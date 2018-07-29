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İşte "Yılın Astronomi Fotoğrafçısı" yarışmasında finale kalan kareler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.07.2018 11:07 | Son Güncelleme

Greenwich Gözlemevi'nin düzenlediği "Yılın Astronomi Fotoğrafçısı" yarışması düzenlendi.

4 bin 200 yarışmacı arasından finale kalan 10 kare belli oldu.

"Yılın Astronomi Fotoğrafçısı" yarışmasından en güzel fotoğraflar

1 / 10

Rocky Dağları'ndaki yıpranmış bir ardıç ağacı, kışın erken saatlerinde gökyüzü yıldız patikalarıyla dolu (Jake Mosher)
2 / 10

Tre Cime'deki Dolomitler üzerindeki Samanyolu'nun panoraması (Carlos F Turienzo)
3 / 10

Florida'da bir fırtınada Samanyolu (Tianyuan Xiao)
4 / 10

Güneş geçişindeki iki büyük güneş lekesi arasındaki Uluslararası Uzay İstasyonu (Dani Caxete)
5 / 10

200mm kullanılarak fotoğraflanan Andromeda Galaksisi (Péter Feltóti)
6 / 10

Yeni Zelanda yakınlarındaki Güney Körfezlerinden görülen bir aurora (Paul Wilson)
7 / 10

Tazmanya'da bir deniz feneri üzerinde yükselen Samanyolu (James Stone)
8 / 10

Güneş tutulması (Peter Ward)
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Badlands Ulusal Parkı'nda Samanyolu önünde bir adam (Jingpeng Liu)
10 / 10

Cable Bay üzerinde Samanyolu (Mark Gee)
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Anahtar Kelimeler:
Greenwich Gözlemevi Yılın Astronomi Fotoğrafçısı

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