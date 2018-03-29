İşte WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu

Ancak durum aslında hiç de öyle değilmiş!

Mesajlar karşı tarafa ulaşabiliyormuş!

1 / 42 WhatsApp'ta biri sizi engellerse buna rağmen karşı tarafa mesaj ulaştırabilirsiniz ya da siz birini engellediğinizde engellediğiniz kişi size rahatça yazabilir!

2 / 42 Bunun için ayrı bir telefon hattına da ihtiyacınız yok! Peki bu nasıl oluyor?

3 / 42 Yapmanız gereken WhatsApp aboneliğini iptal etmek. Yeniden hesap oluşturduğunuzda sizi engelleyen kişinin koyduğu engel kalkmış oluyor.

4 / 42 Ancak aboneliği iptal edince tüm gruplardan çıkış yapmış oluyorsunuz.

5 / 42 WhatsApp'ta hesabınızı silmek için yapmanız gereken tek şey ise WhatsApp'ı açıp Ayarlar>Hesap>Hesabımı Sil'i seçmek. Hepsi bu!

6 / 42 Whatsapp'ta bakın artık neyi yapamayacaksınız? Kullanıcıların mesaj silme süresi 4096 saniye yani 1 saat 8 dakika 16 saniyeye çıkarıldı.

7 / 42 Söz konusu yeni özelliğin önümüzdeki günlerde iOS ve Android sürümlerine eklenmesi bekleniyor.

8 / 42 Whatsapp'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bir diğer bomba özelliği yurt dışından sonra geçtiğimiz günlerde resmen Türkiye'de de kullanılmaya başlandı!

9 / 42 Whatsapp'ta görüntü paylaşırken artık işiniz daha kolay; izlemesi daha keyifli olacak.

10 / 42 Bundan sonra yazışma sırasında paylaştığınız videolar için Whatsapp'ı kapatmak zorunda kalmayacaksınız.

11 / 42 WhatsApp kullanıcılarının uzun süredir beklediği YouTube desteği, iOS kullanıcıları için tüm dünyadan sonra Türkiye’de de kullanıma açıldı. Artık WhatsApp üzerinden gönderilen YouTube videoları, uygulamadan çıkmaya gerek kalmadan aynı sayfada izlenebilecek.

12 / 42 Bu özelliğin bir diğer güzel yanı ise YouTube videoları izlerken sadece ilgili sohbet penceresinde kalmanız gibi bir şart bulunmaması. Video yerleştirmeleri bir widget gibi çalışıyor ve siz başka konuşmaya geçseniz de video oynatma devam ediyor.

13 / 42 WhatsApp üzerinden gönderilen YouTube videolarının otomatik olarak oynatılması için direkt olarak video linkinin gönderilmiş olması gerekiyor. Ancak Whatsapp'taki tek yenilik bu değil!

14 / 42 Whatsapp'ta 'para'lı dönem bugün resmen kullanıma sunuldu. Peki Whatsapp ile paranın ne ilgisi var dersiniz? İşte Whatsapp'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni özelliği...

15 / 42 Whatsapp'ta artık para yollayabileceksiniz. Hindistan'da kullanımına bugün başlanan ve tüm dünyaya yayılması beklenen özellik Whatsapp için gerçekten de bir ilk!

16 / 42 Whatsapp'ta artık para yollayabileceksiniz. Hindistan'da kullanımına bugün başlanan ve tüm dünyaya yayılması beklenen özellik Whatsapp için gerçekten de bir ilk!

17 / 42 Yaklaşık 1 yıldır geliştirilen WhatsApp Payments özelliği, sonunda yayına alındı. Özellik, hem Android hem de iOS‘te kullanılabiliyor. Şu an için beta aşamasında olan özelliği kullanmak için hem alıcının hem de göndericinin para gönderme özelliğini açması gerekiyor.

18 / 42 Özelliği aktif ettiğinizde cep telefonu numaranız ile banka hesabınızı eşleştirmiş oluyorsunuz. Öncelikle Ayarlar’dan ‘Ödemeler‘ bölümüne tıklayın.

19 / 42 Gelelim bir sonraki adıma... Kullanım şartlarını kabul edin ve telefon numaranızı doğrulayın.

20 / 42 Listelenen bankalardan kullanmak istediğiniz bankayı seçin ve banka hesabınızı eşleştirin. Para göndermek istediğiniz kişinin sohbet penceresini açın ve ‘Ödeme‘ butonuna tıklayın.

21 / 42 Para göndermek istediğiniz banka hesabınızı ve göndereceğiniz tutarı seçin.Telefonunuza gelen onay kodunu ekrana girin.Onay işleminin ardından para gönderme işleminiz başarıyla tamamlanmış olacak.

