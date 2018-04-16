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İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.04.2018 15:50 | Son Güncelleme

İsviçreli doğa severlerin bulduğu plogging isimli yeni spor çılgınlığı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fikir İsviçre'den çıkmış olsa da kısa sürede tüm dünyada etkisini göstermeyi başardı.

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı

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Sosyal medyayı İsveçlilerin bulduğu ve plogging ismi verilen yeni spor çılgınlığı sardı.
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Plogging İsveç'te başladı ancak #plogging karma etiketi ile ortaya çıkan birçok Instagram fotoğrafına dayanarak dünyanın dört bir yanındaki takipçileri toplamayı başardı.
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Bu öyle bir akım ki bir yandan koşu yapıp kilo veriyorsunuz diğer yandan da koşarken yerlerdeki plastik şişeleri, teneke kutuları vs. topluyorsunuz.
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İsveç merkezli fitness uygulaması Lifesum, sıradan bir egzersizin 30 dakikada 235 kalori yaktığını plugging ile 30 dakikada en az 288 kalori yakmanın mümkün olduğunu açıkladı.
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Ayrıca koşarken yerden bir şey almak için yapılan eğilme işleminin squattan daha iyi sonuç verdiğini de duyurdular.
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Herkesin pluggingi uygulama şekli farklı kimi giysilerinin bir kenarına sıkıştırırken, kimi de çöp poşetlerine koyuyor ve o poşetleri koşu boyunca taşıyor.
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Plugging ile çalışan kadınların fit görüntüleri ise Instagram'da binlerce like alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
isviçre sosyal medya fenomen

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