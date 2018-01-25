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İster inan ister inanma! Bu göle giren taş kesiliyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 25.01.2018 11:07 | Son Güncelleme 7 saat önce

Her dokunanı taş yapan göl hikayesi masallardan fırlamış gibi görünüyorsa da Tanzanya'da yer alan bu göl son derece gerçek...

Tanzanya'daki bu göle giren taş kesiliyor!

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Gölün pH oranı o kadar yüksek ki ona dokunan her canlıyı öldürüyor ve bulundukları halde kireçleştiriyor.
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Natron Gölü'ndeki bu inanılmaz doğa olayını farkedip fotoğraflayan ise Nick Brandt.
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Taşa dönüşmüş hayvanları fotoğraflarken yanlışlıkla film kutusunu göle düşüren Brandt: "Kutunun üzerindeki bütün mürekkepli yazılar anında kaybolup gitti, inanılmazdı." diyor.
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Nick Brandt'ın taş hayvanlar dışında da yine Afrika'da çektiği dikkat çekici pek çok fotoğrafı var.
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İşte o fotoğraflardan en etkileyici olanlar...
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göl taş Hayvan Tanzanya Nick Brandt taş kesilen hayvanlar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
haber doğru değil tanzanyada bulunan bu göl aksine hayatı öldürmüyor aksine hayata canlılık veriyor lütfen biraz daha ciddi haber
bu haberi yapan yazan derhal istifa et.salak bu göl ölen hayvanları üçerdiği yüksek ph nedeniyle donmuş gibi yapıyor.yani yukarıda yazdığın gibi içine düşeni hemen öldüren nir göl değil.haberi düzgün yazın doğru yapın
haberi yapan nerde siyah beyaz foto bulmuşsa eklemiş habere resim siyah beyaz diye onlarıda kireçleşti zannedelim diye
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