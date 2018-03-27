Kadınların gizli partisi! Burada her şey serbest

Sınır ve kural olmayan partide boy göstermek içinse katılımcılara tek bir şart sunuluyor. O da kadın olmak.

Kadınların partisi sınır tanımıyor

1 / 38 Evet, doğru duydunuz. Bu gizemli parti sadece kadınlar arasında gerçekleştiriliyor. Ojeli tırnaklar, bakımlı saçlar ve tasarım kıyafetlerle gidilen partinin gerçek yüzü ise paltoların düğmeleri açılmaya başladığında ortaya çıkıyor.

2 / 38 Alkolün ve müziğin kesilmediği partinin sır olmasının sebebi ise 'seks partisi' olması.

3 / 38 Kadınlar arasında gerçekleştirilen bu parti 28-40 yaş arasındaki kişilere özel olarak düzenleniyor.

4 / 38 Katılanlar ise bunu şehirdeki pek çok kadının yaptığını fakat kimsenin konu ile ilgili konuşmadığını söylüyor.

5 / 38 'Egonu serbest bırak', 'İçindeki tanrıçayı bul' gibi sözlerle etkilenmeye çalışan kadınlara, partide hemcinsleri tarafından farklı fanteziler sunuluyor.

6 / 38 Baştan çıkarıcı hareketlerle karşısındakini etkilemeye çalışan kadınların üzerinden alkol içiliyor, bedenleri çekinmeden sergileniyor.

7 / 38 Bu partiye ilk kez katılan kişilere de anahtar bağlı olan bir bileklik veriliyor. Böylece kulübe yeni üye olanlar belli oluyor.

8 / 38 Bazı kadınların lezbiyen, bazılarının biseksüel, bazılarınınsa sadece meraktan geldiği bu partide evli veya ilişkisi olan kadınlar da yer alıyor.

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12 / 38 EN LÜKS OTELLERDEN BİRİNE SAHİP Belize'deki 'Coco Plum' adası, dünyanın en lüks otellerinden birine sahip. Adada konaklamanın haftalık maliyeti kişi başı 6 bin doları aşıyor.

13 / 38 HER HAFTA 48 ZİYARETÇİ KABUL EDİLİYOR 6 bin dolar vermek adaya girmek için yeterli değil. Tatil için başvuru yaptıktan sonra sıranın size gelmesini beklemeni gerekiyor. Çünkü adaya her ahfta sadece 48 ziyaretçi kabul ediliyor.

14 / 38 21 YAŞ ÜSTÜ ŞARTI VAR Adaya gelmek isteyenlerde aranan en önemli şartlardan biri de 21 yaşından büyük olmak.

15 / 38 SINIRSIZ ÖZGÜRLÜKLER ADASI Sadece 21 yaşından büyüklerin girebildiği adada sınırsız özgürlükler lüksle birleşiyor. Adada dileyenler herhangi bir kıyafet giymeden gezebiliyor.

16 / 38 KONAKLAMA MEKANLARI EV TİPİ Otelde konaklayacağınız odalar ev tipi ve birbirinden epey uzakta. Ayrıca adaya gelenler, dalış, yüzme, surf gibi etkinliklere de katılabiliyor.

17 / 38 HAZİRAN'A KADAR BOŞ ODA YOK Yoğun talebin yaşandığı adada şu an Haziran ayına kadar boş olda bulunmuyor.

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22 / 38 SEKS GEMİSİNDEN SONRA ŞİMDİ DE SEKS ADASI! Good Girls Company tarafından yayınlanan bir video, Kolombiya'ya bağlı bir adada düzenlenecek olan seks ve uyuşturucu partisinin reklamını yapıyor.

23 / 38 Firma alışılmışın dışında bir ‘tatil deneyimi’ diyerek kendini savunuyor Büyük tepkilere neden olan erotik video, geziyi 24-27 Kasım tarihleri ​​arasında 'seks adası deneyimi' olarak açıklıyor.

24 / 38 Amaçları ‘müşterilerinin fantezilerini gerçeğe dönüştürmek’ Video, havaalanı transferleri dahil olmak üzere tatilin daha mütevazı yanlarını içeren reklamlarla başlıyor.

25 / 38 Erkeklere yönelik turun vaadi; limitsiz cinsel ilişki, uyuşturucu ve alkol Sonra ise bir duman bulutu ortasında birkaç seksi kadın ile birlikte yatak odasında olan genç bir adamın görüntüleriyle devam ediyor.

26 / 38 Turun ücreti kişi başı 5 bin dolar "Uyuşturucu dostu" olarak nitelenen partinin "cinsel sürprizler" içermesi de videoda reklamı yapılanlar arasında yer alıyor.

27 / 38 Reklam videolarında havalimanı, yat ve hayat kadınları yer alıyor 60 kadın ve 30 konuğun katılacağı açıklanan partide her erkeğe iki kadın düştüğünün de altı çiziliyor.

28 / 38 Skandal videoda, tüm yemeklerin ve alkolüni bilet fiyatının içinde olduğu belirtiliyor.

29 / 38 İngiliz Daily Mail gazetesi, etkinliğin gerçek olup olmadığı konusunda Good Girls Company'ye ulaşmaya çalışmış, ancak herhangi bir yanıt alamamış.

30 / 38 Şirket, Cartagena yakınlarındaki özel bir adada ve teknede geçecek tura katılacak 30 erkek için 60 hayat kadınıyla anlaştıklarını açıkladı.

31 / 38 Kolombiya’da fuhuş suç değil ancak kadın tacirliği yasak. Reklam videosunda bu gerçeğin göz ardı edilmesi, ülkedeki yasaların nasıl uygulandığı konusunda fikir veriyor.

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