İşten kovulunca soluğu ıssız adada aldı! 35 yıl boyunca...

Aile, 1878 yılında yerleştiği adada deniz canlıları, vahşi keçiler, kökler ve meyveler yiyerek hayatta kaldı. İşte filmlerden geri kalmayan o ilginç yaşam...

Robinson Crusoe'un hayatı gerçek oldu

1 / 18 Tarihin tozlu sayfalarında yer alan fotoğraflardan beliren Thomas Bell, gerçek Robinson Crusoe olarak tanınıyor. İngiltere'nin Yorkshire ilçesinde yaşayan Thomas Bell, işten çıkartıldıktan sonra ailesini de alıp, Pasifik Ada'larının en ıssız bölgesinde 30 sene boyunca yaşadı.

2 / 18 Londralı yazar Lydia Syson'ın, 'Mr. Peacock's Possessions' isimli kitabında anlattığı hikayenin asıl kahramanı, Thomas Bell ve ailesi. Bell, her şeyden vazgeçip, ailesini de yanına alarak ıssız bir adada yaşama sürükleyen bir adam.

3 / 18 Evet yanlış duymadınız. Kendi ülkesinin kralı olmak isteyen Yorkshire'lı Thomas Bell, 35 yıl bir şu an Raol denen bir Pasifik Adası'nda yaşadı. 1879 yılında Yeni Zelandalı Bell ailesi, uzak bir volkanik adanın tek sakinleriydi.

4 / 18 Medeniyetten uzaktaki bu adada yaşamaya başlayan Bell, ailesini de kendisiyle birlikte Robinson Crusoe hayatı sürmeye zorladı.

5 / 18 Bell'in yaşamak için seçtiği Raoul adası, sadece keçi ve köpeklere ev sahipliği yapıyordu. Thomas Bell ve ailesi 35 yıl boyunca deniz canlıları, vahşi keçiler, kökler ve meyveler yiyerek hayatta kaldı.

6 / 18 Bell'in ailesinin iki erkek üyesi bir sedyeyle ahşap kutular taşıyor.

7 / 18 Thomas Bell ve eşi Frederica ile altı çocukları Hettie, Bessie, Mary, Tom, Harry ve Jack ile onca yıl derme çatma bir barakada yaşadı.

8 / 18 Bell ailesi 1878 yılında geldikleri adada 35 yıl geçirdi.

9 / 18 Adanın açıklarından geçerken kamp ateşi gören Sissy adlı geminin kaptanı ve mürettebatı Bell ailesini kurtarmak için geldiğinde onların adada yaşadığını öğrendi.

10 / 18 İnatçı Thomas Bell, ana karaya döndürmeyi başaramasa da onlara ihtiyaç duyabilecekleri malzemeler bıraktı.

11 / 18 Aileden de geriye bu fotoğraflar kaldı.

12 / 18 Bu garip ailenin hikayesi Lydia Syson tarafından "Mr Peacock's Possessions" adıyla romanlaştırıldı.

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