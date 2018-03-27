Kadınların gizli partisi! Burada her şey serbest

Sınır ve kural olmayan partide boy göstermek içinse katılımcılara tek bir şart sunuluyor. O da kadın olmak.
Kadınların partisi sınır tanımıyor
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Evet, doğru duydunuz. Bu gizemli parti sadece kadınlar arasında gerçekleştiriliyor. Ojeli tırnaklar, bakımlı saçlar ve tasarım kıyafetlerle gidilen partinin gerçek yüzü ise paltoların düğmeleri açılmaya başladığında ortaya çıkıyor.
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Alkolün ve müziğin kesilmediği partinin sır olmasının sebebi ise 'seks partisi' olması.
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Kadınlar arasında gerçekleştirilen bu parti 28-40 yaş arasındaki kişilere özel olarak düzenleniyor.
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Katılanlar ise bunu şehirdeki pek çok kadının yaptığını fakat kimsenin konu ile ilgili konuşmadığını söylüyor.
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'Egonu serbest bırak', 'İçindeki tanrıçayı bul' gibi sözlerle etkilenmeye çalışan kadınlara, partide hemcinsleri tarafından farklı fanteziler sunuluyor.
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Baştan çıkarıcı hareketlerle karşısındakini etkilemeye çalışan kadınların üzerinden alkol içiliyor, bedenleri çekinmeden sergileniyor.
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Bu partiye ilk kez katılan kişilere de anahtar bağlı olan bir bileklik veriliyor. Böylece kulübe yeni üye olanlar belli oluyor.
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Bazı kadınların lezbiyen, bazılarının biseksüel, bazılarınınsa sadece meraktan geldiği bu partide evli veya ilişkisi olan kadınlar da yer alıyor.
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EN LÜKS OTELLERDEN BİRİNE SAHİP
Belize'deki 'Coco Plum' adası, dünyanın en lüks otellerinden birine sahip. Adada konaklamanın haftalık maliyeti kişi başı 6 bin doları aşıyor.
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HER HAFTA 48 ZİYARETÇİ KABUL EDİLİYOR
6 bin dolar vermek adaya girmek için yeterli değil. Tatil için başvuru yaptıktan sonra sıranın size gelmesini beklemeni gerekiyor. Çünkü adaya her ahfta sadece 48 ziyaretçi kabul ediliyor.
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21 YAŞ ÜSTÜ ŞARTI VAR
Adaya gelmek isteyenlerde aranan en önemli şartlardan biri de 21 yaşından büyük olmak.
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SINIRSIZ ÖZGÜRLÜKLER ADASI
Sadece 21 yaşından büyüklerin girebildiği adada sınırsız özgürlükler lüksle birleşiyor. Adada dileyenler herhangi bir kıyafet giymeden gezebiliyor.
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KONAKLAMA MEKANLARI EV TİPİ
Otelde konaklayacağınız odalar ev tipi ve birbirinden epey uzakta. Ayrıca adaya gelenler, dalış, yüzme, surf gibi etkinliklere de katılabiliyor.
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HAZİRAN'A KADAR BOŞ ODA YOK
Yoğun talebin yaşandığı adada şu an Haziran ayına kadar boş olda bulunmuyor.
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SEKS GEMİSİNDEN SONRA ŞİMDİ DE SEKS ADASI!
Good Girls Company tarafından yayınlanan bir video, Kolombiya'ya bağlı bir adada düzenlenecek olan seks ve uyuşturucu partisinin reklamını yapıyor.
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Firma alışılmışın dışında bir ‘tatil deneyimi’ diyerek kendini savunuyor
Büyük tepkilere neden olan erotik video, geziyi 24-27 Kasım tarihleri arasında 'seks adası deneyimi' olarak açıklıyor.
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Amaçları ‘müşterilerinin fantezilerini gerçeğe dönüştürmek’
Video, havaalanı transferleri dahil olmak üzere tatilin daha mütevazı yanlarını içeren reklamlarla başlıyor.
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Erkeklere yönelik turun vaadi; limitsiz cinsel ilişki, uyuşturucu ve alkol
Sonra ise bir duman bulutu ortasında birkaç seksi kadın ile birlikte yatak odasında olan genç bir adamın görüntüleriyle devam ediyor.
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Turun ücreti kişi başı 5 bin dolar
"Uyuşturucu dostu" olarak nitelenen partinin "cinsel sürprizler" içermesi de videoda reklamı yapılanlar arasında yer alıyor.
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Reklam videolarında havalimanı, yat ve hayat kadınları yer alıyor
60 kadın ve 30 konuğun katılacağı açıklanan partide her erkeğe iki kadın düştüğünün de altı çiziliyor.
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Skandal videoda, tüm yemeklerin ve alkolüni bilet fiyatının içinde olduğu belirtiliyor.
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İngiliz Daily Mail gazetesi, etkinliğin gerçek olup olmadığı konusunda Good Girls Company'ye ulaşmaya çalışmış, ancak herhangi bir yanıt alamamış.
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Şirket, Cartagena yakınlarındaki özel bir adada ve teknede geçecek tura katılacak 30 erkek için 60 hayat kadınıyla anlaştıklarını açıkladı.
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Kolombiya’da fuhuş suç değil ancak kadın tacirliği yasak. Reklam videosunda bu gerçeğin göz ardı edilmesi, ülkedeki yasaların nasıl uygulandığı konusunda fikir veriyor.
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