İşte İngiltere Kraliyet ailesinin en az bilinen üyesi

Sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasına giren Lady Windsor, hesabından paylaştığı fotoğraflar sayesinde hatrı sayılır bir takipçi sayısına ulaştı. İşte kraliyetin en az bilinen isminin gizemli hayatı...

Şimdiye kadar İngiliz medyasında çok fazla gözükmeyen Windsor 20 yaşındayken İngiltere'de yayınlanan dergilere kapak olmuştu.

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O da tıpkı yengesi Kate Middleton gibi Türk asıllı modacı Erdem Moralıoğlu'nın ''Erdem'' markasından giyinerek kameraların önüne geçen Windsor, 'Kraliyetin en güzel üyesi' olarak anılıyor.