İşte İran'ın bilinmeyen yüzü! Gençlerin hayatı sanıldığından çok farklı çıktı

İşte iki ayrı yüzüyle İran'da yaşanan bambaşka hayatlar...
İranlı gençlerin hayatı bilinenden çok farklı
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Fotoğrafçı David Tesinsky, yıllardır alt ve kentsel kültürleri, sokak öyküleri, farklı insan hikayeleri, özel yaşam tarzlarını ve bilmediğimiz ülke yaşamlarını belgeliyor.
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David Tesinsky, ''İran'daki eylemciler ve yeni neslin yaşam tarzını, Etiyopya'daki şeytan ayinleri, Japon iş adamlarının traji-komik yaşamı, uyuşturucu bağımlılarının hayatı ve birçok Asya ülkesinde gecekonduda yaşayan insanları fotoğraflamayı başardım'' diyor...
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1979 tarihli İran İslam Devrimi kuralları çok açık olsa da İranlı bir çok gençler kuralları tanımıyor.
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Yasaklar ülkesi olarak bililen İran, iki ayrı yüzüyle fotoğraflara yansıyor.
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Deyim yerindeyse İran'da bir resmi bir de gizli hayat yaşanıyor.
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Bir tarafta kadınların kıyafetlerine karışan ahlak polisi, diğer tarafta popüler kültürü içine sindiren yaşamlar.
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Tahran'da sosyal yaşam sınır tanımıyor gençler gizli ev partilerinde eğleniyor.
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Artık İran sokaklarında iki tür görsel imge göze çarpıyor.
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İlki büyük binaların cephelerinde bulunan devrim liderleri, diğeri ise popüler kültürün gizli yayılan ürünleri...
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İRAN İLE İLGİLİ TÜM BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN!
İran ile bildiğiniz her şeyi unutun. İran'daki sert kurallar, zengin çocuklarına hiç uğramıyor.
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Zengin çocukları batılılardan çok daha çılgın bir hayat yaşıyor. Viski, votka ve en pahalı şaraplar onlarda...
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Villarda düzenlenen havuz partileri ise dur durak bilmiyor.
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İşte İran'da görünenin aksine modern kültürün hüküm sürdüğü o yaşamlar...
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