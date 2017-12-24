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İşte KHK ile kamudan ihraç edilenlerin listesi

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 24.12.2017 11:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK kapsamında kamudan toplamda 2 bin 766 personel ihraç edildi.

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK kapsamında kamudan toplamda 2 bin 766 personel ihraç edildi.

695 sayılı KHK ile göreve iade edilenlerin tam listesi

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İşte İhraç edilenlerin tam listesi...
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