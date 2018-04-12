İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

Instagram ve Twitter'daki iddialı paylaşımlarıyla sanal alemin gündemine oturan 22 yaşındaki Trabzonlu Dilan Dere'nin paylaşımlarına yakından bakmaya ne dersiniz?
Sosyal medyanın yeni gözdesi: Dilan Dere
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Dilan Dere, Instagram ve Twitter hesaplarını boş bırakmamaya yemin etmiş gibi gözüküyor.
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Dilan Dere, paylaşımlarındaki özgüveni yüksek tavrıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Dilan Dere'nin şimdilerde kıvrımlı fiziği ile fazlaca adından söz ettiren Kim Kardashian'ı aratmadığını da söyleyebiliriz.
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Fiziğini korumak için her yolu deneyen ve zaman zaman bıçak altına yatan Kim Kardashian'ın sosyal medyadaki Türk rakibinin takipçileri de hatrı sayılır bir sayıya ulaştı.
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Instagram'da 42 bin, Twitter'da ise 12 bin takipçisi bulunan Dilan Dere'nin Twitter paylaşımları da fazlaca ses getiriyor? Neler mi paylaşıyor? İşte cevabı...
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- Fiziğin mi var derdin var - Adam gibi adam aranıyor. - Beni sevmeyen takip etmesin net.
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- Biriyle sıkılmadan saatlerce konuşmayı özledim. - Sana boşuna mı güvenmiyorum. - Bırakın onu bunu sadece beni takip edin.
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- Selam mekanın yeni sahibi benim - Benden selam söyleyin bütün aşklarıma ama muhtemelen karıya gitmişlerdir. - En son Adnan Hoca'nın kediciklerinden birisi olacağım.
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- Söylemeseniz de siz de beni özlediniz biliyorum. - Bazılarının zoruna gitmekten memnunum. - Karakterli insan aranıyor .
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- O telefonun senden akıllı olması senin zoruna gitmiyor mu? - Bu gece günahlar hesap sormuyor. - En büyük zenginlik seni anlayan birine sahip olmak.
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- Bırakın artık şu yapmacık tavırları. - Bir gün birisi çıkar gelir ve sen bütün gidenlere teşekkür edersin. - Nikahına beni çağır sevgilim millet bi canlı bomba görsün.
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