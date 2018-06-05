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İzdivaç programı bitti, evlilik siteleri patlak verdi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.06.2018 09:02 | Son Güncelleme

İzdivaç programlarının tv'de yasaklanmasıyla internetteki evlilik sitelerine yönelen vatandaşlar hayatını birleştirmeyi planladığı kişiyi sanal ortamda bulmayı planlıyor.

Bazısı barda bazısı plaj ortamında çektirdiği fotoğrafla eş arayan internet kullanıcıları, evlilik sitelerinde patlama yaşanmasına sebep oldu.

Evlilik sitelerine büyük ilgi

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Üye sayıları on binlerle ifade edilen evlilik siteleri, 'İslami', 'Bilimsel' ve 'Ciddi' diye üç kategoriye ayrılıyor ve daha çok Facebook'u kullanıyorlar. 'G.S' evlilik sitesinde, "Türkiye'nin en büyük İslami evlilik sitesine hoş geldiniz" denilirken, 'P.P' evlilik sitesinde ise bilimsel eşleştirme adı verilen yöntemin uygulandığına dikkat çekiliyor.
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Evlenmek isteyenlere, "Sadece sitemizin bilimsel olarak eşleştirdiği üyelerin birbirlerine görünmesi mümkündür. P.P sitesi sizi analiz edip en uygun üyeleri tespit eder" deniliyor.
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"İSLAMİ DEĞERLER ÖN PLANDAYSA DOĞRU YERDESİNİZ"

"İSLAMİ DEĞERLER ÖN PLANDAYSA DOĞRU YERDESİNİZ"
'Seviyeli arkadaşlık sitesi' sloganıyla hizmet veren 'E.Ç' adlı sayfa ise 109 bin takipçiye ulaşmış durumda. "Tüm misafirlerimize dünya ve ahirette saadet diliyoruz" denilen 'H.O' adlı evlilik sitesinde de şu ifadeler yer alıyor:
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"En samimi İslami evlilik sitesine hoş geldiniz. Evlilikte İslami değerleri ön planda tutuyorsanız, doğru yerdesiniz. Sizin gibi düşünenleri sitemizde bulabilirsiniz.
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Amacımız, evlilikte İslami değerlere önem verenlere yardımcı olmaktır. Mutlu bir yuva kurmak için ilk adımı atabilirsiniz. H.O, İslami değerlere uygun evlilik düşünenlerin bir araya gelmesini sağlar. Bu platformda sadece ciddi evlilik düşünenler yer alır."
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"SONU HEP DEPRESYON OLUYOR"

"SONU HEP DEPRESYON OLUYOR"
Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Kemal Arıkan şunları söyledi:
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"Özellikle erkeklerin cinsel partner aradıklarını biliyoruz. Sürekli flört etmek isteyenlerin beyinlerindeki haz merkezinin zayıfladığını gösteren bir araştırma mevcut. Belki de insanlar haz merkezleri zayıfladıkları için bu sitelere yöneliyorlar.
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Ancak haz merkezinin zayıflaması, depresyona neden oluyor. Partner arayanlar, sanal ortamda gerçek kimliklerini bir tarafa bırakıp, olmak istedikleri kişiler gibi davranıyorlar.
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Bir çok insan bu sayede gerçek kişiliğinden uzaklaşma şansı buluyor. İnternetten evlilik hayali sağlıksız bir durum." İnternette tanışıp sonu hüsranla biten onlarca danışanım var. Birçok sanal ortam mağduru genç, depresyona girmiş halde muayenehaneye geliyor."
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1200 KİŞİ İNCELEME ALTINA ALINDI

1200 KİŞİ İNCELEME ALTINA ALINDI
İnternet ve sosyal medya üzerinden, 'İslami' ve 'bilimsel' olarak konumlanan iki evlilik sitesine üye 600'ü kadın, 600'ü erkek toplam 1200 kişinin incelendiği 'Türkiye'deki Çevrimiçi Evlilik Siteleri' başlıklı çalışmadan ilginç sonuçlar çıktı.
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HAYAT TARZI PROFİLE YANSIYOR

HAYAT TARZI PROFİLE YANSIYOR
Çalışma, Giresun Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Prof. Dr. Hülya Uğur Tanrıöver ile doktora öğrencisi Aylin Sunam tarafından gerçekleştirildi.Çalışmada, liberal denilen evlilik sitesi üyelerinin, 'bar' fotoğraflarını profillerinde kullanmaktan çekinmedikleri belirtildi.
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Buna karşın İslami denilen evlilik sitelerinde ise bu tür görüntülerin olmadığına dikkat çekildi. Araştırmada, "İslami evlilik sitesi üyelerinin yeşil alan, deniz kenarı gibi yerleri tercih ettikleri görülmektedir" denildi.
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Bilimsel-liberal diye tanımlanan izdivaç sitesi üyelerinin ise plaj fotoğraflarını da profillerinde kullandıkları belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
izdivaç site sosyal medya

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