Kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp beynini yedi

Sevgilisi öldürdükten sonra, bir kapıya kırık kafatasından kan kullandı, 21 yaşındaki Alexandra Dedova, kapı önündeki bu işareti görerek ihbarda bulundu.

Sevgilisini öldürdükten sonra beynini yedi!

1 / 9 21 yaşında olan Rus Dmitry Luchin’in 45 yaşındaki sevgilisi Olga Budonova’yı vahşice katlettiği öğrenildi. Genç adamın sürekli olarak cinayetler hakkında yayınlar okumasından dolayı adeta bir yamyama dönüştüğü belirtildi.

2 / 9 Dmitry Luchin, Olga Budunova'yı 25 kez kafasına bir şarap şişesiyle vurarak öldürdü.

3 / 9 Luchin’in, kadının vücudunu parçalayarak beynini pişirip yediği ve kanını içtiği belirtildi.

4 / 9 Eski ordu subayı olduğu öğrenilen Luchin’in olayın ardından çıkarıldığı mahkemede, akli dengesinin yerinde olduğu ve yargılanmaya uygun olduğu belirlendi.

5 / 9 Polise ifade veren Luchin’in yaptığı bu vahşice saldırıdan cinsel zevk aldığını itiraf ettiği öğrenildi.

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