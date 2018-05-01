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Jaguarın zor anları! Avlanmayı beklerken bakın ne oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.05.2018 08:47 | Son Güncelleme

Brezilya'da avlanmak için nehre doğru ilerleyen jaguar, avlanmaya gittiğine bin pişman oldu.

Alışılandan çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kalınanlar anlarda bakın neler yaşandı...

Jaguar avlanmak isterken bakın ne oldu

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Brezilya'da bir nehirde meydana gelen olay şaşkınlık içinde bıraktı.
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Aç karnını doyurmak için nehirdeki su samurlarını gözüne kestiren jaguar neye uğradığına şaşırdı.
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Nehre doğru uzanan bir dalını üzerine çıkan jaguar bir anda su samurlarının saldırısına uğradı.
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Jaguarın kaçtığı bu nadir anlar böyle kaydedildi.
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Anahtar Kelimeler:
Jaguar av vahşi doğa

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