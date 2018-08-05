Kanalizasyondan çıktı

Görevliler ne yapacaklarını şaşırdı.

Çıkanlar şok etti

1 / 183 İşte şaşırtıcı anlar.

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10 / 183 Alman hükümeti, bir çiftçinin toprakları üzerinde keşfedilen bu tarihi eser için toprak sahibine para ödemeye karar verdi.

11 / 183 Çiftçi, arkeologlar tarafından bulunan Roma döneminden kalma bu altın bronz eser syesinde adeta bir servet sahibi oldu.

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14 / 183 Çin'de yaşayan bir adam bulduğu domuz safrakesesi ile adeta servete kondu.

15 / 183 Son derece değerli olan bu taş, eski zamanlardan bu yana tıp dünyasında da bir panzehir olarak kullanılıyor.

16 / 183 Büyük annenizin tavan arasını temizlemek size çok zor geliyorsa bizce bir kez daha düşünün! Çünkü bu hikayemizin kahramanı büyük annesinin tavan arasından tam olarak 71 milyon euro değerinde Çin işi antika bir vazo bulmuş.

17 / 183 Mısır'ın İskenderiye kentinde keşfedilen ve Büyük İskender’e ait olabileceği iddia edilen yaklaşık 2 bin 500 yıllık lahit açıldı.

18 / 183 Mısır Antik Eserler Bakanlığı, bu ayın başında, siyah granitten yapılmış olan bir lahitin, inşaat çalışmaları sırasında İskenderiye kentinde bulunduğunu duyurmuştu.

19 / 183 30 ton ağırlığındaki, 2 metre yükselikliğinde ve 3 metre uzunluğundaki lahit yerin beş metre altında bulundu.

20 / 183 Bilim insanları, daha önce Büyük İskender’in kalıntılarını içerdiği düşünülen tabuttan dekompozisyona uğramış 3 tane mumya çıkardı.

21 / 183 Lahitin bir yüzünde oluşan çatlak nedeniyle kanalizasyon suyuyla dolmuş olduğunu bildiren araştırmacılar,bu durumun mumyalara zarar vermiş olabileceğini vurguladı.Bilim insanları bulunan üç mumyanın da, daha önce düşünüldüğü gibi Ptolemy (Tolemi) ya da Roma Kraliyet Ailesi’ne ait olmadığını açıkladı. Bu sonuca dayanak olarak, lahitte yatanların isimlerine ait resim, sembol ya da yazı gibi hiçbir işaret bulunmaması gösterildi.

22 / 183 Araştırmacılar, aynı zamanda tabutta bulunan kişilere ait gümüş veya altın maske, tılsım, yazıt ve heykel gibi eşyalarının bulunmamasının da, onların yükek sınıfa ait bireyler olmadığını gösterdiğini bildirdi.Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel SekreteriMostafa Wasiri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

23 / 183 “Bugün antik lahiti açtık ve lanetlenmedik. Bulunan mumyaların birinin kafatasında çok sayıda kırık var. Bu durum onun keskin ve sert bir cisimle yaralandığı gösteriyor.”

24 / 183 Bilim insanları, daha önce lahitin yanında bulunan mermer büstü dayanak gösterek tabutun M.Ö. 336 ile M.Ö. 323 yılları arasında yaşayan Makendonya Kralı Büyük İskender’in kalıntılarını içerebileceğini belirtilmişti.

25 / 183 Onu bulduklarında sıradan bir toprak parçası sandılar ama üzerindekiler temizlenince içinden bakın ne çıktı.

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32 / 183 ABD'de yeni evlerine taşınan bir çift tavan arasında bulduklarıyla gözlerine inanamadılar.

33 / 183 Buldukları plastik torbalar ve metal kutuları açınca şoke oldular.

34 / 183 Poşetler dolusu para bulan çift, eski ev sahiplerine parayı teslim ettiler.

35 / 183 Uzmanlar plastik poşetlerin balinanın herhangi bir besleyici yiyecek yemesini imkansız hale getirdiğini belirtti.

36 / 183 Deniz biyoloğu olan Thon Thamrongnawasawat, "Midenizde 80 plastik torba varsa, ölürsünüz" derken her yıl bölgede 300 deniz hayvanının denize atılan plastik ürünleri yuttuğu için hayatını kaybettiğini açıkladı.

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39 / 183 Metal dedektörü ile arka bahçesinde arama yapan bir adam bakın neler buldu.

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44 / 183 Yıllardır sıkıştığı için açılamayan dolabın içinden çıkanlar şoke etti.

45 / 183 Daha fazla dayanamyıp dolabı açan ev sahipleri, dolabın içinde çok eski yıllara ait bu kitabı buldu.

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47 / 183 Sıradan bir taş gibi görünüyor ama içini açınca bakın ne çıktı.

48 / 183 Taşın üst katmanını soyunca gözlerine inanamadı.

49 / 183 Taşın üst katmanı soyulunca içinden zümrüt taşı çıktı.

