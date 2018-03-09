Kalçaları için bakın kaç paraya kıydı

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü hava durumu spikeri, kalçalarını 100 bin dolara sigortalattı.
Maria Sol Perez, kalçaları için 100 bin dolara kıydı
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Arjantin'in ünlü hava durumu sunucusu Sol Perez, kalçalarını 100 dolar karşılığında sigortalattı.
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Henüz 24 yaşında olan güzel sunucu, ülkesinde büyük bir hayran kitlesine sahip.
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INSTAGRAM'DA MİLYONLAR TAKİP EDİYOR
Perez, güzelliğiyle ve tarzıyla farkını ortaya koyduğu için Arjantin'in aranan isimlerinden.
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Perez'in Instagram'da 2.5 milyon takipçisi var. Güzel sunucu boş vakitlerinde modellik yapıyor.
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HER TÜRLÜ RİSKE KARŞI SİGORTALATTI
Formunu fitness ve ağırlık çalışmalarına borçlu olduğunu söyleyen genç spiker, kalçalarını her türlü riske karşı sigortalattı.
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SON POSTU İZLENME REKORLARI KIRDI
Genç spiker önceki gün Instagram hesabından evini temizlerken çektiğini söylediği kısa bir video paylaştı.
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Oldukça cesur pozların yer aldığı video kısa süre içerisinde 1,2 milyon kez izlendi ve 10 binden fazla yorum aldı.
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24 yaşındaki Maria Sol Perez, Arjantin'in TyC Sports kanalında hava durumu spikeri olarak çalışıyor.
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Perez sayesinde kanalın reytinginin oldukça yüksek olduğu, kanalı izleyenlerin çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu belirtiliyor.
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Mükemmel fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken sarışın kadın, kısa zamanda birçok Arjantinlinin kalbini fethetti.
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Güzel sunucu sosyal ağlarda sadece kendi fotoğrafları değil, spor salonunda egzersiz ve fitness videoları da paylaşıyor.
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İnternette de fırtına etkisi yaratan Perez, Instagram'da yaklaşık iki milyon takipçiye ulaştı.
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Takipçileri arasında sadece erkekler değil, Perez'in sportif yaşam tarzını takdir eden ve sağlıklı beslenme konusundaki tavsiyeleriyle ilgilenen kadınlar da yer alıyor.
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YANET GARCIA TATİLDE BİLE BOŞ DURMADI
Güzelliğiyle ünlenen Meksikalı hava durumu sunucusu Yanet Garcia tatilde bile boş durmuyor.
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Bulduğu her fırsatta spor yapan ünlü sunucu, adeta güzellik sırrının da bunda saklı olduğunu söylüyor.
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İşte fit görünüşüyle özellikle erkekleri kendisine hayran bırakan güzel sunucunun sosyal medya paylaşımları...
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