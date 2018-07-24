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Kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp beynini yedi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.07.2018 01:30 | Son Güncelleme

Böyle vahşet görülmedi! 21 yaşındaki Dmitry Luchin, 45 yaşındaki sevgilisi Olga Budunova'yı vahşice öldürdükten sonra vücudunu parçalara ayırarak beynini pişirip yedi sonra da kanını içti.

Sevgilisi öldürdükten sonra, bir kapıya kırık kafatasından kan kullandı, 21 yaşındaki Alexandra Dedova, kapı önündeki bu işareti görerek ihbarda bulundu.

Sevgilisini öldürdükten sonra beynini yedi!

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21 yaşında olan Rus Dmitry Luchin’in 45 yaşındaki sevgilisi Olga Budonova’yı vahşice katlettiği öğrenildi. Genç adamın sürekli olarak cinayetler hakkında yayınlar okumasından dolayı adeta bir yamyama dönüştüğü belirtildi.
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Dmitry Luchin, Olga Budunova'yı 25 kez kafasına bir şarap şişesiyle vurarak öldürdü.
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Luchin’in, kadının vücudunu parçalayarak beynini pişirip yediği ve kanını içtiği belirtildi.
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Eski ordu subayı olduğu öğrenilen Luchin’in olayın ardından çıkarıldığı mahkemede, akli dengesinin yerinde olduğu ve yargılanmaya uygun olduğu belirlendi.
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Polise ifade veren Luchin’in yaptığı bu vahşice saldırıdan cinsel zevk aldığını itiraf ettiği öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Dmitry Luchin Olga Budunova cinayet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nasil bir manyakmis bu ya ?
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