Japonya`ya hayran olmak için 16 sebep

Pis su akıntılarının verdiği koku rahatsız edicidir.

Sadece Japonya`da

1 / 87 Ancak söz konusu Japonya olunca durum çok farklı..

2 / 87 Böylesi ancak Japonya'da olur.

3 / 87 Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar Nagasaki'deki Shimabara şehrinde çekildi.

4 / 87 Şehirde yaşayanlar drenaj sularıyla oluşan ve tahliye kanallarında balık dahi yetiştiriliyor.

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8 / 87 Japonya, yüzyıllarca süren geleneklerin ve yeniliğin yanında, dünyadaki en olağanüstü yerlerden biridir.

9 / 87 1. Tokyo, dünyanın en güvenli metropolüdür.

10 / 87 2. Ayrıntılı talimatlarla donatılmıştır.

11 / 87 3. Japon çocukların ortak bir doğum günü vardır.

12 / 87 4. Okullarda ve şirketlerde 1928 yılından beri sabah egzersizi bir gelenek haline gelmiştir.

13 / 87 5. Primli cuma günü. Her ayın son cuma günü işten birkaç saat erken çıkılır.

14 / 87 6. Bin yıllık tarihi olan şirketler bulunur.

15 / 87 7. Hao-hu adasında Miyagi eyaletinde bulunan Zao Fox Köyü. Burası vahşi tilkilerle dolu bir kasabadır.

16 / 87 8. Yıldırım hızlı yol tamiri. Delik sadece 48 saat içinde düzeltildi.

17 / 87 9. Bakım yapan bakım personeli. Araba kirlenmemesi için koruma altına alındı.

18 / 87 10. Japonlar küçük dairelerde yaşarlar, tüm binalarda çiçeklerin bakımı için lavabo bulunur.

19 / 87 11. Tabelalar müzeye konulacak kadar güzeldir.

20 / 87 12. Mermi gibi trenleri vardır. Japonya'da gecikmeye yer yoktur.

21 / 87 13. Hükümetin acil durumlarda cep telefonu ile vatandaşları 4-20 saniyede uyaran sistemleri vardır.

22 / 87 14. Geleneksel Okonomiyaki kreplarından sakura aromalı çikolata şekerlerine kadar her yemek bulunur.

23 / 87 15. Mukimono sanatı, sebze ve meyve oymacılığı, Japonya'da yaygınlaşmıştır.

24 / 87 Osaka kentinde ana yolun içinden geçtiği bir bina mevcut. Osaka’daki Gate Tower binasının 5. Katı ile 7. Katı arasından kara yolu geçiyor.

25 / 87 Japonya’da tuvalette çıkan seslerden utanan kadınlar için “Otohime” adı verilen sifon sesi çıkartan cihaz üretildi. Böylece sesi bastırmak için gereksiz sifon kullanımı önlenmiş oldu.

26 / 87 Evet Japonya’da profesyonel bir meslek olarak kabul gören ve “Oshiya” adı verilen bu görevliler metroların yoğun olarak kullanıldığı sabah ve akşam saatlerinde insanları metroya sığdırabilmek için itiyorlar. Yani asıl görevleri metroda en ufak bir boşluk kalmamasını sağlamak.

27 / 87 Japonya’da otomatik makinelerden her şeyi satın alabilirsiniz. Dilimlenmiş elmadan kadın iç çamaşırına kadar her şeyi bu otomatlardan alabiliyorsunuz. Üstelik otomatlar ülkede oldukça yaygın durumda.

28 / 87 Titanik faciasından kurtulan Japon ölmediği için korkak kabul edildi. Samuray ruhuna aykırı hareket ettiği düşünülen Masabumi Hosono medya ve halk tarafından korkak kabul edildi.

29 / 87 Bilinen en eski şirket Japonya’daydı. Şirket 578 yılından 2006 yılına kadar faaliyet göstermiş bir inşaat şirketi. 2006’da kapanmış.

30 / 87 Japonya isim verilmemiş caddelerle, sokaklarla doludur.

31 / 87 Geyşanın tanımı her zaman bugün bilindiği gibi değildi. İlki bir erkekti. “Taikomochi” denilen erkek geyşa dans eder ve sohbetiyle üst düzey kişileri eğlendirirdi. Daha sonraları kadınlar bu görevi üstlenmeye başladılar ve sonunda tamamen kadınlara özgü bir iş olmaya başladı.

32 / 87 Bu enteresan ülkede 100 yaş üzeri insanların sayısı her yıl bir önceki yıla göre daha fazla oluyor. dünya sağlık Örgütü’nün raporlarında Japon kadınlar, en uzun yaşayan kadınlar olarak gösteriliyor. Erkekleri de çok farklı değil. Bunun sebebi ise bolca taze sebze ve balık yemelerinin yanı sıra çok çalışıyor olmalarına rağmen, dinlenirken bulundukları anın tadını çıkartma felsefeleri olarak düşünülüyor.

33 / 87 İlginç icatlar, sıradışı kostümler, alışılmamış yiyecekler ve yaşam tarzlarıyla şaşırtan bir çok insanın yaşadığı Japonya'dan en ilginç kareler.

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