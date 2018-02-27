Kanada’da keşfedilen gizemli ayakkabı ormanı

Yüzlerce ayakkabının ağaç dallarına bağlandığı görülen ormanın kim tarafından, ne zaman ve hangi amaçla oluşturulduğu bilinmiyor.

Gizemli ayakkabı ormanı

1 / 29 Fotoğrafçı Patty Maher, Kanada’nın Ontaria eyaletindeki Orangeville kasabasına seyahat ederken sıra dışı bir görüntüleriyle karşılaştı.

2 / 29 Çeşitli model ve ebatlardaki yüzlerce ayakkabanın ağaç dallarından sarkıtıldığını gören Maher, sıra dışı ormanı fotoğrafladı.

3 / 29 Görsel sanatçı, ayakkabıları gördüğünde ilk olarak bunun bölgedeki bir trafik kazasında ölen bir aile için anıt olarak yapıldığını düşündüğünü ama olayın hikayesini araştırdığında ayakkabı ormanının sırrını hiç kimsenin bilmediğini söyledi:

4 / 29 “Polis kayıtlarına göre bu bölgede daha önce hiçbir kaza ya da suç teşkil eden bir olay yaşanmamış. Bu yüzden tarihi yaklaşık 40 yıl öncesine dayanan ayakkabı ormanın anıt oluşturmak amacıyla ortaya çıktığı düşünülmüyor."

5 / 29 KİMİ SANAT DİYOR KİMİ ŞAKA "Buranın gizemiyle ilgili ortaya atılan birçok teori var. Bazıları 70’li yıllarda başlayan “özgür yürüyüş” akımının bir parçası olarak oluşturmuş bir sanat enstalasyonu olduğu görüşünde. Kimileri ise bölgedeki yerli gençlerin şaka amacıyla bu ormanı oluşturduğunu düşünüyor.”

6 / 29 Maher, en eski model ayakkabının 1972 tarihine ait olduğunu belirterek, ağaçlara ayakkabıların yanı sıra çeşitli iskelet maketleri ve fotoğrafların asıldığını da sözlerine ekledi.

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