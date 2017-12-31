Kadınlar dikkat! Sütyen takmadığınızda başınıza neler geliyor?

Son Güncelleme 7 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 31.12.2017 21:28 |7 saat önce

Birçok kadın, sütyen takmadığında göğüslerinin sarkacağını düşünür. Ama bakın sütyen takmadığınızda başınıza neler geliyor...

Kadınlar dikkat! Sütyen takmadığınızda başınıza neler geliyor?

1 / 8 SÜTYEN TAKMAZSANIZ NE OLUR? Göğüslerinizi dik tutmak için sütyene ihtiyacınız olmadığını biliyor muydunuz? Birçok kadın, sütyen takmadığında göğüslerinin sarkacağını düşünür. Ama bakın sütyen takmadığınızda başınıza neler geliyor...

2 / 8 TASARRUF ETTİRİR Ucuz sütyenler olsa da paranızı ihtiyacınız olan başka bir şeye harcayarak bu masraftan kurtulabilirsiniz.

3 / 8 UYKU PROBLEMİNİ DÜZELTİR Gece sütyen takıyorsanız, uyumakta zorlanıyor olabilirsiniz. Son araştırmalara göre, gece boyunca sütyen takmak uyku problemlerine sebep oluyor ve uyumanız gerekenden daha az uyuyorsunuz.

4 / 8 DAHA İYİ HİSSETTİRİR Uzun bir iş gününden sonra eve gidip sütyeninizden kurtulmak için sabırsızlananlardan mısınız? Özellikle sütyen yanlış ölçüde ve sizi çok rahatsız ediyorsa? İyi hissettiriyor değil mi?

5 / 8 DAHA SAĞLIKLI OLUR Bütün sütyenler o kadar da kötü değildir. Ama aynı araştırmaya göre, yanlış ölçüde giymek rahatsızlığa ve nefes darlığına sebep oluyor. Sütyen takmayınca ise kan akışı hızlanıyor ve göğüs kasları daha çok çalışıyor. Uzmanlar, terleme durumunda sütyenin bakteri birikintisi olacağını ve bu yüzden sütyen takmamanın daha hijyenik olduğunu belirtti.

6 / 8 ŞEKLİ GELİŞİR Sütyen giymenin sarkmayı önlediği düşünülse de Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre, sütyen takmamak göğsü daha çok dikleştiriyor.

7 / 8 GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ BÜYÜR Bir kabın şeklini almaya zorlanmayan göğüs kasları daha hızlı çalışacak ve büyüyecektir.