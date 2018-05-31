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İtalyan komedyen ünlülerin korkulu rüyası oldu!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.05.2018 07:49 | Son Güncelleme

Emanuele Ferrari isimli komedyen, sosyal medyada da rahat durmadı.

Emanuele, ünlülerin büyük beğeni ile taşıdığı kıyafetlerini günlük eşyalarla taklit etmeye çalışınca bakın nasıl görüntüler ortaya çıktı...

Emanuele Ferrari ünlüleri trolledi

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İtalyan komedyen Emanuele Ferrari, birbirinden ünlü isimleri trollediği resimler ile internet fenomeni olma yolunda emin adımlarla yürüyor.
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Rihanna’dan Angelina Jolie’ye kadar birçok ünlü ismi trolleyen Emanuele’nin resimlerine gelin birlikte göz atalım.
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Emanuele Ferrari ismini daha önce hiç duymadıysanız artık sık sık duyacaksınız.
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Ünlüleri trollediği resimler ile bir anda üne kavuşan Emanuele Ferrari, Instagram’da 600 binden fazla takipçiye sahip bir fenomene dönüştü.
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Ferrari’nin eğlenceli ve yaratıcı mizah stiline birlikte göz atmaya ne dersiniz?
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Anahtar Kelimeler:
Emanuele Ferrari komedyen komik

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