İşte dünyanın en soğuk noktası

Son Güncelleme 9 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 16.01.2018 10:11 |9 saat önce

Rusya sınırları içerisinde yer alan Oymyakon'da yaşanan soğuğa termometreler dahi dayanamıyor.Köyde ölçülen hava sıcaklığı eksi 62 derece. 1920'li yıllarda ren geyiği çobanları için mola yeri olarak kullanılan köy, dünyadaki en soğuk köy olarak biliniyor. Antartika'da daha düşük dereceli bölgeler bulunmasına karşın, Rusya'daki Oymyakon köyü, en soğuk yerleşim yeri bulunan köy olduğu için daha özel görülüyor. Bu köyde kayıtlara geçen en düşük sıcaklık ise -71 santigrat derece.

Dünya'nın en soğuk noktası

1 / 29 DÜNYANIN EN SOĞUK KÖYÜ: OYMYAKON Rusya'nın Saha Cumhuriyeti'ne bağlı Oymyakon, dünyanın en soğuk köyü olarak bilinen yerdir.

2 / 29 Nüfusu ise 2014 yılı verilerine göre sadece 517'dir.

3 / 29 Verhoyansk kasabasıyla birlikte dünyanın havası en soğuk yerleşim birimlerinden biri olsa da birçok kişiye göre dünyanın en soğuk yerleşim birimi olarak kabul edilmektedir.

4 / 29 Bir okul ve sağlık kliniğinin bulunduğu köyde, kış aylarında elektronik cihazlar ve otomobiller kullanılamamaktadır.

5 / 29 Tundra ikliminin etkisi altında bulunan köyde kış aylarında hava sıcaklığı −50 derecenin altında seyretmektedir.

6 / 29 Hatta yaz aylarında bile oldukça soğuk olan köyün hava sıcaklığı çoğu zaman −10 dereceye kadar inebilmektedir.

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