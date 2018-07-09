İşte Türkiye'nin en büyük tren kazaları

Türkiye'de 1945'ten bugüne kadar yaşanan tren kazalarında 400'den fazla insan hayatını kaybetti. İşte o kazalar...
Türkiye'deki büyük tren kazaları
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7 Ekim 1945 / Erzincan, Bağıştan'da iki yolcu treninin çarpışmasıyla 40 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.
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9 Ekim 1948 / Ankara'da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucunda 38 vatandaş öldü, 103 kişi de yaralandı.
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17 Mayıs 1952 / Niğde, Ulukışla'da yolcu treni raydan çıktı 31 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
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20 Ekim 1957 / İstanbul Yarımburgaz'da iki yolcu treni çarpıştı, 95 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.
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30 Nisan 1961 / İstanbul, Kartal, Cevizli'de iki yolcu treninin çarpışması sonunda 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.
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31 Ekim 1972 / Konya'dan İstanbul'a giden bir yolcu treni Eskişehir'de bir yük trenine çarptı.Kazada 38 yolcu yaşamını kaybetti, 45'i ağır 90 kişi yaralandı.
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5 Ocak 1979 / Ankara Esenkent'de (Sincan) Anadolu Ekspresi Boğaziçi Ekspresine çarptı, 20 kişi öldü, 136 kişi yaralandı.
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9 Ocak 1979 / Ankara, Behiçbey mevkiinde iki banliyö treni çarpıştı; 32 kişi öldü, 81 kişi yaralandı.
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3 Mayıs 1980 / İzmit'te 2 yolcu treni çarpıştı; 17 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
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7 Haziran 1980 / Kayseri'de bir yük treniyle Van Gölü Ekspresi'nin çarpışması sonucu 25 kişi öldü.
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22 Temmuz 2004 / İstanbul - Ankara seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı hızlandırılmış tren, Sakarya'nın Pamukova İlçesi yakınlarında Mekece Köyü mevkiinde raydan çıkarak devrildi. Kazada 36 kişi yaşamını yitirdi, 74 kişi yaralandı.
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11 Ağustos 2004 / İstanbul - Adapazarı seferini yapan Adapazarı Ekspresi ve Ankara - İstanbul seferini yapan Başkent Ekspresi,Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Tavşancıl mevkiinde saat 16:51'de kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi öldü, 88 kişi yaralandı.
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27 Ocak 2008 / İstanbul-Denizli seferini yapan Pamukkale Ekspresi Çöğürler-Değirmenözü (Kütahya) istasyonları arasında seyrederken raydan çıktı. Kaza sonucunda 9 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı.
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