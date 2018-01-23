İşte Türkiye tarihinde düzenlenen sınır ötesi harekatlar

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 23.01.2018 02:29 |4 saat önce

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekat'ı akıllara Türkiye tarihinde sınır ötesinde gerçekleştirdiği diğer harekatları getirdi...

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Türkiye tarihinin sınır ötesi harekatları

1 / 14 İlk sınır ötesi harekatı: 25 Mayıs 1983 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 5 bin askerle birlikte Kuzey Irak'ta dönemin Baas rejimiyle yapılan anlaşmayla bir sınır ötesi harekat gerçekleştirdi. Bu harekatla birlikte Kuzey Irak’taki sınırın beş kilometre ötesindeki PKK kampları hedef alındı.

2 / 14 Çelik Harekatı 21 Mart 1995 - 30 Aralık 1996 21 Mart 1995'te TSK en kapsamlı operasyonlarından biri olan Çelik Harekatı'nı başlatıldı. Kuzey Irak’a gerçekleştirilen harekata 35 bin personel katıldı. PKK'nın 23 kişilik mobil timi yakalandı. Çelik Harekatı kapsamında, 3 bin PKK'lı çember altına alındı. 200'ü öldürüldü, çatışmalarda 8 asker de şehit oldu. Harekatın üçüncü gününde Haftanin Kampı kuşatıldı. 89 PKK'lı daha öldürüldü.

3 / 14 Çelik Harekatı'nda PKK'nın kullandığı mağaralarda 4.5 ton uyuşturucu ele geçirildi. TSK'nın Irak'ın kuzeyine giren 35 bin personelinden 20 bininin geri çekildiği bildirildi. Operasyondan dönen 20 bin asker, 30 Nisan'da dönemin Başbakanı Tansu Çiller tarafından törenle karşılandı. Genelkurmay Başkanlığı, Çelik Harekatı'nın 43 gününü değerlendirdi. Harekat sırasında 555 PKK’lının öldürüldü açıklandı.

4 / 14 Sıcak çatışmanın sona erdiği Kuzey Irak'ta Kanimasi, Mergasor ve Barzan bölgesinde kontrolü ele geçiren Türk askeri birlikleri operasyonlarda toplam 127 PKK'lıyı öldürdü. Irak'ın kuzeyinde sürdürülen ve 'Tokat Operasyonu' olarak adlandırılan operasyonda 90 PKK'lı öldürüldü, altı asker şehit oldu. Türk Hava Kuvvetleri, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki en büyük kamplarından Bote'yi vurdu. Irak'ın kuzeyindeki Sinat, Avagöze, Birkiavdal, Elagiş ve Haftanin bölgelerindeki PKK kampları bombalandı. Kuzey Irak sınırında yapılan operasyonlarda, 118 PKK'lı öldürüldü, 11 güvenlik görevlisi de şehit oldu. Irak'ın kuzeyindeki Sinath bölgesine operasyon başlatıldı. Sinath bölgesine düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen PKK’lı sayısı 72'ye yükseldi.

5 / 14 Çekiç Harekatı 14 Mayıs 1997- 20 Eylül 1997 TSK, Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin isteği üzerine Kuzey Irak'a girdi. Çekiç Harekatı’nın ilk gününde Sarıkavaklar'da 30 PKK’lı ele geçirildi. Sınırötesi operasyonda öldürülen PKK'lı sayısı 1817'ye ulaştı. Çekiç Harekatı'na katılan bazı zırhlı birlikler çekilmeye başladı. Olağanüstü Hal Bölge Valisi Aydın Arslan, son 95 ayda yapılan operasyonlarda 4546 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.

6 / 14 Şafak Harekatı 25 Eylül 1997-16 Şubat 1999 TSK Kuzey Irak’taki hedeflere yönelik yeni bir harekat başlattı. Irak'ın kuzeyinde öldürülen PKK’lı sayısı 361 olarak açıklandı. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Şafak Harekatı'nın birinci aşaması sona erdi. Görevini tamamlayan birliklerden ilki yurda döndü. Öldürülen PKK’lı sayısı 816'ya ulaştı. Aynı harekatta üç subay, 24 erbaş ve er, dört Geçici Köy Korucusu olmak üzere 31 güvenlik görevlisi şehit oldu.

