İşte kilosu yüzünden trene almadıkları o kız...

Obezite hastası Amber Rachdi 200 kilo verdi!
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"Burası için fazla şişmansın" diyen görevlilerden sonra Mathilde Broberg, o an zayıflamaya karar verdi. 21 yaşındaki Broberg, azmin zaferini bir kez daha kanıtladı, 126 kilodan 64 kiloya düştü.
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Çikolata, şeker, kek, cips, makarna ve ekmeği hayatından tamamen çıkaran Mathilde Broberg, spora başladı. Kilo verdikten sonra da sarkan derileri için ameliyat oldu.
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Dört yıl sonra ise Mathilde, adeta kıskanılacak bir kadın haline geldi.
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Spor giyim firmaları için modellik yapan Mathilde Broberg, şu an ise hayatından çok memnun.
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ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Amber Rachdi, 292 kiloya ulaşarak, obezite sınırının bile üstüne çıkmıştı.
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Aşırı kiloları yüzünden hayatı adeta kabusa dönen Rachdi, kilolarından kurtulmaya karar verdi ve bıçak altına yattı.
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Sağlıksız beslenme ve abur cubur yeme alışkanlığı nedeniyle aşırı kilo alan ve bu yüzden dışarıya bile çıkamayacak hale gelen genç kız, okulunu ve işini bırakmak zorunda kaldı.
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Amber Rachdi'nin doktorları, "Bu kilolarla 30 yaşına kadar yaşayamazsın" deyince genç kız ameliyatın kaçınılmaz olduğunu anladı.
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Ameliyat ve kilo vermek için sarfettiği çabaların ardından Amber Rachdi yaklaşık 200 kilo verdi.
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Son halini sosyal medya hesaplarında paylaşan genç kız, aşırı kilosu yüzünden hayatı mahvolan kişiler için ilham oluyor.
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294 KİLOYDU ŞİMDİ İSE...
Birkaç yıl önce hareket edemeyecek kadar kilolu olan Nikki Wester (32)'in hayatı adeta cehenneme dönmüştü. En son 294 kilo olan Wester, neredeyse kendi ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak hale gelmişti.
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Amerika Tennessee'de yaşayan Nikki Wester, yemek yeme bağımlısı olduğunu açıklamıştı.
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Hayatı belgeselleştirilen genç kadın, vücudu nedeniyle çok acı çektiğini ve bu durumdan nefret ettiğini söylemişti.
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Yemek yeme bağımlılığının kendisini öldüreceğini düşünüp, kilo vermeye ikna olan Nikki Wester, şimdi ise görenleri hayrete düşürüyor.
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Gastrik by-pass operasyonu geçiren Wester şimdi 158 kilo. Verdiği kilolar nedeniyle vücudunda ciddi sarkmalar meydana gelen genç kadının karnındaki fazla deriler alınacak.
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MUCİZEYE İMZA ATTILAR
Kilo vermek çok kolay olmasa da iyi bir motivasyonla harika sonuçlar elde edilebiliyor. İşte motivasyonunuzu artıracak 'öncesi' ve 'sonrası' o fotoğraflar...
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Kate Writer, 120 kiloydu ama 9 ayda 55 kilo verdi.
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272 kilodan 104 kiloya düştü.
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7 yılda 50 kilo verdi. 120 kilodan 61 kiloya düştü.
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Bu haline kavuşmak için 74 kilo verdi.
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Gelin 90 kilo verdi. Evliliklerinin 16. yılında düğününde giydiği gelinliği, eşiyle beraber giydi.
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Dünyanın en şişman adamıydı, 313 kilo verdi.
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