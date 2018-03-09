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Kalçaları için bakın kaç paraya kıydı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.03.2018 08:08 | Son Güncelleme

Paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Sol Perez, şimdi de kalçalarını sigortalatmasıyla gündemde.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü hava durumu spikeri, kalçalarını 100 bin dolara sigortalattı.

Maria Sol Perez, kalçaları için 100 bin dolara kıydı

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Arjantin'in ünlü hava durumu sunucusu Sol Perez, kalçalarını 100 dolar karşılığında sigortalattı.
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Henüz 24 yaşında olan güzel sunucu, ülkesinde büyük bir hayran kitlesine sahip.
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INSTAGRAM'DA MİLYONLAR TAKİP EDİYOR

INSTAGRAM'DA MİLYONLAR TAKİP EDİYOR
Perez, güzelliğiyle ve tarzıyla farkını ortaya koyduğu için Arjantin'in aranan isimlerinden.
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Perez'in Instagram'da 2.5 milyon takipçisi var. Güzel sunucu boş vakitlerinde modellik yapıyor.
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HER TÜRLÜ RİSKE KARŞI SİGORTALATTI

HER TÜRLÜ RİSKE KARŞI SİGORTALATTI
Formunu fitness ve ağırlık çalışmalarına borçlu olduğunu söyleyen genç spiker, kalçalarını her türlü riske karşı sigortalattı.
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SON POSTU İZLENME REKORLARI KIRDI

SON POSTU İZLENME REKORLARI KIRDI
Genç spiker önceki gün Instagram hesabından evini temizlerken çektiğini söylediği kısa bir video paylaştı.
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Oldukça cesur pozların yer aldığı video kısa süre içerisinde 1,2 milyon kez izlendi ve 10 binden fazla yorum aldı.
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24 yaşındaki Maria Sol Perez, Arjantin'in TyC Sports kanalında hava durumu spikeri olarak çalışıyor.
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Perez sayesinde kanalın reytinginin oldukça yüksek olduğu, kanalı izleyenlerin çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu belirtiliyor.
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Mükemmel fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken sarışın kadın, kısa zamanda birçok Arjantinlinin kalbini fethetti.
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Güzel sunucu sosyal ağlarda sadece kendi fotoğrafları değil, spor salonunda egzersiz ve fitness videoları da paylaşıyor.
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İnternette de fırtına etkisi yaratan Perez, Instagram'da yaklaşık iki milyon takipçiye ulaştı.
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Takipçileri arasında sadece erkekler değil, Perez'in sportif yaşam tarzını takdir eden ve sağlıklı beslenme konusundaki tavsiyeleriyle ilgilenen kadınlar da yer alıyor.
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YANET GARCIA TATİLDE BİLE BOŞ DURMADI

YANET GARCIA TATİLDE BİLE BOŞ DURMADI
Güzelliğiyle ünlenen Meksikalı hava durumu sunucusu Yanet Garcia tatilde bile boş durmuyor.
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Bulduğu her fırsatta spor yapan ünlü sunucu, adeta güzellik sırrının da bunda saklı olduğunu söylüyor.
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İşte fit görünüşüyle özellikle erkekleri kendisine hayran bırakan güzel sunucunun sosyal medya paylaşımları...
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Anahtar Kelimeler:
Maria Sol Perez kalça sosyal medya

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