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İşte dünyanın en soğuk noktası

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 16.01.2018 10:11 | Son Güncelleme 9 saat önce

Rusya sınırları içerisinde yer alan Oymyakon'da yaşanan soğuğa termometreler dahi dayanamıyor.Köyde ölçülen hava sıcaklığı eksi 62 derece. 1920'li yıllarda ren geyiği çobanları için mola yeri olarak kullanılan köy, dünyadaki en soğuk köy olarak biliniyor. Antartika'da daha düşük dereceli bölgeler bulunmasına karşın, Rusya'daki Oymyakon köyü, en soğuk yerleşim yeri bulunan köy olduğu için daha özel görülüyor. Bu köyde kayıtlara geçen en düşük sıcaklık ise -71 santigrat derece.

Dünya'nın en soğuk noktası

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DÜNYANIN EN SOĞUK KÖYÜ: OYMYAKON

DÜNYANIN EN SOĞUK KÖYÜ: OYMYAKON
Rusya'nın Saha Cumhuriyeti'ne bağlı Oymyakon, dünyanın en soğuk köyü olarak bilinen yerdir.
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Nüfusu ise 2014 yılı verilerine göre sadece 517'dir.
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Verhoyansk kasabasıyla birlikte dünyanın havası en soğuk yerleşim birimlerinden biri olsa da birçok kişiye göre dünyanın en soğuk yerleşim birimi olarak kabul edilmektedir.
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Bir okul ve sağlık kliniğinin bulunduğu köyde, kış aylarında elektronik cihazlar ve otomobiller kullanılamamaktadır.
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Tundra ikliminin etkisi altında bulunan köyde kış aylarında hava sıcaklığı −50 derecenin altında seyretmektedir.
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Hatta yaz aylarında bile oldukça soğuk olan köyün hava sıcaklığı çoğu zaman −10 dereceye kadar inebilmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya hava köy soğuk

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
resimleri bile üşütüyor insanı.!
Et soğukta bozulmaz diri kalır, orda ne mallar vardır şimdi varya.
Bunlar dikkatinizi çekerse Rus değil. Kökenleri Türk. Orta Asyadan kavimler göçünden sonra kuzeye yerleşen Türkler soğuğa dayanım konusunda kendini kanıtlamıştır.
bildiğimiz buzul çağını yaşıyorlar resmen, dı dı dıdıdıdı dondummmm
ZAVALLI HAYVANLARIN ÇEKTİĞİ NE ÖYLE YAZIK YA .
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