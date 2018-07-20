Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü

Zabıta ekiplerinin baskın yaptığı depoya girenler gözlerine inanamadı. Depodaki pis koku ve karşılaşılan manzaraya kimse tahammül edemezken, baskın sonrası halk sağlığını tehdit eden ürünlere el konularak depo kapatıldı.

Bunları halka yedireceklerdi

1 / 17 Erzurum’un Horasan ilçesinde kaçak yollarla kaşar peynir üretildiği ve piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine bir depoya baskın düzenleyen ekipler, halk sağlığını tehdit eden ürünlere el koydu.

2 / 17 Edinilen bilgiye göre, kaçak kaşar peyniri üretilen depoya giren Horasan Belediyesi İlçe Zabıta Ekipleri, karşılaştıkları pis kokuya ve manzaraya inanamadı.

3 / 17 Üretim yerinde halk sağlığını tehdit eden alanların olduğunu ve kaşar peynir yapımında kullanılan süt tanklarının içinin sineklerle dolu olduğunu tespit eden ekipler, olay yerine İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerini çağırdı.

4 / 17 Tesisin tümünde geç vakitlere kadar yapılan detaylı incelemeler sonrasında gıda ve hijyen koşullarına aykırı ve ruhsatsız bir şekilde üretilen ürünlere el konuldu.

5 / 17 Zabıta ekipleri iş yerini mühürlerken yasal çalışmalarının ardından suç konusu olan mamullerin resmi görevliler tarafından imha edileceği öğrenildi.

6 / 17 Horasan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin ilçede halk sağlığını tehdit eden iş yerlerine geçit vermeyeceklerinin altını çizdi.

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11 / 17 KAÇAK TAVUKLARI HALKA YEDİRECEKLERDİ! İzmir’in Buca İlçesi’nde, ihbar üzerine düzenlenen operasyonda bir çadırın içinde kaçak ve sağlıksız koşullarda tavuk kesimi yapıldığı ve piyasaya sürülmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

12 / 17 Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Olduruk Mahallesi 2370 Sokak içerisinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir çadırda Kaçak ve sağlıksız koşullarda tavuk kesimi yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma ve Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

13 / 17 Operasyonda çadır içerisinde sağlıksız koşullarda 140 tavuğun kesildiği tespit edildi. Yapılan baskında sağlıksız koşullarda kesimi yapılan ve piyasaya sürülmeye hazırlanan 140 tavuğa imha edilmek üzere el konuldu.

14 / 17 Operasyon kapsamında kaçak kesim yapan zanlıları jandarma gözaltına aldı.

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