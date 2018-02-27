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Kanada’da keşfedilen gizemli ayakkabı ormanı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.02.2018 05:38 | Son Güncelleme

Kanadalı fotoğrafçı Patty Maher, yolculuk yaptığı sırada esrarengiz bir ayakkabı ormanı buldu.

Yüzlerce ayakkabının ağaç dallarına bağlandığı görülen ormanın kim tarafından, ne zaman ve hangi amaçla oluşturulduğu bilinmiyor.

Gizemli ayakkabı ormanı

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Fotoğrafçı Patty Maher, Kanada’nın Ontaria eyaletindeki Orangeville kasabasına seyahat ederken sıra dışı bir görüntüleriyle karşılaştı.
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Çeşitli model ve ebatlardaki yüzlerce ayakkabanın ağaç dallarından sarkıtıldığını gören Maher, sıra dışı ormanı fotoğrafladı.
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Görsel sanatçı, ayakkabıları gördüğünde ilk olarak bunun bölgedeki bir trafik kazasında ölen bir aile için anıt olarak yapıldığını düşündüğünü ama olayın hikayesini araştırdığında ayakkabı ormanının sırrını hiç kimsenin bilmediğini söyledi:
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“Polis kayıtlarına göre bu bölgede daha önce hiçbir kaza ya da suç teşkil eden bir olay yaşanmamış. Bu yüzden tarihi yaklaşık 40 yıl öncesine dayanan ayakkabı ormanın anıt oluşturmak amacıyla ortaya çıktığı düşünülmüyor."
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KİMİ SANAT DİYOR KİMİ ŞAKA

KİMİ SANAT DİYOR KİMİ ŞAKA
"Buranın gizemiyle ilgili ortaya atılan birçok teori var. Bazıları 70’li yıllarda başlayan “özgür yürüyüş” akımının bir parçası olarak oluşturmuş bir sanat enstalasyonu olduğu görüşünde. Kimileri ise bölgedeki yerli gençlerin şaka amacıyla bu ormanı oluşturduğunu düşünüyor.”
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Maher, en eski model ayakkabının 1972 tarihine ait olduğunu belirterek, ağaçlara ayakkabıların yanı sıra çeşitli iskelet maketleri ve fotoğrafların asıldığını da sözlerine ekledi.
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yapmayın yaa ben orda bi tek ayakkabı buldum sahibi görsün diye ağaca astım. offff batıl inançlı avrupa insanı
BİRİSİ BİR ÇİFT AYAKKABI ASMIŞTIR GÖRENLER BİR ŞEY VAR DİYE ASMAYA DEVAM ETMİŞTİR.GEÇENLERDE ALMANYA DA NEHİR ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDE ANAHTARI NEHRE ATILMIŞ KÖPRÜNÜN KORKULUK DEMİRLERİNE KİLİTLİ BİR ÇOK KİLİT VAR. BUDAMI GİZEM HURAFEDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL.
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