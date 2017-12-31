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Kadınlar dikkat! Sütyen takmadığınızda başınıza neler geliyor?

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 31.12.2017 21:28 | Son Güncelleme 7 saat önce

Birçok kadın, sütyen takmadığında göğüslerinin sarkacağını düşünür. Ama bakın sütyen takmadığınızda başınıza neler geliyor...

Kadınlar dikkat! Sütyen takmadığınızda başınıza neler geliyor?

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SÜTYEN TAKMAZSANIZ NE OLUR?

SÜTYEN TAKMAZSANIZ NE OLUR?
Göğüslerinizi dik tutmak için sütyene ihtiyacınız olmadığını biliyor muydunuz? Birçok kadın, sütyen takmadığında göğüslerinin sarkacağını düşünür. Ama bakın sütyen takmadığınızda başınıza neler geliyor...
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TASARRUF ETTİRİR

TASARRUF ETTİRİR
Ucuz sütyenler olsa da paranızı ihtiyacınız olan başka bir şeye harcayarak bu masraftan kurtulabilirsiniz.
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UYKU PROBLEMİNİ DÜZELTİR

UYKU PROBLEMİNİ DÜZELTİR
Gece sütyen takıyorsanız, uyumakta zorlanıyor olabilirsiniz. Son araştırmalara göre, gece boyunca sütyen takmak uyku problemlerine sebep oluyor ve uyumanız gerekenden daha az uyuyorsunuz.
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DAHA İYİ HİSSETTİRİR

DAHA İYİ HİSSETTİRİR
Uzun bir iş gününden sonra eve gidip sütyeninizden kurtulmak için sabırsızlananlardan mısınız? Özellikle sütyen yanlış ölçüde ve sizi çok rahatsız ediyorsa? İyi hissettiriyor değil mi?
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DAHA SAĞLIKLI OLUR

DAHA SAĞLIKLI OLUR
Bütün sütyenler o kadar da kötü değildir. Ama aynı araştırmaya göre, yanlış ölçüde giymek rahatsızlığa ve nefes darlığına sebep oluyor. Sütyen takmayınca ise kan akışı hızlanıyor ve göğüs kasları daha çok çalışıyor. Uzmanlar, terleme durumunda sütyenin bakteri birikintisi olacağını ve bu yüzden sütyen takmamanın daha hijyenik olduğunu belirtti.
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ŞEKLİ GELİŞİR

ŞEKLİ GELİŞİR
Sütyen giymenin sarkmayı önlediği düşünülse de Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre, sütyen takmamak göğsü daha çok dikleştiriyor.
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GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ BÜYÜR

GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ BÜYÜR
Bir kabın şeklini almaya zorlanmayan göğüs kasları daha hızlı çalışacak ve büyüyecektir.
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KAN AKIŞINI DÜZENLER

KAN AKIŞINI DÜZENLER
Yanlış ölçüde veya sıkı sütyenler kan akışını engelleyebilir, nefes darlığına sebep olabilir. Bu da gün boyunca yorgunluk hissi verir.Tabii ki sütyene ihtiyacınız olacak durumlar vardır. Mesela spor yaparken göğüsleriniz büyükse takabilirsiniz, ama uzmanlar gün boyu gerekmeyen durumlarda takılmamasını öneriyor. (Milliyet)
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Anahtar Kelimeler:
cinsellik yaşam sütyen kadın iç çamaşırı

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yani gerek yokmuş
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