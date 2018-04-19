İşte Türkiye'deki havası en temiz il

Yapılan araştırmalar sonucunda bakın hangi iller sıralamadaki yerini aldı...

Türkiye'nin havası temiz tek ili Artvin

1 / 11 Türk Toraks Derneği ve Ajans Press'in derlediği bilgilere göre Türkiye'nin en kirli ve temiz havaya sahip illeri belli oldu. 2017 yılında Türkiye'de sadece bir ilin havası temiz çıktı. İstanbul'da da yapılan incelemelerde havası en kirli ilçe Esenyurt olarak belirlendi. İşte Türkiye'nin havası en temiz ve en kirli şehirleri.

2 / 11 Avrupa Birliği limitlerine göre, Türkiye’de 180 istasyonun 156’sında geçen yıllara oranla daha fazla kirlilik olduğu tespit edildi. 62 istasyonda ise saptanan limit aşımının 180 günden daha fazla olduğu görüldü. Dünya Sağlık Örgütü referans verileri baz alındığında, Türkiye’deki 81 ilden 80’inin havasının kirli olması dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en kirli 5 şehri şöyle:

3 / 11 1. Bursa

4 / 11 2. Manisa

5 / 11 3. Adana

6 / 11 4. Denizli

7 / 11 5. Niğde

8 / 11 81 İLDEN 80'İN HAVASI KİRLİ Büyükşehirlere göre en kirli ilçeler belli oldu.

9 / 11 İSTANBUL Esenyurt en kirli ilçe olurken, onu sırasıyla Başakşehir, Ümraniye, Alibeyköy, Şirinevler, Aksaray, Yenibosna ve Kadıköy izledi.

10 / 11 İZMİR Gaziemir, Bayraklı, Bornova, Şirinyer, Alsancak, Karşıyaka, Güzelyalı ve Çiğli ilçeleri kirlilik limitini aşan yerler arasında yer aldı.