7 / 14 Irak'ın kuzeyinde bazı kamplara yerleşerek kış mevsimini geçirmeye hazırlanan PKK üyelerine karşı ‘Süpürme Harekatı’ başlatıldı. PKK'nın iki numarası Şemdin Sakık ile kardeşi Arif Sakık, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın düzenlediği ‘Yarasa Operasyonu’ ile yakalanıp, Türkiye'ye getiridi. 20 Mayıs 1999'da Sakık ile kardeşi, idam cezasına çarptırıldı. PKK lideri Abdullah Öcalan, Kenya'nın Başkenti Nairobi'den, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

8 / 14 Güneş Harekatı 21-29 Şubat 2008 Türk Silahlı Kuvvetleri 21 Şubat 2008'de Kuzey Irak'a yönelik başlattığı hava yolu destekli sınır ötesi kara harekâtı başlattı. Harekât 29 Şubat 2008 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerinin Türkiye sınırları içine dönmesiyle son bulmuş, harekâtın sonlandığı Genelkurmay Başkanlığı tarafından da doğrulanmıştır. 8 Ekim 2007'de Şırnak'ın Gabar Dağı mevkiinde gerçekleşen PKK/KONGRA-GEL saldırısında hayatını kaybeden Şanlıurfalı Piyade Onbaşı Kasım Aksoy'un 3 yaşındaki kızı Güneş'in adının verildiği harekât o güne dek yapılan hava operasyonlarının devamı niteliğindeydi.

9 / 14 Temmuz-Ağustos 2011 TSK sınır ötesi harekatları 2011 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de başlayan Silvan saldırısıyla devam eden, PKK'nın güvenlik güçlerine karşı saldırılarının artması ve 17 Ağustos tarihinde düzenlenen Çukurca saldırısı üzerine saldırıyla aynı gün Türk savaş uçakları başta Kandil ve Kato Dağı çevresindeki PKK kamplarına yönelik sınır ötesi operasyonlar başlatıldı.

10 / 14 Şah Fırat Operasyonu 22 Şubat 2015 Şah Fırat Operasyonu, 22 Şubat 2015'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen, Süleyman Şah Türbesi'nde bulunan 38 personelin Türkiye'ye getirilmesi ve türbe içerisinde bulunan Süleyman Şah ve iki muhafızının naaşı ile diğer eşyaların Suriye'nin Eşme köyüne taşınmasıyla sonuçlanan operasyon olarak tarihe geçti.

11 / 14 Şah Fırat operasyonu ile Türk Silahlı Kuvvetleri Süleyman Şah Türbesi'nde bulunan 38 personeli ülkeye geri getirmek için Suriye'ye girdi. Operasyonda 572 asker ve 20. Zırhlı Tugay’a bağlı M-60 A3 tipi 50 adet tank ile birlikte sınırda devriye görevi yapan F-16 uçakları görev aldı. Türbede bulunan Süleyman Şah'ın naaşı ve diğer manevi değeri bulunan eşyalar alındıktan sonra Süleyman Şah Türbesi ve yakındaki karakol patlayıcılarla havaya uçuruldu. Türbe imha edildikten sonra bölgedeki Türk askerleri, Şanlıurfa üzerinden Türkiye'ye girdi. Operasyonda bir asker iş kazası sonucunda hayatını kaybetti.

12 / 14 Mart 2016 Kuzey Irak Operasyonları 18-19 Mart 2016 Kuzey Irak'ta bulunan Sinat, Haftanın ve Gara bölgelerine 20 adet savaş uçağıyla, 19 Mart 2016 sabahı 06:50-07:40 saatleri arasında yine Hakurk bölgesinde PKK'ya ait tespit edilen hedeflere 10 adet savaş uçağıyla düzenlenen operasyon. Genelkurmay Başkanlığı resmi sitsi TSK.tr'den yapılan açıklamada operasyonların düzenlendiği hedeflerin arasında yine PKK'ya ait mühimmat deposu, korugan ve sığınaklar bulunmaktadır.

13 / 14 Fırat Kalkanı Harekatı 24 Ağustos 2016-29 Mart 2017 Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitilmiş Özgür Suriye Ordusu grupları tarafından yapılmış ve başarı ile sona eren operasyon. Operasyonun amacı Türkiye'nin kendi varlığına tehdit olarak gördüğü ve terör örgütü olarak tanımladığı grupları bölgeden uzaklaştırmak, sınır hattının ve bölgedeki halkın güvenliği sağlamak ve kontrol altına almak ve göç sorununu yok etmek için 5 bin km² alanda DEAŞ, YPG ve Suriye Silahlı Kuvvetleri güçlerinden sivillerin güvenliği dolayısıyla tamamen temizlenmesi hedeflenen Güvenli Bölge oluşturmak olduğu bildirildi.