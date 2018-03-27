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Kadınların gizli partisi! Burada her şey serbest

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.03.2018 11:33 | Son Güncelleme

Gizli parti Londra'nın kuzeyinde bulunan bir kulüpte gerçekleştiriliyor. Kulaktan kulağa hızla yayılmaya başlayan partide her şey serbest!

Sınır ve kural olmayan partide boy göstermek içinse katılımcılara tek bir şart sunuluyor. O da kadın olmak.

Kadınların partisi sınır tanımıyor

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Evet, doğru duydunuz. Bu gizemli parti sadece kadınlar arasında gerçekleştiriliyor. Ojeli tırnaklar, bakımlı saçlar ve tasarım kıyafetlerle gidilen partinin gerçek yüzü ise paltoların düğmeleri açılmaya başladığında ortaya çıkıyor.
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Alkolün ve müziğin kesilmediği partinin sır olmasının sebebi ise 'seks partisi' olması.
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Kadınlar arasında gerçekleştirilen bu parti 28-40 yaş arasındaki kişilere özel olarak düzenleniyor.
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Katılanlar ise bunu şehirdeki pek çok kadının yaptığını fakat kimsenin konu ile ilgili konuşmadığını söylüyor.
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'Egonu serbest bırak', 'İçindeki tanrıçayı bul' gibi sözlerle etkilenmeye çalışan kadınlara, partide hemcinsleri tarafından farklı fanteziler sunuluyor.
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Baştan çıkarıcı hareketlerle karşısındakini etkilemeye çalışan kadınların üzerinden alkol içiliyor, bedenleri çekinmeden sergileniyor.
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Bu partiye ilk kez katılan kişilere de anahtar bağlı olan bir bileklik veriliyor. Böylece kulübe yeni üye olanlar belli oluyor.
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Bazı kadınların lezbiyen, bazılarının biseksüel, bazılarınınsa sadece meraktan geldiği bu partide evli veya ilişkisi olan kadınlar da yer alıyor.
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EN LÜKS OTELLERDEN BİRİNE SAHİP

EN LÜKS OTELLERDEN BİRİNE SAHİP
Belize'deki 'Coco Plum' adası, dünyanın en lüks otellerinden birine sahip. Adada konaklamanın haftalık maliyeti kişi başı 6 bin doları aşıyor.
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HER HAFTA 48 ZİYARETÇİ KABUL EDİLİYOR

HER HAFTA 48 ZİYARETÇİ KABUL EDİLİYOR
6 bin dolar vermek adaya girmek için yeterli değil. Tatil için başvuru yaptıktan sonra sıranın size gelmesini beklemeni gerekiyor. Çünkü adaya her ahfta sadece 48 ziyaretçi kabul ediliyor.
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21 YAŞ ÜSTÜ ŞARTI VAR

21 YAŞ ÜSTÜ ŞARTI VAR
Adaya gelmek isteyenlerde aranan en önemli şartlardan biri de 21 yaşından büyük olmak.
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SINIRSIZ ÖZGÜRLÜKLER ADASI

SINIRSIZ ÖZGÜRLÜKLER ADASI
Sadece 21 yaşından büyüklerin girebildiği adada sınırsız özgürlükler lüksle birleşiyor. Adada dileyenler herhangi bir kıyafet giymeden gezebiliyor.
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KONAKLAMA MEKANLARI EV TİPİ

KONAKLAMA MEKANLARI EV TİPİ
Otelde konaklayacağınız odalar ev tipi ve birbirinden epey uzakta. Ayrıca adaya gelenler, dalış, yüzme, surf gibi etkinliklere de katılabiliyor.
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HAZİRAN'A KADAR BOŞ ODA YOK

HAZİRAN'A KADAR BOŞ ODA YOK
Yoğun talebin yaşandığı adada şu an Haziran ayına kadar boş olda bulunmuyor.
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SEKS GEMİSİNDEN SONRA ŞİMDİ DE SEKS ADASI!

SEKS GEMİSİNDEN SONRA ŞİMDİ DE SEKS ADASI!
Good Girls Company tarafından yayınlanan bir video, Kolombiya'ya bağlı bir adada düzenlenecek olan seks ve uyuşturucu partisinin reklamını yapıyor.
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Firma alışılmışın dışında bir ‘tatil deneyimi’ diyerek kendini savunuyor

Firma alışılmışın dışında bir ‘tatil deneyimi’ diyerek kendini savunuyor
Büyük tepkilere neden olan erotik video, geziyi 24-27 Kasım tarihleri ​​arasında 'seks adası deneyimi' olarak açıklıyor.
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Amaçları ‘müşterilerinin fantezilerini gerçeğe dönüştürmek’

Amaçları ‘müşterilerinin fantezilerini gerçeğe dönüştürmek’
Video, havaalanı transferleri dahil olmak üzere tatilin daha mütevazı yanlarını içeren reklamlarla başlıyor.
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Erkeklere yönelik turun vaadi; limitsiz cinsel ilişki, uyuşturucu ve alkol

Erkeklere yönelik turun vaadi; limitsiz cinsel ilişki, uyuşturucu ve alkol
Sonra ise bir duman bulutu ortasında birkaç seksi kadın ile birlikte yatak odasında olan genç bir adamın görüntüleriyle devam ediyor.
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Turun ücreti kişi başı 5 bin dolar

Turun ücreti kişi başı 5 bin dolar
"Uyuşturucu dostu" olarak nitelenen partinin "cinsel sürprizler" içermesi de videoda reklamı yapılanlar arasında yer alıyor.
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Reklam videolarında havalimanı, yat ve hayat kadınları yer alıyor

Reklam videolarında havalimanı, yat ve hayat kadınları yer alıyor
60 kadın ve 30 konuğun katılacağı açıklanan partide her erkeğe iki kadın düştüğünün de altı çiziliyor.
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Skandal videoda, tüm yemeklerin ve alkolüni bilet fiyatının içinde olduğu belirtiliyor.
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İngiliz Daily Mail gazetesi, etkinliğin gerçek olup olmadığı konusunda Good Girls Company'ye ulaşmaya çalışmış, ancak herhangi bir yanıt alamamış.
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Şirket, Cartagena yakınlarındaki özel bir adada ve teknede geçecek tura katılacak 30 erkek için 60 hayat kadınıyla anlaştıklarını açıkladı.
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Kolombiya’da fuhuş suç değil ancak kadın tacirliği yasak. Reklam videosunda bu gerçeğin göz ardı edilmesi, ülkedeki yasaların nasıl uygulandığı konusunda fikir veriyor.
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