İşte dünyanın en sessiz odası! İçeri giren kalp atışını, kan akışını dahi duyabiliyor

Microsoft, bu odayı her ne kadar ürünlerini test etmek için hazırlamış olsa da, birçok insanın da ilgi odağı haline gelmiş durumda.

Dünyanın en sessiz odası yapıldı

1 / 12 Teknoloji devi Microsoft dünyanın en sessiz odasını yaptı.

2 / 12 Şirketin cihazlarının testi için tasarlanan odada şimdiye kadar ölçülen en düşük ses -20.6 desibel oldu. Bu aynı zamanda dünyanın sessizlik rekoru anlamına da geliyor.

3 / 12 Sessizliği sevdiğini düşünen insanlar için bu oda ilk bakışta mükemmel bir alan gibi görünse de gerçekte öyle değil.

4 / 12 Şimdiye kadar odada kalma rekoru sadece 45 dakika. Odada ortalama bulunabilme süresi ise 10 dakikadan biraz fazla.

5 / 12 İnsanın duyma sınırı 0 desibel olsa da bu eşiğin altında sesler de mevcut. İnsan fısıltısı 30, nefes alıp verme ise yaklaşık 10 desibel. Kalp atışımız bile 2 desibellik bir sese sahip.

6 / 12 Dış sesten tamamen yalıtılmış bu odada geçirilen birkaç dakika sonra insanlar kendi kalp atışlarını, damarlarda dolaşan kanın sesini veya gözlerini oynattıklarında yuvadan çıkan sesi duymaya başladıklarını söylüyor.

7 / 12 Washington eyaletinin Redmond kentinde bulunan adeta insanı çıldırtan bu sessiz Microsoft'un ürün testleri için özel hazırlanmış. Odanın tasarımı ve tamamlanması yaklaşık altı ay sürmüş.

8 / 12 Odayı tasarlayan Hundraj Gopal, yapının temelinde titreşimi engelleyen 68 yayın bulunduğu ve bu sayede odayla bina arasındaki doğrudan bağın koparıldığını aktarıyor.

9 / 12 Odanın içi de aynı şekilde özel tasarlanmış durumda. Resimdeki çıkıntılar seslerin yansımasını engelliyor. Bu nedenle odada yürüdüğünüzde bile bu sesi duymuyorsunuz.

10 / 12 Sıradan insanlar dengede durabilmek dış sese ihtiyaç duyarlar bu nedenle odada yürümeye başlayanlar bir süre sonra dengesini kaybetmeye başlıyor.

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