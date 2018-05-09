İşte İran'ın bilinmeyen yüzü! Gençlerin hayatı sanıldığından çok farklı çıktı

İşte iki ayrı yüzüyle İran'da yaşanan bambaşka hayatlar...

İranlı gençlerin hayatı bilinenden çok farklı

1 / 52 Fotoğrafçı David Tesinsky, yıllardır alt ve kentsel kültürleri, sokak öyküleri, farklı insan hikayeleri, özel yaşam tarzlarını ve bilmediğimiz ülke yaşamlarını belgeliyor.

2 / 52 David Tesinsky, ''İran'daki eylemciler ve yeni neslin yaşam tarzını, Etiyopya'daki şeytan ayinleri, Japon iş adamlarının traji-komik yaşamı, uyuşturucu bağımlılarının hayatı ve birçok Asya ülkesinde gecekonduda yaşayan insanları fotoğraflamayı başardım'' diyor...

3 / 52 1979 tarihli İran İslam Devrimi kuralları çok açık olsa da İranlı bir çok gençler kuralları tanımıyor.

4 / 52 Yasaklar ülkesi olarak bililen İran, iki ayrı yüzüyle fotoğraflara yansıyor.

5 / 52 Deyim yerindeyse İran'da bir resmi bir de gizli hayat yaşanıyor.

6 / 52 Bir tarafta kadınların kıyafetlerine karışan ahlak polisi, diğer tarafta popüler kültürü içine sindiren yaşamlar.

7 / 52 Tahran'da sosyal yaşam sınır tanımıyor gençler gizli ev partilerinde eğleniyor.

8 / 52 Artık İran sokaklarında iki tür görsel imge göze çarpıyor.

9 / 52 İlki büyük binaların cephelerinde bulunan devrim liderleri, diğeri ise popüler kültürün gizli yayılan ürünleri...

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15 / 52 İRAN İLE İLGİLİ TÜM BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN! İran ile bildiğiniz her şeyi unutun. İran'daki sert kurallar, zengin çocuklarına hiç uğramıyor.

16 / 52 Zengin çocukları batılılardan çok daha çılgın bir hayat yaşıyor. Viski, votka ve en pahalı şaraplar onlarda...

17 / 52 Villarda düzenlenen havuz partileri ise dur durak bilmiyor.

18 / 52 İşte İran'da görünenin aksine modern kültürün hüküm sürdüğü o yaşamlar...

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