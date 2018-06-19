HABER

İşte sarhoş olan hayvanlar! Onları hiç böyle görmediniz!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.06.2018 09:10 | Son Güncelleme

Çevrede buldukları alkolleri ne olduğunu bilmeden içen başı boş hayvanlar sarhoş olup kendilerini kaybediyor.

İşte ne yaşadıkları hakkında bilgileri dahi olmayan sarhoş hayvanların düştüğü durum...

Sarhoş hayvanlar

1 / 16

Çevrede buldukları alkolleri ne olduğunu bile bilmeden içen hayvanlar, alkolün etkisiyle kendilerinden geçiyor.
2 / 16

Kimi olduğu yerde devrilen kimi ise yoluna devam etmeye çalışan hayvanların görüntüleri alkolün zararını bir kez daha gözler önüne seriyor.
3 / 16

Başına ne geldiğini dahi anlayamayan hayvanlar alkolün etkisiyle bakın ne hale geliyor...
4 / 16

5 / 16

6 / 16

7 / 16

8 / 16

9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16

16 / 16

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sarhoş alkol Hayvan

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Fethiye'de 7 aylık hamile kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Fethiye'de 7 aylık hamile kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Nurgül Yeşilçay'dan olay itiraf: Gaza geldim dozunu kaçırdım

Nurgül Yeşilçay'dan olay itiraf: Gaza geldim dozunu kaçırdım

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Bahçeli: FOX TV gözden geçirilmeli

Bahçeli: FOX TV gözden geçirilmeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın en tehlikeli bölgeleri

Dünyanın en tehlikeli bölgeleri

Mumya 100 yıl sonra gözlerini açtı! Bu iddia olay yarattı

Mumya 100 yıl sonra gözlerini açtı! Bu iddia olay yarattı

Son zamanların en ilginç otomobili

Son zamanların en ilginç otomobili

10 adımda oy kullanma rehberi

10 adımda oy kullanma rehberi

Türk askeri Münbiç'in dış mahallelerine girdi

Türk askeri Münbiç'in dış mahallelerine girdi

Canlı yayına çıktı, o detay hayatını kurtardı

Canlı yayına çıktı, o detay hayatını kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.