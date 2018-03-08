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Kalçaları sayesinde zengin oldu! Şimdi paraya para demiyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.03.2018 08:24 | Son Güncelleme

Jailyne Ojeda Ochoa isimli genç model, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

20 yaşındaki güzel, milyonları bulan takipçi sayısı sayesinde paraya para demiyor.

Instagram'I salladı

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Genç modelin vücut ölçüleri onu fenomen yaptı.
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20 yaşındaki Jailyne Ojeda Ochoa isimli genç kadının instagramda 7 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
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1997 yılında doğan Ochoa tam manasıyla sosyal medyadan profesyonel olarak para kazanıyor.
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Ochoa’nın internet ortamında isiminin değeri 600 Milyon dolara yükseldi.
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Ochoa’nın sosyal medyadaki paylaşımları...
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INSTAGRAM'I SALLADI!

INSTAGRAM'I SALLADI!
Sahadaki görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra konuşan Denise, kendisini seksi bulmadığını ifade etti.
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Hakemliğin yanı sıra modellik de yapan Denise Bueno, Brezilya'nın 'Biri bizi gözetliyor' yarışmasına katılmak istedi ancak elemeleri geçemedi.
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Öte yandan Denise Bueno'nun Instagram hesabı hacklenerek uygunsuz bazı fotoğrafları internette paylaşıldı.
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