Kalça konusundaki iddiasını böyle gözler önüne serdi

Tanga şampiyonu Claudia Romani ve Melissa Lori'nin plajda geçirdiği keyifli zamanlar objektiflere böyle yansıdı.
Plajda bikini şov
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Reality show yıldızı İtalyan model Claudia Romani ve Amerikalı model Melissa Lori, South Beach'te güzel havanın tadını çıkardılar.
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Futbol oynayan ve bolca güneşlenen ikili, bikini seçimiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Güzellikleriyle plajda fırtına estiren ikilinin plajdaki keyifli anları...
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28 yaşındaki güzel, zaman zaman verdiği cesur pozlarla gündem yaratıyor.
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Bu kez de evinin önünde bulunan çöp kovasını boşlatmak için verdiği savaşla göz önündeydi.
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Güzel yıldız, dikkat çeken bikinisi ve parmak arası terlikleriyle mavi çöp kovasını oturduğu sokataki yokuşun sonunda bulunan konteynerlara götürmeye çalıştı.
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Bacağındaki dövmeleri ve kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Chantelle Connelly, bikinili haliyle tüm gözleri üzerine çevirmeyi başardı.
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Yaptırdığı dev kapı ile kimsenin kendisini göreme ihtimali bulunmayan Chantelle'nin evindeki rahatlığını sokağa taşıması pek çok kişi tarafından oldukça garip bulundu.
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Chantelle'nin bu ilginç görüntüleri ortaya çıkınca 'kendisini gösterme çabası' içinde olduğu yorumlarının ardı arkası kesilmedi.
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İşte MTV yıldızının bir garip çöp atma serüveni...
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Esmer yıldız, uzun saçları ve kırmızı bikinisiyle yaptığı havuz keyfinde görenleri fiziğiyle büyüledi.
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Chantelle Connelly çıktığı tatilde verdiği pozlarla herkesi kendisine hayran bıraktı.
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