İşte Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri...

İşte özel üniversitelerin yıllık ücretleri

1 / 11 Çoğu üniversitede ücretler programlara göre değişiklik gösteriyor. En pahalı bölümlerin başında tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk ile psikoloji geliyor. Türkiye genelinde ortalama 60 bin TL olan tıp fakültelerinin ücretleri 105 bin TL'ye kadar çıkıyor. Diş hekimliği 50 bin civarında. Sayılı üniversitelerde bulunan pilotaj programlarının ücreti ise zorunlu uçuş eğitimiyle birlikte yıllık 100 bin TL'yi geçiyor. İşte Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, bazı vakıf üniversitelerinin ücretleri:

2 / 11 Acıbadem Üniversitesi Tıp fakültesi 96 bin 800 TL. Eczacılık 43 bin 500 TL. Psikoloji 43 bin 500 TL, Sosyoloji ise 32 bin TL.

3 / 11 Bilkent Üniversitesi Tüm bölümlerin yıllık ücreti 37 bin 120 TL

4 / 11 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim fakültesi, mimarlık ve iç mimarlık programlarının ücretleri 27 bin TL. Hukuk 35 bin TL. Diğer lisans programlarının da yıllık ücretleri 27 bin TL.

5 / 11 İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp fakültesi yüzde 25 burslu ücreti 49 bin 500 TL. Diş hekimliği fakültesinin ücreti 66 bin TL. Eğitim fakültesi 17 bin 500 TL. Psikoloji 35 bin TL. Hukuk 47 bin TL. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki programların ücretleri 33 bin TL'den başlayıp burs oranına göre 8 bin 250 TL'ye kadar düşüyor.

6 / 11 Bilgi Üniversitesi Ücretler peşin ve taksitli olarak değişiyor. Hukuk ve mimarlık ile psikoloji bölümlerinin peşin ücreti 55 bin 400 TL, taksitli ücreti ise 58 bin 626 TL.

7 / 11 Koç Üniversitesi Tıp 105 bin 500 TL. Diğer lisans programlarının ücreti ise 76 bin 500 TL.

8 / 11 Okan Üniversitesi Pilotaj bölümünün yıllık ücreti 45 bin 900 TL. Ancak bu ücrete yıllık 13 bin euro olan zorunlu uçuş eğitimi dâhil değil. Tıp 69 bin 900 TL, Diş Hekimliği 65 bin 900 TL.

9 / 11 Özyeğin Üniversitesi Fakülte programları 60 bin TL. Pilot eğitimi 48 bin TL. Ancak zorunlu uçuş eğitimi bu ücrete dahi değil. 3 dönem alınan eğitimin toplam ücreti 50 bin euro.

10 / 11 Sabancı Üniversitesi Tüm bölümlerde eğitim ücreti 72 bin 500 TL