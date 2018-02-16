İşte finale kalan fotoğraflar

Bu yıl 61.si düzenlenen ve 125 farklı ülkeden 4 bin 500'den fazla fotoğrafçının katıldığı yarışmaya toplamda 73 bin fotoğraf gönderildi. Bu basın fotoğraflarının arasından 8 kategoride finale kalan karelerden bazılarını sizin için derledik.

2018 Dünya Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nda finale kalan fotoğraflar

1 / 50 Yarışmanın Nature Stories kategorisinde yarışan fotoğrafçı Ami Vitale'nin bu fotoğrafı Kenya'nın kuzeyindeki fil milli parkında çekildi.

2 / 50 2018 Dünya Basın Fotoğrafları Yarışması'nın finaline kalan fotoğrafçı Adam Ferguson'un fotoğrafında 2017'de Nijerya'da Boko Haram terör örgütü tarafından kaçırılan ve kurtulmayı başaran kızlardan 14 yaşındaki Aisha görüntülendi.

3 / 50 2018 Dünya Basın Fotoğrafları Yarışmasının finaline kalan fotoğrafçı Roger Turesson'un 'Kuzey Kore' fotoğrafı, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki Kim Il-sung Stadyumu'nda çekildi.

4 / 50 Yarışmanın Spor Hikayeleri kategorisinde finale kalan fotoğrafçı Alain Schroeder'in 'Çocuk Jokeyler' isimli fotoğrafı, Endonezya'ya ait Sumbawa Adası'nda çekildi.

5 / 50 Yarışmanın 'Yılın dünya basın fotoğrafı' kategorisinde finale kalan fotoğrafçı Ivor Prickett'in 'Musul savaşı. Yardımın dağıtılmasını bekleyenler' isimli fotoğrafında Irak'ın Musul kentinin IŞİD'den temizlenmesinin ardından evlerine dönmeye başlayan Musulluların insani yardım almak için sıra bekledikleri görülüyor.

6 / 50 Yarışmanın 'Çevre Hikayeleri' kategorisinde finale kalan fotoğrafçı Kadir van Lohuizen'in fotoğraf serisinden bir tanesi.

7 / 50 Yarışmanın 'İnsanlar' kategorisinde finale kalan Alessio Mamo'nun 'Manal: Savaş'ın Portreleri' fotoğrafında Irak'ın Kerkük kentinde meydana gelen füze patlamasında yüzü yaralanan ve Ürdün'deki hastanede tedavi gören 11 yaşındaki Manal'ı görüyoruz.

8 / 50 İtalyan fotoğrafçı Francesco Pistilli'nin 'Cehennemde Hayat' isimli fotoğrafında Sırbistan'ın başkenti Belgrat'ta tren istasyonunda uyuyan Suriyeli mülteciler görüntülendi.

9 / 50 Yarışmanın 'Doğa' kategorisinde finale kalan Thomas P. Peschak'ın 'Atlayış' isimli fotoğrafı, Hint Okyanusu'ndaki Marion Adası'nda çekildi.

10 / 50 Erik Sampers'in 'Kum Maratonu' isimli fotoğrafı Sahra Çölü'nde çekildi.

11 / 50 Fotoğrafçı Ronaldo Schemidt'in 'Venezüela'da kriz' isimli fotoğrafında Venezüela'nın başkenti Karakas'ta yaşanan hükümet karşıtı protesto gösterilerinin katılımcısı görüntülendi.

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16 / 50 2017 DÜNYA BASIN FOTOĞRAFLARI ÖDÜLÜ KAZANAN 35 ÇARPICI FOTOĞRAF Türkiye'de Suikast: Mevlüt Mert Altıntaş, Rus büyükelçisi Andrei Karlov'u 19 Aralık 2016'da Ankara'da bir sanat galerisinde vurup öldürdükten sonra bağırıyor.

17 / 50 Doğa, Birincilik Ödülü: 8 Haziran 2016'da İspanya, Kanarya Adaları, Tenerife sahilinde balık ağında dolaşan bir deniz kaplumbağası yüzüyor.

18 / 50 Günlük Yaşam, Birincilik Ödülü: Unutulan Bir Savaşın Sessiz Mağdurları: 29 Mart 2016'da Kabil'de meydana gelen bir bomba patlaması sonucu yaralanan iki yaşındaki yeğenini tutan bir kadın.

