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Japonya'da kız öğrenciler hamile kalıp çocuk baksınlar diye notlarını düşürdüler

08.08.2018 11:06 | Son Güncelleme

Japonya'daki prestijli bir tıp okulu ile ilgili ortaya atılan iddia tüm dünyada yankı uyandırdı.

İsmi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılarak verilen habere göre, kız öğrenciler hamile kalıp çocuk baksın diye haksız yere notları düşürüldü.

Japonya'da kız öğrenciler hamile kalıp çocuk baksınlar diye notlarını düşürdüler

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Japonya'nın en prestijli tıp fakültelerinden Tokyo Tıp Üniversitesi'nin (TMU) 2006'dan bu yana, kız öğrencilerin giriş sınavında aldıkları notları düşük gösterdiği ortaya çıktı.
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Daha önce en az dört kez sınava giren erkek öğrencilerin sınav notlarıyla da oynandığı belirlendi. TMU, okula bağışta bulunan 19 öğrencinin notlarının yükseltildiğini de itiraf etti.
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TMU'nun Genel Müdürü Tetsuo Yukioka, "Halkın güvenini boşa çıkardık. Özür diliyoruz" dedi.
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Okulun Rektör Yardımcısı Keisuke Miyazawa da gelecek yıl giriş sınavlarının adil olacağı sözünü verdi.
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Ülkede büyük öfkeye neden olan giriş sınavı skandalı geçen hafta Japonya'nın en büyük gazetesi Yomiuri tarafından ortaya çıkarıldı.
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Gazetenin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, okul yöneticileri arasında, kız öğrencilerin "mezun olduktan sonra hamile kalıp çocuk yetiştirecekleri için" doktorluk yapmayacakları anlayışı hakim ve bu nedenle erkek öğrenciler tercih ediliyor.
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Notlarının değiştirilmeye başlanmasından önce kız öğrencilerin oranı yüzde 40 civarındaydı.
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Bu yıl okula 141 erkek, 30 kız öğrenci kabul edildi.
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