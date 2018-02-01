İşte kilosu yüzünden trene almadıkları o kız...

Obezite hastası Amber Rachdi 200 kilo verdi!

1 / 152 "Burası için fazla şişmansın" diyen görevlilerden sonra Mathilde Broberg, o an zayıflamaya karar verdi. 21 yaşındaki Broberg, azmin zaferini bir kez daha kanıtladı, 126 kilodan 64 kiloya düştü.

2 / 152 Çikolata, şeker, kek, cips, makarna ve ekmeği hayatından tamamen çıkaran Mathilde Broberg, spora başladı. Kilo verdikten sonra da sarkan derileri için ameliyat oldu.

3 / 152 Dört yıl sonra ise Mathilde, adeta kıskanılacak bir kadın haline geldi.

4 / 152 Spor giyim firmaları için modellik yapan Mathilde Broberg, şu an ise hayatından çok memnun.

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6 / 152 ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Amber Rachdi, 292 kiloya ulaşarak, obezite sınırının bile üstüne çıkmıştı.

7 / 152 Aşırı kiloları yüzünden hayatı adeta kabusa dönen Rachdi, kilolarından kurtulmaya karar verdi ve bıçak altına yattı.

8 / 152 Sağlıksız beslenme ve abur cubur yeme alışkanlığı nedeniyle aşırı kilo alan ve bu yüzden dışarıya bile çıkamayacak hale gelen genç kız, okulunu ve işini bırakmak zorunda kaldı.

9 / 152 Amber Rachdi'nin doktorları, "Bu kilolarla 30 yaşına kadar yaşayamazsın" deyince genç kız ameliyatın kaçınılmaz olduğunu anladı.

10 / 152 Ameliyat ve kilo vermek için sarfettiği çabaların ardından Amber Rachdi yaklaşık 200 kilo verdi.

11 / 152 Son halini sosyal medya hesaplarında paylaşan genç kız, aşırı kilosu yüzünden hayatı mahvolan kişiler için ilham oluyor.

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17 / 152 294 KİLOYDU ŞİMDİ İSE... Birkaç yıl önce hareket edemeyecek kadar kilolu olan Nikki Wester (32)'in hayatı adeta cehenneme dönmüştü. En son 294 kilo olan Wester, neredeyse kendi ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak hale gelmişti.

18 / 152 Amerika Tennessee'de yaşayan Nikki Wester, yemek yeme bağımlısı olduğunu açıklamıştı.

19 / 152 Hayatı belgeselleştirilen genç kadın, vücudu nedeniyle çok acı çektiğini ve bu durumdan nefret ettiğini söylemişti.

20 / 152 Yemek yeme bağımlılığının kendisini öldüreceğini düşünüp, kilo vermeye ikna olan Nikki Wester, şimdi ise görenleri hayrete düşürüyor.

21 / 152 Gastrik by-pass operasyonu geçiren Wester şimdi 158 kilo. Verdiği kilolar nedeniyle vücudunda ciddi sarkmalar meydana gelen genç kadının karnındaki fazla deriler alınacak.

22 / 152 MUCİZEYE İMZA ATTILAR Kilo vermek çok kolay olmasa da iyi bir motivasyonla harika sonuçlar elde edilebiliyor. İşte motivasyonunuzu artıracak 'öncesi' ve 'sonrası' o fotoğraflar...

23 / 152 Kate Writer, 120 kiloydu ama 9 ayda 55 kilo verdi.

24 / 152 272 kilodan 104 kiloya düştü.

25 / 152 7 yılda 50 kilo verdi. 120 kilodan 61 kiloya düştü.

26 / 152 31 kilo verdi.

27 / 152 77 kilo verdi.

28 / 152 45 kilo verdi.

29 / 152 Bu haline kavuşmak için 74 kilo verdi.

30 / 152 63 kilo verdi.

31 / 152 Gelin 90 kilo verdi. Evliliklerinin 16. yılında düğününde giydiği gelinliği, eşiyle beraber giydi.

32 / 152 87 kilo verdi.

33 / 152 Dünyanın en şişman adamıydı, 313 kilo verdi.

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