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53 / 183 ABD'nin New York eyaletinde bulunan Staten Island'da yaşayan çift, bahçelerinde gömülü gizemli bir kasa buldu. Kasanın içinden adeta ufak bir servet çıktı.Maria Colonna-Emanuel ve kocası Matthew, kasada saklı gömülü bir hazine bulmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

54 / 183 Geyik tüm bitkileri yediği zaman kutunun belirgin hale geldiğini söyleyen Matthew, kutunun içinden 52 bin dolar nakit para ve pek çok mücevher çıkması üzerine neye uğradığını şaşırdı. Elmaslar, yakutlar, düzinelerce yüzük ve para ile dolu kasanın içinde bir de üzerinde adres yazan bir kağıt parçası vardı.Adresin yakınlarındaki bir evi işaret etmesi üzerine çift komşularının kapısını çalarak durumu açıkladı. Komşuları yıllar önce soyulduklarını söyleyince çift olayı doğrulatmak için polise gitti ve gerçekten de içinde 52 bin dolar ve mücevherler olan kasalarının 2011 yılınca çalındığını öğrendi.Bunun üzerine kasayı sahiplerine teslim eden karı-koca bunun karşılığında bir ödül almayı da kabul etmedi ve gerçek ödülün kader olduğunu söyledi. Komşuları ise çifte müteşekkir olduklarını belirtti.

55 / 183 ABD’nin New York şehrinde yaşayan Matthew ve Maria Emanuel çifti, evlerinin bahçesini düzenlemek istedi. Emanuel çifti, toprak üzerinde çalışmaya başladıklarında bir sürprizle karşılaştı.

56 / 183 Toprağın altında bir kasa bulan çift, içinde ne olduğunu merak ederek kasayı açtı. Kasanın içindeki 52 bin dolar nakit para ve değerli mücevherleri gören çift gözlerine inanamadı. Kasanın içinde bir de adres bulan çift, kağıtta yazılı olan adresin birkaç sokak ötedeki komşularına ait olduğunu fark etti.

57 / 183 Polise haber verdikten sonra adrese giden Emanuel çifti, ev sahiplerinin 7 yıl önce evlerinin soyulduğunu ve kasalarının kaybolduğunu öğrendi. Kasayı hiç düşünmeden asıl sahiplerine teslim eden çift, “Bu kasa bahçemize nasıl geldi bilmiyoruz. İnsanlar içi para dolu kasayı niye verdiğimizi soruyorlar. Cevap çok basit, çünkü bize ait değildi” dedi.

58 / 183 TADİLAT YAPARKEN GİZLİ KASA BULDULAR ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı.

59 / 183 Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.

60 / 183 ABD'nin Phoenix kentinde maddi sıkıntılar nedeniyle evlerinde başlattıkları tadilatı aralıklarla sürdüren çift, mutfak kısmına gelince büyük bir sürprizle karşılaştı.

61 / 183 Mutfakta 50 yıllık şifreli bir kasa bulan çift küçük bir servetin de sahibi oldu.

62 / 183 ABD'li çift, Kasadan çıkan paranın büyük bir kısmının 100 dolarlık banknotlar olduğunu ifade etti.

63 / 183 Şifreli kasanın içerisinde bulunan siyah beyaz fotoğrafın arka kısmına ise, "Alan, bende okuman gereken bir kitap var" notu yazıyor.

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70 / 183 Evi kendilerine satan emlakçının bu durumdan haberi olmadığını söyleyen aile buldukları gizli oda ile gözlerine inanamadılar.

71 / 183 Odadan kadın çantası, çocuk oyuncakları, mektuplar ve belgeler çıktı.

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79 / 183 Arkeoloji Müzesi çalışanları gelip çıkanları incelemeye başladı.

80 / 183 Kutuda Rus İmparatorluğuna ait altınlar, paralar ve belgeler bulundu.

81 / 183 Müze yetkilileri, kutunun 1941 veya 1942'de gizlendiğine inanıyor.

82 / 183 Çıkanların değerinin yaklaşık 15 bin dolar olduğu tespit edildi.

83 / 183 Kutudan çıkanların bir süreliğine müzede sergileneceği bildirildi.

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86 / 183 46 yaşındaki Mathew Orlov isimli balıkçı Avustralya sahillerinde bulduğu köpek balığını, teknesine çekince sıradışı bir şey fark etti.

87 / 183 Balığın karnındaki hareketlilik dikkatini çekti ve köpekbalığının karnını yardı.

88 / 183 Hamile köpek balığının karnını yararak 98 yavrusunu işte böyle çıkardı.

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95 / 183 Güney Kaliforniya'da polis ekipleri uyuşturucu satıcılarının evlerinin bahçelerinde yaklaşık 8 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi.

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97 / 183 Rusya'da bir alışveriş merkezinin inşaat planında görünen gizli bir oda keşfedildi.

98 / 183 Odanın içinden çıkan, cüzdan herkesi şaşırttı.

99 / 183 Cüzdanda bazı fotoğraflarla belgeler bulundu. 1985 tarihli belgelerin açıklanması için araştırmalar yapılıyor.

