Kalça konusundaki iddiasını böyle gözler önüne serdi

Tanga şampiyonu Claudia Romani ve Melissa Lori'nin plajda geçirdiği keyifli zamanlar objektiflere böyle yansıdı.

Plajda bikini şov

1 / 31 Reality show yıldızı İtalyan model Claudia Romani ve Amerikalı model Melissa Lori, South Beach'te güzel havanın tadını çıkardılar.

2 / 31 Futbol oynayan ve bolca güneşlenen ikili, bikini seçimiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

3 / 31 Güzellikleriyle plajda fırtına estiren ikilinin plajdaki keyifli anları...

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11 / 31 28 yaşındaki güzel, zaman zaman verdiği cesur pozlarla gündem yaratıyor.

12 / 31 Bu kez de evinin önünde bulunan çöp kovasını boşlatmak için verdiği savaşla göz önündeydi.

13 / 31 Güzel yıldız, dikkat çeken bikinisi ve parmak arası terlikleriyle mavi çöp kovasını oturduğu sokataki yokuşun sonunda bulunan konteynerlara götürmeye çalıştı.

14 / 31 Bacağındaki dövmeleri ve kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Chantelle Connelly, bikinili haliyle tüm gözleri üzerine çevirmeyi başardı.

15 / 31 Yaptırdığı dev kapı ile kimsenin kendisini göreme ihtimali bulunmayan Chantelle'nin evindeki rahatlığını sokağa taşıması pek çok kişi tarafından oldukça garip bulundu.

16 / 31 Chantelle'nin bu ilginç görüntüleri ortaya çıkınca 'kendisini gösterme çabası' içinde olduğu yorumlarının ardı arkası kesilmedi.

17 / 31 İşte MTV yıldızının bir garip çöp atma serüveni...

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22 / 31 Esmer yıldız, uzun saçları ve kırmızı bikinisiyle yaptığı havuz keyfinde görenleri fiziğiyle büyüledi.

23 / 31 Chantelle Connelly çıktığı tatilde verdiği pozlarla herkesi kendisine hayran bıraktı.

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