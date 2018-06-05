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İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.06.2018 11:20 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin Google'a yönelik hazırladığı reklam kampanyası sosyal medyada olay oldu.

İYİ Parti'nin İbrahim Tatlıses'ten Beştepe Sarayı'na, VPN'den rüya yorumlarına kadar yapılan çalışma büyük yankı uyandıracak...

İYİ Parti'den olay yaratacak reklam kampanyası!

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SOSYAL MEDYADA OLAY YARATTI

SOSYAL MEDYADA OLAY YARATTI
İYİ Parti, 4 Haziran’da internete düşen Google arama motoru reklamlarıyla bir anda sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
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'İBRAHİM TATLISES' TWİTTER'DA YAYILDI

'İBRAHİM TATLISES' TWİTTER'DA YAYILDI
Eksisozluk.com sitesinden Twitter’a yayılan reklamlarda ilk önce İbrahim Tatlıses kelimesi arandığında çıkan “Doğalgaz mı bağlatmak istiyorsunuz” reklamı paylaşılmaya başladı.
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İKTİDARSIZLIK, GÜNEŞ, VPN...

İKTİDARSIZLIK, GÜNEŞ, VPN...
Daha sonra partinin vpn, Ak Parti, iktidarsızlık, rüyada güneş vb. pek çok kelimeye daha reklam verdiği ortaya çıktı.
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
Yeni reklamlar peşi sıra internete düşmeye devam ederken işte İYİ Parti’nin Google reklamlarından şimdiye kadar ortaya çıkan örnekler:
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Meral Akşener Google

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
çok yaratıcı
Bu zeka bu parti ülkeyi uçurur insanlar bilim ile teknoloji ile ilgilenir boyle yaratıcı akıl dolu insanlar bu ülkeyi yönetmeli 1000 odalı SARAYDA şekeri tekeli tüpraş petkim demir çelik fab tekel seka TÜRK telekom elekrik santralleri satarak peşkeş çekip yiyenlerin yerine hiç olmazsa kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan son bulur.... TÜRK milleti huzura kavuşur.....
@serdar_1981_alcym iyi parti trolü 24 haziran akşamı sen ve senin gibiler noyunuzun ölçüsünü alacaksınız.
@serdar_1981_alcym Wikipedia açılınca uzay gemisi yapacaksın anlaşılan ve tek gereken wikipedia nın açılması çok haklısın.
Adamların parti kurucusu arasında google ın turk reklam muduru var, normal. ama takdir edilesi basarili bir iş :)
@turk36turk google türk reklam müdürü olduda sanki bedavaya mı veriyo parayı elin amerikalı şirketinin sahibi alıyor
meral abla seni bu reklamlarda kurtarmaz hava gazı gibi boşa uçup gideceksin ... şurada 24 hazirana ne kaldıki...
boş işler
bunlar medyayı İYİ kullanır hocalarından iyi ders almışlar darbeyle yapamadığını seçimde başaracam sanıyo
la aptallık bu kadar olur Türkiye de birinci sıraya koyacak bir sürü kişi varken sen bu ülkenin gencine verme o parayı git elin amerikalısına google o parayı ver sonra genclere söyle cebinde kaç para var o reklamlara kaç para ödüyolar sizin haberiniz varmı
Meralı fetocular iyi şişiriyor seçimden sonra fııııııssssssssss
Çok olumlu ve çok akıllıca bir çalışma yapmışlar.Ancak ülkemizin eğitim seviyesi bu derece yerlerde sürünürken ne kadar istedikleri kitlelere ulaşırlar bilemiyorum. Ülkemin giderek vandallaşan belli bir kesimine anlayacağı dilden birşeyler söylemek için İYİ partiye kapatılmış olan TV lerden ona buna eyy, vs diye höykürmek lazım.
İKTİDARSIZLIĞA ÇÖZÜM KISMINI TAM ANLAMADIM DA....DDDD
Başarılar Meral Akşener
Konuşacağı meydanlar kapatılan,toplantı salonlarına izin verilmeyen,tv'lerde iktidarın baskısından soluğu kesilen,devletin kaynaklarıyla hem yurtdışı,hem kamu araçları hemde yandaş medyası ile reklam-probaganda yapan DESPOTA KARŞI İYİ DÜŞÜNCE ,İYİ PROBAGANDA-İYİ HAL ÇARESİ İYİ İYİ ÇOOOOK ÇOK İYİ
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