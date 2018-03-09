Kalçaları için bakın kaç paraya kıydı

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü hava durumu spikeri, kalçalarını 100 bin dolara sigortalattı.

Maria Sol Perez, kalçaları için 100 bin dolara kıydı

1 / 60 Arjantin'in ünlü hava durumu sunucusu Sol Perez, kalçalarını 100 dolar karşılığında sigortalattı.

2 / 60 Henüz 24 yaşında olan güzel sunucu, ülkesinde büyük bir hayran kitlesine sahip.

3 / 60 INSTAGRAM'DA MİLYONLAR TAKİP EDİYOR Perez, güzelliğiyle ve tarzıyla farkını ortaya koyduğu için Arjantin'in aranan isimlerinden.

4 / 60 Perez'in Instagram'da 2.5 milyon takipçisi var. Güzel sunucu boş vakitlerinde modellik yapıyor.

5 / 60 HER TÜRLÜ RİSKE KARŞI SİGORTALATTI Formunu fitness ve ağırlık çalışmalarına borçlu olduğunu söyleyen genç spiker, kalçalarını her türlü riske karşı sigortalattı.

6 / 60 SON POSTU İZLENME REKORLARI KIRDI Genç spiker önceki gün Instagram hesabından evini temizlerken çektiğini söylediği kısa bir video paylaştı.

7 / 60 Oldukça cesur pozların yer aldığı video kısa süre içerisinde 1,2 milyon kez izlendi ve 10 binden fazla yorum aldı.

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17 / 60 24 yaşındaki Maria Sol Perez, Arjantin'in TyC Sports kanalında hava durumu spikeri olarak çalışıyor.

18 / 60 Perez sayesinde kanalın reytinginin oldukça yüksek olduğu, kanalı izleyenlerin çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu belirtiliyor.

19 / 60 Mükemmel fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken sarışın kadın, kısa zamanda birçok Arjantinlinin kalbini fethetti.

20 / 60 Güzel sunucu sosyal ağlarda sadece kendi fotoğrafları değil, spor salonunda egzersiz ve fitness videoları da paylaşıyor.

21 / 60 İnternette de fırtına etkisi yaratan Perez, Instagram'da yaklaşık iki milyon takipçiye ulaştı.

22 / 60 Takipçileri arasında sadece erkekler değil, Perez'in sportif yaşam tarzını takdir eden ve sağlıklı beslenme konusundaki tavsiyeleriyle ilgilenen kadınlar da yer alıyor.

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31 / 60 YANET GARCIA TATİLDE BİLE BOŞ DURMADI Güzelliğiyle ünlenen Meksikalı hava durumu sunucusu Yanet Garcia tatilde bile boş durmuyor.

32 / 60 Bulduğu her fırsatta spor yapan ünlü sunucu, adeta güzellik sırrının da bunda saklı olduğunu söylüyor.

33 / 60 İşte fit görünüşüyle özellikle erkekleri kendisine hayran bırakan güzel sunucunun sosyal medya paylaşımları...

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