İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...

Fikir İsviçre'den çıkmış olsa da kısa sürede tüm dünyada etkisini göstermeyi başardı.

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı

1 / 21 Sosyal medyayı İsveçlilerin bulduğu ve plogging ismi verilen yeni spor çılgınlığı sardı.

2 / 21 Plogging İsveç'te başladı ancak #plogging karma etiketi ile ortaya çıkan birçok Instagram fotoğrafına dayanarak dünyanın dört bir yanındaki takipçileri toplamayı başardı.

3 / 21 Bu öyle bir akım ki bir yandan koşu yapıp kilo veriyorsunuz diğer yandan da koşarken yerlerdeki plastik şişeleri, teneke kutuları vs. topluyorsunuz.

4 / 21 İsveç merkezli fitness uygulaması Lifesum, sıradan bir egzersizin 30 dakikada 235 kalori yaktığını plugging ile 30 dakikada en az 288 kalori yakmanın mümkün olduğunu açıkladı.

5 / 21 Ayrıca koşarken yerden bir şey almak için yapılan eğilme işleminin squattan daha iyi sonuç verdiğini de duyurdular.

6 / 21 Herkesin pluggingi uygulama şekli farklı kimi giysilerinin bir kenarına sıkıştırırken, kimi de çöp poşetlerine koyuyor ve o poşetleri koşu boyunca taşıyor.

7 / 21 Plugging ile çalışan kadınların fit görüntüleri ise Instagram'da binlerce like alıyor.

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