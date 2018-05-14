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Kalça konusundaki iddiasını böyle gözler önüne serdi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.05.2018 09:08 | Son Güncelleme

Ayrılmaz ikili, plaj keyfi yaparken de objektiflerden uzak kalamadı. Sahilde zaman geçiren ikili giydiği bikinilerle tüm dikkatleri üzerine çekti. Melissa Lori de verdiği pozlarla kalçalarına Claudia Romani kadar güvendiğini gözler önüne serdi.

Tanga şampiyonu Claudia Romani ve Melissa Lori'nin plajda geçirdiği keyifli zamanlar objektiflere böyle yansıdı.

Plajda bikini şov

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Reality show yıldızı İtalyan model Claudia Romani ve Amerikalı model Melissa Lori, South Beach'te güzel havanın tadını çıkardılar.
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Futbol oynayan ve bolca güneşlenen ikili, bikini seçimiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Güzellikleriyle plajda fırtına estiren ikilinin plajdaki keyifli anları...
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28 yaşındaki güzel, zaman zaman verdiği cesur pozlarla gündem yaratıyor.
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Bu kez de evinin önünde bulunan çöp kovasını boşlatmak için verdiği savaşla göz önündeydi.
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Güzel yıldız, dikkat çeken bikinisi ve parmak arası terlikleriyle mavi çöp kovasını oturduğu sokataki yokuşun sonunda bulunan konteynerlara götürmeye çalıştı.
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Bacağındaki dövmeleri ve kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Chantelle Connelly, bikinili haliyle tüm gözleri üzerine çevirmeyi başardı.
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Yaptırdığı dev kapı ile kimsenin kendisini göreme ihtimali bulunmayan Chantelle'nin evindeki rahatlığını sokağa taşıması pek çok kişi tarafından oldukça garip bulundu.
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Chantelle'nin bu ilginç görüntüleri ortaya çıkınca 'kendisini gösterme çabası' içinde olduğu yorumlarının ardı arkası kesilmedi.
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İşte MTV yıldızının bir garip çöp atma serüveni...
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Esmer yıldız, uzun saçları ve kırmızı bikinisiyle yaptığı havuz keyfinde görenleri fiziğiyle büyüledi.
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Chantelle Connelly çıktığı tatilde verdiği pozlarla herkesi kendisine hayran bıraktı.
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ABD bikini plaj model

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