Kalçaları sayesinde zengin oldu! Şimdi paraya para demiyor

Genç modelin vücut ölçüleri onu fenomen yaptı.

Sahadaki görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra konuşan Denise, kendisini seksi bulmadığını ifade etti.

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Hakemliğin yanı sıra modellik de yapan Denise Bueno, Brezilya'nın 'Biri bizi gözetliyor' yarışmasına katılmak istedi ancak elemeleri geçemedi.