22 / 42 Whatsapp'ın gizli kalan müthiş özellikleri Whatsapp'ın gizli kalan müthiş özellikleri

23 / 42 Whatsapp'ta biri sizi engellerse buna rağmen karşı tarafa mesaj ulaştırabilirsiniz; ya da siz birini engellediğinizde engellediğiniz kişi size rahatça yazabilir! Bunun için ayrı bir telefon hattına da ihtiyacınız yok! Peki bu nasıl oluyor?

24 / 42 Yapmanız gereken WhatsApp aboneliğini iptal etmek. Yeniden hesap oluşturduğunuzda sizi engelleyen kişinin koyduğu engel kalkmış oluyor.

25 / 42 Whatsapp'ta hesabınızı silmek için yapmanız gereken tek şey ise Whatsapp'ı açıp Ayarlar>Hesap>Hesabımı Sil'i seçmek. Hepsi bu!

26 / 42 Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta, uzun bir süredir sesli mesaj gönderme özelliğini kullanılabiliyordu. Karşı tarafa sesli mesaj göndermek için mikrofon tuşuna basılı tutmanız gerekiyordu. Özellikle araç kullananlar için bir işkence olan bu olay ortadan kalktı.

27 / 42 Whatsapp'ta ses kaydı yapmak istediğinizde ister bas kaydet yapın; isterseniz de mikrofona basılı tutarak sağdan yukarı doğru kilide doğru kaydırın. Böylece aralıksız ses kaydı yapabiliyorsunuz!

28 / 42 Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Ancak gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz.

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30 / 42 Aynı anda birkaç kişiye yalnızca kendilerine gönderdiğinizi düşünecekleri bir mesaj gönderebilirsiniz. Tek yapmanız gereken "Sohbet" ekranından "toplu mesaj listelerini" tıklayarak, alıcılarınızı seçebilir, ve onlara istediğiniz mesajı gönderebilirsiniz.

31 / 42 Mesajı alan kişi başkalarına da yolladığınızı göremeyeceği için kendisini özel hissedebilir.

32 / 42 "Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı"na tıklayarak, "Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz. "Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.

33 / 42 Telefonuzun fotoğraf galerisinde utanç verici resimler olmasını istemiyorsanız WhatsApp'ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz. Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet"i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.

34 / 42 Önemli bir mesajı bulmak için yüzlerce iletiyi geriye doğru kaydırmak çok uzun sürebilir. Ama eğer o mesaja yıldızla işaretlerseniz hem sizin işiniz kolaylaşır, hem de mesajlaştığınız kişinin bundan haberi olmaz.

35 / 42 Bir mesaja yıldız eklemek için tek yapmanız gereken mesajın üstünü basılı tutmak ve çıkan yıldız simgesini seçmek. Daha sonra sohbetin üzerine dokunup "Yıldızlı mesajlar"ı seçerek işaretlediğiniz tüm mesajları görebilirsiniz.

36 / 42 WhatsApp'ı bilgisayardan açarak mesajlaşmanız mümkün. Bilgisayarınızdan Web.whatsapp.com adresine girdikten sonra telefonunuzdaki WhatsApp'inizden alacağınız QR kodu ile sohbetlerinizi bilgisayar ekranına taşıyabilirsiniz.

37 / 42 Eğer daha önce bir grup konuşmasında bulunduysanız, bu konuşmalara verilen isimlerin ne kadar saçma olabileceğini biliyorsunuzdur. Artık grup konuşmalarının isimlerini aklınızda tutmanıza gerek yok. Eski bir grup konuşmasını bulmak için tek yapmanız gereken konuşmanın içinde kimlerin olduğunu hatırlamak.

38 / 42 Herhangi bir konuşmada kişinin isminin üstüne tıklayarak daha önce beraber içinde bulunduğunuz bütün grup konuşmalarını görebilirsiniz.

39 / 42 Eğer çok ilginizi çekmeyen bir konu konuşuyorsanız, kendinize cevap vermeniz gerektiğini hatırlatmak için herhangi bir sohbeti "Okunmamış" olarak işaretleyebilirsiniz. Böylece konuşmanın yanında belirecek olan mavi nokta, size cevap vermeniz gerektiğini hatırlatabilir.

40 / 42 Şu anda yalnızca beta halinde bulunan bu özellik sayesinde bir konuşmayı sohbetler listenizin en üstüne koymanız mümkün. Tek yapmanız gerek sohbete basılı tutarak, ekranda beliren 'pin' opsiyonunu seçmek.

41 / 42 Bu arada yeni özellikler de çok yakında geliyor! Gece modu adı verilen özellikle Whatsapp artık daha koyu tonlarda bir uygulama deneyimi sunacak.