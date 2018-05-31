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Kafasındaki misket büyüklüğündeki şişliği umursamadı bu hale geldi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.05.2018 10:55 | Son Güncelleme

Zhao Xingfu isimli 64 yaşındaki adam boynunda büyümeye devam eden tümörü umursamayınca yıllar sonra bu hale geldi.

15 kiloya kadar ulaşan tümör, adeta Zhao Xingfu'nun hayatını ele geçirdi.

Kaybettiği saçlarının yerine bakın ne yaptırdı

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Hastalar saç kaybını gizlemek için farklı yöntemler kullanıyor, Henna Heals de bunlara bir yenisini eklemiş.
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Kanser hastalarınn kafalarına dövme yaparak onları birer sanat eserine çeviriyor.
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Dövme kınayla yapıldığı için kalıcı olmuyor ve yapımı acı vermiyor. Dövmenin ömrü birkaç hafta sürüyor.
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Kına karışımında tamamen ev yapımı ve doğal malzemeler kullanıyorlar.
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Dövme sanatçıları adeta kınadan taçlar yapıyorlar.
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Henna Heals kaybettiği saçlarının yerine böyle formül buldu.
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Anahtar Kelimeler:
Zhao Xingfu tümör hastalık

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