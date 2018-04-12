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İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.04.2018 14:31 | Son Güncelleme

Trabzon'da yaşayan, yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Dilan Dere, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kolay kolay da gündeminden düşmeyecek gibi gözüküyor.

Instagram ve Twitter'daki iddialı paylaşımlarıyla sanal alemin gündemine oturan 22 yaşındaki Trabzonlu Dilan Dere'nin paylaşımlarına yakından bakmaya ne dersiniz?

Sosyal medyanın yeni gözdesi: Dilan Dere

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Dilan Dere, Instagram ve Twitter hesaplarını boş bırakmamaya yemin etmiş gibi gözüküyor.
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Dilan Dere, paylaşımlarındaki özgüveni yüksek tavrıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Dilan Dere'nin şimdilerde kıvrımlı fiziği ile fazlaca adından söz ettiren Kim Kardashian'ı aratmadığını da söyleyebiliriz.
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Fiziğini korumak için her yolu deneyen ve zaman zaman bıçak altına yatan Kim Kardashian'ın sosyal medyadaki Türk rakibinin takipçileri de hatrı sayılır bir sayıya ulaştı.
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Instagram'da 42 bin, Twitter'da ise 12 bin takipçisi bulunan Dilan Dere'nin Twitter paylaşımları da fazlaca ses getiriyor? Neler mi paylaşıyor? İşte cevabı...
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- Fiziğin mi var derdin var - Adam gibi adam aranıyor. - Beni sevmeyen takip etmesin net.
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- Biriyle sıkılmadan saatlerce konuşmayı özledim. - Sana boşuna mı güvenmiyorum. - Bırakın onu bunu sadece beni takip edin.
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- Selam mekanın yeni sahibi benim - Benden selam söyleyin bütün aşklarıma ama muhtemelen karıya gitmişlerdir. - En son Adnan Hoca'nın kediciklerinden birisi olacağım.
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- Söylemeseniz de siz de beni özlediniz biliyorum. - Bazılarının zoruna gitmekten memnunum. - Karakterli insan aranıyor .
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- O telefonun senden akıllı olması senin zoruna gitmiyor mu? - Bu gece günahlar hesap sormuyor. - En büyük zenginlik seni anlayan birine sahip olmak.
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- Bırakın artık şu yapmacık tavırları. - Bir gün birisi çıkar gelir ve sen bütün gidenlere teşekkür edersin. - Nikahına beni çağır sevgilim millet bi canlı bomba görsün.
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bayan basen Adnanın kediciği olma yolunda
sadece kasa sağlam gerisi hikaye ;)
her türlü kazanır...yolu açık olsun ama dikkatli olsun küfe elden gitmesin.....
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