19 / 50 Spor, Birincilik Ödülü, Jokey Nina Carberry, 9 Nisan'da Büyük Ulusal yürüyüş yarışında atla beraber çitten yuvarlanıyor. 2016, Liverpool, İngiltere

20 / 50 Günlük Hayat İkincilik Ödülü: Yolun Öyküsü

21 / 50 Spor Üçüncülük Ödülü: Öykü Uyarlayan Sporcu: Lindsay Hilton

22 / 50 Çağdaş Konular Birincilik Ödülü: Yalnız bir aktivist Ieshia Evans

23 / 50 Uzun Vadeli Projeler, Üçüncü Ödülü: Cheerleader Melissa Bernadt ve Jennifer Burnedt, akşamları evde oyun oynamaya hazırlanıyor.

24 / 50 Spot Haberler Üçüncülük Ödülü,: Akdeniz Göçü: İki adam panik yapıyor ve kurtarma sırasında suda mücadele ediyor.

25 / 50 Doğa İkincilik Ödülü: Bahçemde Bekarlar-Büyük Kedi: Bir vahşi leopar

26 / 50 Spor, İkincilik Ödülü: Tek Dalış

27 / 50 General News Üçüncülük Ödülü: Filipinlerin En Kalabalık Hapishanesinde Yaşam

28 / 50 Spor İkincilik Ödülü: Gençler Satranç Turnuvası: Genç satranç oyuncusu oyunu sırasında duygularını ifade ediyor.

29 / 50 Çağdaş Konular Birincilik Ödülü

30 / 50 General News Üçüncülük Ödülü: Tripoli hükümetine bağlı Libya kuvvetlerinin savaşçıları Ouagadougou Kongre Kompleksi'ndeki konferans salonunda devasa bir avize etrafında yürüyor.

31 / 50 Doğa, İkincilik Ödülü: Pandalar Vahşi Doğa: Wolong Rezervinin geniş ormanlık alanında, panda koruyucuları Ma Li ve Liu Xiaoqiang, radyo sinyallerini dinliyorlar

32 / 50 Çağdaş Sorunlar, İkinci Ödül, Zika Virüsünün Hikayeleri

33 / 50 General News Birincilik Ödülü

34 / 50 Çağdaş Sorunlar Üçüncülük Ödülü, Libyalı Kaçak Göçmen: İki Nijeryalı mülteci 17 Ağustos 2016'da Suriye'deki Surman'daki mülteciler için bir gözaltı merkezinde kucaklaşıyor.

35 / 50 Genel Haberler İkinci Ödül: Irak'ın Kentlerini Geri Kazanma Savaşı: Bir aile, Irak'ın Qayyara kentinde petrol alanları yakarak kaçıyor.

36 / 50 Günlük Yaşam, İkincilik Ödülü : Çin'de bir jimnastik okulunun dört öğrencisi, öğleden sonra 30 dakika boyunca ayak parmağı eğitimi yapıyor.

37 / 50 Spot Haberler, Üçüncülük Ödülü: Musul Savaşları

38 / 50 Sporlar Birincilik Ödülü

39 / 50 Çağdaş Sorunlar Üçüncülük Ödülü, Copacabana Sarayı: Edilane ve yedi çocuğundan üçü (fotoğraf çekildiği sırada) yerde bir yatak üzerine oturuyor. Yakında oğlunu doğuracak.

40 / 50 Spor, Üçüncülük Ödülü: Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki 2016 Olimpiyatları'nda 100 metre yarı final sprintini kazanan Jamaicalı Usain Bolt gülümsüyor.

41 / 50 Doğa, Üçüncülük Ödülü: İçki istasyonunda Buffalolar

42 / 50 Spot Haberler, Birincilik Ödülü: Pakistan'ta bombalı saldırı

43 / 50 Günlük Yaşam Üçüncülük Ödülü: Bir Uygurlu kadın, çoraplarında para taşıyor.

44 / 50 Genel Haberler Birincilik Ödülü: Irak Özel Harekat Gücü, Musul'un doğusundaki bir ilçe olan Gogjali'deki evleri arıyor.

45 / 50 İnsanlar İkincilik Ödülü, Her yıl 28 Aralık'ta İspanya'nın Alicante eyaletindeki Ibi'de gerçekleşen "Unlu Savaş"tan bir kare.

46 / 50 Doğa, Birincilik Ödülü

47 / 50 İnsanlar, Üçüncülük Ödülü

48 / 50 Uzun Vadeli Projeler Birincilik Ödülü: Ukrayna'nın kara günü: Siviller, Luhanskaya köyündeki bir hava saldırısıyla tahrip edilen bir evde çıkan yangından kaçıyor.

49 / 50 Günlük Hayat, Birincilik Ödülü: Şafak vakti Fidel Castro'nun cenazesi için Santiago de Cuba'ya giden yol boyunca bekleyen insanlar.