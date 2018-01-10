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Jandarma'nın yeni kıyafetleri görücüye çıktı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 10.01.2018 10:41 | Son Güncelleme 4 saat önce

İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasının ardından yeniden yapılanma ve uyum sürecini devam ettiren Jandarma Genel Komutanlığı’nda yeni bir düzenleme daha yürürlüğe girdi.

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Jandarma Genel Komutanlığı’nda yeni düzenleme...

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Asayiş, komando ve eğitim dahil 6 temel kıyafetinde değişiklik yapılan jandarma teşkilatı yeni üniformalarıyla yılbaşından itibaren vatandaşın huzur ve güvenliği için görev yapıyor.
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Yeni üniformalarla birlikte jandarmanın kullandığı “kayık kep” denilen kep modeli de tarihe karıştı. Yeni üniformalarla birlikte kep yerine bere kullanılacak...
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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Üniforma

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu ne şimdi ? boyacı kıyafeti gibi... İşini ehline verin demiş Hz. Muhammed. Bunlar jandarmayı iç işlerine bağlayıp kıyafet işinide bi yakınlarına yaptırdılar heralde rezillik. Düşmanı güldüren bir kıyafet olmuş şanlı ordumuza yakışmadığını düşünüyorum.
egitimden giyime herseyin icine ettiniz... Lanet olsun nasi kurtulacaz sizden bilmiyorum ki
İl Jandarma Komutanlığı İl Jandarma Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü İl Polis Müdürlüğü olsun. Her ikisi İl Emniyet Müdürüne bağlansın. Sonuçta ikisi de Emniyet gücü. Birisi şehirde diğeri kırsalda aynı işi yapıyor. Hem işler daha sağlıklı yürür. Bence....
Assubaylarımızın Rütbeleride 'V' (Ve) sırma şeklinde omuza alınabilir. (2 veya 4 mm. genişliğinde ve gerekirse rengi de Gümişi olabilir.) Dünyanın çeşitli ülkelerinde omuzda olduğunu biliyorum ve bunun Assubaylarımıza daha çok yakışacağına ve onları daha çok onore edeceğine inanıyorum. (Rütbeleride: Siyavuş-Çavuş-Üsçavuş, Başçavuş-Asteğmen veya Çavuş-Siyavuş-Üsçavuş-Başçavuş-Asteğmen şeklinde olabilir. Bugün uygulanan sistemdeki Asteğmenliğin kaldırılması gerektiğine ve Assubay rütbesi yapılması gerektiğine inanıyorum.) Saygılarımla.
yazlik kiyafet nasil olucak mis.Ayriyeten sapkalar daki nefteler postaci gibi cok komik
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