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İşte Türkiye'nin şiddet ve cinayet haritası

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 25.01.2018 12:18 | Son Güncelleme 5 saat önce

2017 yılında 3 bin 494 bireysel silahlı olay yaşanırken 3 bin 529 kişi yaralandı, 2 bin 187 kişi yaşamını yitirdi. Rakamlar, 2017 yılındaki silahlı olay sayısının bir önceki yıla göre yüzde 28, son üç yıla bakıldığında ise yaklaşık yüzde 61 arttığını gösterdi.

Ajans Press Türkiye'nin nabzını ölçtü

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2017 yılında 3 bin 494 bireysel silahlı olay yaşanırken 3 bin 529 kişi yaralandı, 2 bin 187 kişi yaşamını yitirdi. Rakamlar, 2017 yılındaki silahlı olay sayısının bir önceki yıla göre yüzde 28, son üç yıla bakıldığında ise yaklaşık yüzde 61 arttığını gösterdi.
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Ajans Press’in Umut Vakfı ve medya yansımalarından elde ettiği verilere göre, 2017 yılında 3 bin 494 bireysel silahlı olayda, 2 bin 187 kişi öldürülürken birçoğu ağır 3 bin 529 kişi de yaralandı.
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Yaşanan olayların yüzde 40,70’i her çeşit tüfekle, yüzde 35,37’si tabancayla, yüzde 20,58’i kesici aletlerle yaşanırken, yüzde 3,32’si beylik silah, yüzde 0,03’ü de dinamitle gerçekleşti.
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İstanbul ölümlerde birinci sırada

İstanbul ölümlerde birinci sırada
2017 Şiddet ve Cinayet Haritası’nda, ölüm ve yaralanma rakamlarına bakıldığında, İstanbul 245 ölüm, 316 yaralıyla ilk sırada yer aldı.
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Onu 123 ölüm,195 yaralıyla Adana takip etti.
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Üçüncü sırada 114 ölüm, 91 yaralıyla İzmir yer aldı.
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Yaşanan olay sayısına göre incelendiğinde ise; yine ilk sırayı 351 olayla İstanbul alırken, 201 olayla Samsun, 165 olayla Adana, 152 olayla Antalya, 145 olayla Konya en çok olayın yaşandığı diğer iller oldu.
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PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde silahlanma ve silahlı olaylarla ilgili haberlerin, son üç yıl içerisinde artışa geçtiği belirlendi.
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2015 ve 2017 yılları arasında toplam 9 bin 273 silahlı olay haberi tespit edildi.
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Bireysel silahlanma ile ilgili, 2015 yılında 2 bin 175 olan haber sayısı, 2016 yılında yaklaşık yüzde 25 artışla 2 bin 721 olarak belirlendi.
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2017 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 28, 2015’e kıyasla yaklaşık yüzde 61 artışla 3 bin 494 bireysel silahlı olay medyaya yansıdı.
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İç Anadolu'da en çok olay Konya'da yaşandı

İç Anadolu'da en çok olay Konya'da yaşandı
Bölge ve iller bazında inceleme yapıldığında, nüfus yoğunluğu ve sanayinin olduğu kentlerin yer aldığı Marmara Bölgesi’nde en çok suçun İstanbul’da yaşandığı görüldü.
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Karadeniz Bölgesi’nde en çok olay Samsun’da yaşandı.
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Akdeniz Bölgesinde liderlik Adana'da.
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Ege Bölgesinde ise İzmir'de
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İç Anadolu’ya baktığımızda en çok olay Konya’da oldu.
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Güneydoğu Anadolu’da her geçen gün artan olay sayısıyla Gaziantep, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Malatya lider oldu.
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Tek olaysız kent

Tek olaysız kent
Bireysel silahlanma ile ilgili tüm Türkiye’de çeşitli olaylar yaşanırken tek olay olmayan şehir Karadeniz’den Bayburt olarak kayda geçti.
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ölüm cinayet şiddet Bayburt Samsun adana istanbul

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Keşke 1923 te doğup 1990 da ölseydim ama Allah ın taktirı böyleymiş çekecek çilemiz varmış
bireysel suça teşebbüslerin çoğu,adaleti bulamayanların yada ferdi yolu seçenlerdir.adalet bireylerden başlar,çözüm budur.
nerde çokluk orda bkluk. şaka bi yana
@amoce çokluktan mı kaynaklanıyor, yoksa toplum yapısının bozulmasından mı? Bir ülke ile savaşıp atom, hidrojen ve nepalm bombasını atmaya gerek yok. Toplum yapısını bozun o ülke zan kendi kendini bitirir. AKP DE Toplum yapısını bozdu ülkenin.
öncelikle rtük mafya dizilerini acilen durdurmalı özenen eline silah alıyor
KURTLAR VADİSİ TARZI MAFYA FİLMLERİ KALDIRILSIN. BİREYSEL SİLAHLANMANIN ÖNÜNE GEÇİLSİN.
MEMLEKETTE HERKES MAFYACI OLDU, HERKESTE SİLAH VAR. İNSAN GİBİ YAŞAMAKTA KİMSENİN GÖZÜ YOK
Toplum bozuldu,ahlak bozuldu.. ortalıkta serseri, it, kopuk fink atıyor birilerine saldırmak için en ufak bir bahane yetiyor.Trafikte yol vermedin , bana yan yan baktın,üst katımda gürültü yaptın vb gibi sudan bahaneler insan öldürmek için yeterli bir sebep haline geldi.Toplumsal bozulma her yere sirayet etmiş.. bunun sorumluları elbetteki vatandaş olarak bizler...değilmi?
@erol.eftekin mertlik kalmadı dostum, kallesliği delikanlılık sanan tipler türedi maalesef..
cezalar caydırıcı olmazsa daha çok artar
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