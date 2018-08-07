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İtalya'da otoyolda tanker patladı: 2 ölü, 70 yaralı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 07.08.2018 08:27 | Son Güncelleme

İtalya'nın kuzeyindeki Bologna kentinde bir otoyolda yaşanan kaza sonucu meydana gelen patlamada en az 2 kişi öldüğü, 14'ü ağır 70 kişi yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

İtalya'da felaket!

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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Bologna'da A1 otoyolunu A14'e bağlayan Casalecchio'da meydana gelen patlamada en az 2 kişi hayatını kaybederken, 14'ü ağır olmak üzere 70 kişi yaralandı.
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Yanıcı madde taşıyan bir kamyonla birkaç arabanın kaza yapmasıyla meydana gelen olayda, kazanın olduğu yere yakın bir araba, satış bayisindeki araçların alev almasının ardından patlamalar yaşandı. Olayda yaklaşık 10 arabanın patladığı tahmin ediliyor.
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Otoyol üst geçidinin bir kısmının çöktüğü belirtilirken, bölgede hala alevlerin olduğu ve müdahalenin sürdüğü aktarıldı.
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Bologna polisinin sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Otoyolda meydana gelen bir kaza sebebiyle, Via Marco Emilio Lepido'da bir patlama oldu ve yangın çıktı. Hem otoyol hem de Borgo Panigale bölgesi trafiğe kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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Kaza ve patlamadan etkilenenleri kurtarmak için gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtilen açıklamada, Borgo Panigale bölgesinden uzak durulması uyarısında bulunuldu.
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Açıklamada, bölgenin hem araç hem de yaya geçişine kapatıldığı vurgulandı.
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İtalya tanker patlama

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