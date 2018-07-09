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İşte Türkiye'nin en büyük tren kazaları

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.07.2018 02:04 | Son Güncelleme

Edirne-İstanbul seferini yapan yolcu treninin dray olması sonucu altı vagonu raydan çıktı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan kaza akıllara Türkiye'deki büyük tren kazalarını getirdi.

Türkiye'de 1945'ten bugüne kadar yaşanan tren kazalarında 400'den fazla insan hayatını kaybetti. İşte o kazalar...

Türkiye'deki büyük tren kazaları

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7 Ekim 1945 / Erzincan, Bağıştan'da iki yolcu treninin çarpışmasıyla 40 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.
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9 Ekim 1948 / Ankara'da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucunda 38 vatandaş öldü, 103 kişi de yaralandı.
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17 Mayıs 1952 / Niğde, Ulukışla'da yolcu treni raydan çıktı 31 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
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20 Ekim 1957 / İstanbul Yarımburgaz'da iki yolcu treni çarpıştı, 95 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.
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30 Nisan 1961 / İstanbul, Kartal, Cevizli'de iki yolcu treninin çarpışması sonunda 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.
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31 Ekim 1972 / Konya'dan İstanbul'a giden bir yolcu treni Eskişehir'de bir yük trenine çarptı.Kazada 38 yolcu yaşamını kaybetti, 45'i ağır 90 kişi yaralandı.
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5 Ocak 1979 / Ankara Esenkent'de (Sincan) Anadolu Ekspresi Boğaziçi Ekspresine çarptı, 20 kişi öldü, 136 kişi yaralandı.
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9 Ocak 1979 / Ankara, Behiçbey mevkiinde iki banliyö treni çarpıştı; 32 kişi öldü, 81 kişi yaralandı.
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3 Mayıs 1980 / İzmit'te 2 yolcu treni çarpıştı; 17 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
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7 Haziran 1980 / Kayseri'de bir yük treniyle Van Gölü Ekspresi'nin çarpışması sonucu 25 kişi öldü.
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22 Temmuz 2004 / İstanbul - Ankara seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı hızlandırılmış tren, Sakarya'nın Pamukova İlçesi yakınlarında Mekece Köyü mevkiinde raydan çıkarak devrildi. Kazada 36 kişi yaşamını yitirdi, 74 kişi yaralandı.
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11 Ağustos 2004 / İstanbul - Adapazarı seferini yapan Adapazarı Ekspresi ve Ankara - İstanbul seferini yapan Başkent Ekspresi,Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Tavşancıl mevkiinde saat 16:51'de kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi öldü, 88 kişi yaralandı.
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27 Ocak 2008 / İstanbul-Denizli seferini yapan Pamukkale Ekspresi Çöğürler-Değirmenözü (Kütahya) istasyonları arasında seyrederken raydan çıktı. Kaza sonucunda 9 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı.
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