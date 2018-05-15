İzindeki kadın polis, gaspçıya rastlayınca...

İzindeki kadın polis, bir gaspçı topluluğun üzerine silahla saldırınca olayı kontrol altına almak için silahına sarıldı. İşte sonrasında yaşananlar...

Tüm ülkeyi dehşete düşüren görüntü!

1 / 13 Brezilya'nın Sao Paulo kentinde çekilen görüntüler bütün ülkeyi dehşete uğrattı.

2 / 13 Sao Paulo'da bir özel okulun çıkışına silahıyla gelen gaspçıyı, o sırada çocuğunu okuldan almak için orada bulunan ve izinde olan polis memuru Katia da Silva Sastre etkisiz hale getirdi.

3 / 13 Brezilya, kahraman anne Katia da Silva Sastre’yi konuşuyor. Olay şu şekilde gerçekleşti:

4 / 13 Sastre diğer velilerle sohbet ederken yanlarına elinde tabanca olan genç bir adam geldi.

5 / 13 21 yaşındaki Elivelton Neves Moreira isimli saldırgan elindeki silahı velilere ve minik öğrencilere doğrulttu; amacı etrafındakileri gasp edip sessizce uzaklaşmaktı.

6 / 13 Fakat Moreira’nın farkında olmadığı şey, veliler arasında yer alan 42 yaşındaki Sastre’nin askeri polis olduğu ve o gün izinli olmasına rağmen yanından tabancasını eksik etmemesiydi.

7 / 13 Saniyeler içinde duruma müdahale eden Sastre, saldırganı göğsünden 3 el ateş ederek etkisiz hale getirdi. Saldırgan yerde kıvranırken soğukkanlı bir şekilde adamın silahını alan ve etkisiz hale getiren Sastre, ülke basınında gündem oldu.

8 / 13 Sao Paulo Valisi Marcio França Sunday tarafından paylaşılan videolar yerel basında büyük ilgi çekti. Sunday, Sastre’yi övdü.

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