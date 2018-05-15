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İzindeki kadın polis, gaspçıya rastlayınca...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.05.2018 08:10 | Son Güncelleme

Brezilya'nın en işlek caddelerinden birinde yaşanan olay dünyada yankı buldu.

İzindeki kadın polis, bir gaspçı topluluğun üzerine silahla saldırınca olayı kontrol altına almak için silahına sarıldı. İşte sonrasında yaşananlar...

Tüm ülkeyi dehşete düşüren görüntü!

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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde çekilen görüntüler bütün ülkeyi dehşete uğrattı.
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Sao Paulo'da bir özel okulun çıkışına silahıyla gelen gaspçıyı, o sırada çocuğunu okuldan almak için orada bulunan ve izinde olan polis memuru Katia da Silva Sastre etkisiz hale getirdi.
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Brezilya, kahraman anne Katia da Silva Sastre’yi konuşuyor. Olay şu şekilde gerçekleşti:
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Sastre diğer velilerle sohbet ederken yanlarına elinde tabanca olan genç bir adam geldi.
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21 yaşındaki Elivelton Neves Moreira isimli saldırgan elindeki silahı velilere ve minik öğrencilere doğrulttu; amacı etrafındakileri gasp edip sessizce uzaklaşmaktı.
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Fakat Moreira’nın farkında olmadığı şey, veliler arasında yer alan 42 yaşındaki Sastre’nin askeri polis olduğu ve o gün izinli olmasına rağmen yanından tabancasını eksik etmemesiydi.
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Saniyeler içinde duruma müdahale eden Sastre, saldırganı göğsünden 3 el ateş ederek etkisiz hale getirdi. Saldırgan yerde kıvranırken soğukkanlı bir şekilde adamın silahını alan ve etkisiz hale getiren Sastre, ülke basınında gündem oldu.
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Sao Paulo Valisi Marcio França Sunday tarafından paylaşılan videolar yerel basında büyük ilgi çekti. Sunday, Sastre’yi övdü.
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