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İşte Türkiye'deki havası en temiz il

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.04.2018 10:04 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği limitlerine göre, Türkiye’deki en temiz ve en kirli iller belirlendi.

Yapılan araştırmalar sonucunda bakın hangi iller sıralamadaki yerini aldı...

Türkiye'nin havası temiz tek ili Artvin

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Türk Toraks Derneği ve Ajans Press'in derlediği bilgilere göre Türkiye'nin en kirli ve temiz havaya sahip illeri belli oldu. 2017 yılında Türkiye'de sadece bir ilin havası temiz çıktı. İstanbul'da da yapılan incelemelerde havası en kirli ilçe Esenyurt olarak belirlendi. İşte Türkiye'nin havası en temiz ve en kirli şehirleri.
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Avrupa Birliği limitlerine göre, Türkiye’de 180 istasyonun 156’sında geçen yıllara oranla daha fazla kirlilik olduğu tespit edildi. 62 istasyonda ise saptanan limit aşımının 180 günden daha fazla olduğu görüldü. Dünya Sağlık Örgütü referans verileri baz alındığında, Türkiye’deki 81 ilden 80’inin havasının kirli olması dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en kirli 5 şehri şöyle:
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1. Bursa

1. Bursa
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2. Manisa

2. Manisa
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3. Adana

3. Adana
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4. Denizli

4. Denizli
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5. Niğde

5. Niğde
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81 İLDEN 80'İN HAVASI KİRLİ

81 İLDEN 80'İN HAVASI KİRLİ
Büyükşehirlere göre en kirli ilçeler belli oldu.
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İSTANBUL

İSTANBUL
Esenyurt en kirli ilçe olurken, onu sırasıyla Başakşehir, Ümraniye, Alibeyköy, Şirinevler, Aksaray, Yenibosna ve Kadıköy izledi.
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İZMİR

İZMİR
Gaziemir, Bayraklı, Bornova, Şirinyer, Alsancak, Karşıyaka, Güzelyalı ve Çiğli ilçeleri kirlilik limitini aşan yerler arasında yer aldı.
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ANKARA

ANKARA
Başkente bakıldığında da limitin aşıldığı ilçeler; Kayaş, Sıhhiye, Demetevler, Keçiören, Cebeci, Dikmen, Sincan ve Bahçelievler şeklinde görüldü.
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temiz hava Türkiye istanbul

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu nasıl haber yapmak arkadaşım. Başlıkta yazdigin şey haberin içinde nerde ben bulamadım.Havasi en temiz şehir hangisi sen bul soyle.
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