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102 / 183 Sevgilisine evlilik teklifi için bakın neler yaptı.

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108 / 183 Nehirde yakaladığı 48 kiloluk ringa balığının midesini açınca içinden çıkanla şok oldu.

109 / 183 Balığın midesinden çıkan taşı parlatınca bakın nasıl bir hal aldı.

110 / 183 6 günün sonunda taşı hayli iyi bir fiyata satan balıkçı başına bunların geleceğini beklemediğini de kaydetti.

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115 / 183 Çin'de yol çalışması sırasında buldukları tabutu açan yetkililer şok oldu.

116 / 183 Burada mezarlık bulunmadığını söyleyen yerel halk ve yetkililer 1 saatlik uğraş sonrası, tabutu bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

117 / 183 Yaklaşık 100 yıl olduğu düşünülen tabuttan kemikler çıkmasını beklerken cesetle karşılaşan halk neye uğradığını şaşırdı.

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120 / 183 Avustralya'da bir çiftçi, marketten aldığı yumurtayı görünce şaşkına döndü.Yumurtanın boyu, normalinden 3 kat daha büyüktü. Ancak asıl ilginç olan, yumurtanın içinden çıkanlardı.

121 / 183 Avustralya'da Scott Stockman isimli bir çiftçi, marketten aldığı yumurtaların içine karışmış devasa yumurtayı görünce neye uğradığını şaşırdı.

122 / 183 Stockman, bir insanın avucunu tamamen kaplayan, normal boyutunun 3 katı olan bu yumurtayı sosyal medyada paylaştı.176 gram ağırlığındaki yumurta daha çok bir kaz yumurtasını andırıyordu.

123 / 183 Herkes devasa yumurtanın içinden bir yavru çıkmasını bekliyordu. Ancak öyle olmadı...Yumartanın sahibi yumurtayı kırdığında içinden normal boyutlarda bir yumurta daha çıktı. Üstelik kusursuz bir şekle ve kıvama sahipti.

124 / 183 Çok alışılmadık bu tablonun biyolojik açıdan bir açıklaması vardı elbette. Yumurta anomalisi olarak adlandırılan bu durum. Tavuğun üreme kanalına birden fazla yumurta sarısı bırakmasından kaynaklanan bir durum.

125 / 183 Kanalda kalan ve kabuklaşmaya başlayan yumurtanın üzerine ertesi gün yeni yumurtanın gelmesiyle oluşuyor.

126 / 183 Eski garajında bulduğu kutuyu açınca inanamadı.

127 / 183 Yıllardır kapalı duran kutuyu açınca içinden bir not ve çok sayıda gaz maskesi çıktı.

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130 / 183 Terk edilmiş bir binanın duvarından çıkanlar şok etti.

131 / 183 Taşı kaldırdıkları anda askerdeki sevgiliye yazılmış bir mektup ve eski gazete küpürleri buldular.

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135 / 183 New Yokrk'ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte küçük bir çiftlik almaya karar verdi. Satın alma işlemlerinin ardından, çiftliğin içinde bulunan ahırın kapısı o gün ilk kez açıldı.

136 / 183 15 yıldır açılmayan ahırın içinden çıkanlar herkesi şok etti.

137 / 183 Taşınmadan önce adamın eşi ahırı kontrol etmek isteyince neye uğradığını şaşırdı.

138 / 183 Sadece bir çiftlik aldığını düşünen adam tam bir servete kondu. Eski arabalardan oluşan bir koleksiyon buldu ve bunları satmaya karar verdi.

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142 / 183 Büyükannesinin dolabından çıkan kutuyu açınca inanamadı.

143 / 183 Yıllarca hepsini saklamış.

144 / 183 İşte büyükanneden kalan gazete sayfaları.

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151 / 183 Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadın bulduğu taşları çekiçle parçalamaya çalışıyor.

152 / 183 Taşlar kırıldıktan sonra içinden çıkan renkli taşların elmas olduğu söyleniyor.

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154 / 183 Miami'de metal dedektörü ile sahilde arama yapan adam, hiç ummadığı bir şeyle karşılaştı.

155 / 183 Deniz kenarında bir paket buldu.

156 / 183 Sahilde her zaman böyle aramalar yapan adam, kolye, cep telefonları, yüzükler bulmaya alışkındı ama bu sefer bulduğu paket hepsinden farklıydı ve çok heyecanlandı.

157 / 183 Paketin içini açınca ise şok oldu. İçinden çıkan deste deste parayı görünce inanamadı.

158 / 183 Etrafına baktığında ise hiç kimseyi göremedi. Paketin içinden tam 110.000 dolar çıktı.

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164 / 183 Büyükannesinden kalan dolabı açınca gözlerine inanamadı.

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179 / 183 Şişeden çıkanı görünce inanamadılar.

180 / 183 Sahilde yürürken buldukları şişenin içinden çıkanla şok oldular.Önce bunun bir şaka olduğunu sandılar ama içinden çıkan Fransızca notu görünce inanamadılar.

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