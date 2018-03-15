HABER

İşte İngiltere Kraliyet ailesinin en az bilinen üyesi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.03.2018 12:19 | Son Güncelleme

22 yaşındaki kraliyet üyesi Lady Amelia Windsor kameralardan her ne kadar uzak dursa da ün sahibi olmaktan uzak kalamadı.

Sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasına giren Lady Windsor, hesabından paylaştığı fotoğraflar sayesinde hatrı sayılır bir takipçi sayısına ulaştı. İşte kraliyetin en az bilinen isminin gizemli hayatı...

Lady Amelia Windsor kameralardan uzak dursa da ünlü olmaktan kaçamadı

1 / 32

Bugüne kadar kameralardan uzak duran 22 yaşındaki kraliyet üyesi Lady Amelia Windsor sosyal medyada dikkat çekiyor.
2 / 32

Edinburgh Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Leydi Amelia, Kraliçe Elizabeth'in kuzeninin torunu.
3 / 32

Şimdiye kadar İngiliz medyasında çok fazla gözükmeyen Windsor 20 yaşındayken İngiltere'de yayınlanan dergilere kapak olmuştu.
4 / 32

O da tıpkı yengesi Kate Middleton gibi Türk asıllı modacı Erdem Moralıoğlu'nın ''Erdem'' markasından giyinerek kameraların önüne geçen Windsor, 'Kraliyetin en güzel üyesi' olarak anılıyor.
5 / 32

Windsor Instagram'da yaptığı paylaşımlarla da İngiliz basınının gündeminde.
6 / 32

Instagram hesabını kişisel blog olarak kullanan Windsor'un binlerce takipçisi bulunuyor.
7 / 32

8 / 32

9 / 32

10 / 32

11 / 32

12 / 32

13 / 32

14 / 32

15 / 32

16 / 32

17 / 32

18 / 32

19 / 32

20 / 32

21 / 32

22 / 32

23 / 32

24 / 32

25 / 32

26 / 32

27 / 32

28 / 32

29 / 32

30 / 32

31 / 32

32 / 32

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Kraliyet ailesi closings sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye 7 yılda iç savaşla nasıl çöktü?

Suriye 7 yılda iç savaşla nasıl çöktü?

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı. Olay yerinden ilk görüntüler

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı. Olay yerinden ilk görüntüler

Mina Başaran ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlanıyor

Mina Başaran ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlanıyor

Sadece 3 saatte bu fiyata inşa ediyor!

Sadece 3 saatte bu fiyata inşa ediyor!

Kıvrımlı model yine çok iddialı

Kıvrımlı model yine çok iddialı

Bacak boyu sosyal medyada olay yarattı

Bacak boyu sosyal medyada olay yarattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.