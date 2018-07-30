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İşte Mars'a yapılacak konutlar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.07.2018 03:38 | Son Güncelleme

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi, 2014 yılında düzenlediği ve 18 yarışmacı takımın katıldığı konut projeleri yarışmasının finalistlerini seçti.

Kızıl Gezegen'de yaşayacak astronotlar için düzenlenen konut projelerinde birinciliği ABD'nin Arkansas eyaletinden katılan takım kazandı. Tasarımlar NASA'nın resmi sitesinde de yayımlandı.

NASA, Mars'taki konut projelerini tanıttı

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NASA, Kızıl Gezegen’de yaşayacak astronotlar için düzenlenen konut projeleri yarışmasının finalistlerini seçti. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2014 yılında düzenlediği ve dünya genelinden 18 yarışmacı takımın katıldığı, Mars’ta yaşayacak kolonicilerin kullanabileceği konut projeleri yarışmasının finalistlerini belirledi.
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Sputnik'te yer alan habere göre ABD’nin Arkansas eyaletinden katılan ve yarışmayı kazanan takımın projesine göre robotlar, konutların inşa edilmesi için gerekli malzemeyi Mars’ta bulacak ve ardından evler, 3D yazıcıların yardımıyla hayat bulacak.
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Tasarımcılar, konutların modüller şeklinde inşa edileceğini ve bu nedenle istendiği kadar alana sahip olacağını ve dolayısıyla istenen sayıda insanı barındırabileceğini belirtti.
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En iyi 5 projeyi sunan tasarımcılar, 100 bin dolarlık primi aralarında paylaştı. Tasarımlar, NASA’nın resmi sitesinde yayınlandı.
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Organizatörler, tasarımcıların insanoğlunu yeni gezegenlerin kolonileştirmesine bir adım daha yaklaştıracağını umuyor.
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NASA Mars konut projeleri

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