Denizde korkunç anlar! Köpekbalığı saldırdı kanlar içinde yere yığıldı

Beline kadar ilerledikten sonra yüzmeye başlayan Pablo de Melo isimli turist, bir anda köpekbalığının kendisini ısırmaya başlamasıyla büyük şok yaşadı.

Dev köpekbalığı saldırısından son anda kurtuldu!

1 / 24 Kendisini köpekbalığından kurtarmaya çalışan Pablo, büyük uğraş verirken kurtulana kadar defalarca ısırıldı.

2 / 24 Bu sırada 34 yaşındaki Pablo'ya yakın bulunan iki adam köpekbalığını kovalamaya başladı.

3 / 24 Köpekbalığı canını tehlikeye atan diğer iki adamın kendisini korkutmasıyla kısa süre sonra avından vaz geçerek denizin derinliklerine ilerledi. Ardından yaralı adam aynı kişiler tarafından karaya çıkarıldı.

4 / 24 Bedeni paramparça olan talihsiz adam, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildi.

5 / 24 Doktorlar, ailesiyle birlikte tatil yapmak için Piedade'ye gelen Pablo de Melo'nun 4 saatlik operasyon geçirdiğini bildirdi. Sağlık departmanından bir kişinin açıklama yaptı ve 34 yaşındaki adamın sağ bacağını kurtaramadıklarını söyledi. Bacağı çok kötü durumda olduğu için kesilmek durumunda kaldığı söylenen Pablo'nun kolundaki hasarlı bölgelerin de uzun süren ameliyat sonrası zor kurtarılabildği açıklandı.

6 / 24 Sözcü ayrıca yoğun bakımda tutulan talihsiz adamın durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

7 / 24 DEV KÖPEKBALIĞI BÖYLE SALDIRDI Avustralya'da 33 yaşındaki fotoğrafçı Nathan McLaren, akıllara durgunluk veren bir anı kaydetti. Daily Mail'in haberine göre, Swansea Heads'te sörf yapan 20 yaşındaki genç sörfçü Daniel Caban'ın her şeyden habersizdi.

8 / 24 Dalgaların arasından aniden 3.5 metrelik beyaz bir köpekbalığı çıktı.

9 / 24 Tam 1 saat boyunca sörf yapan Caban, dalgalarla değil ölümle dans ettiğini o karenin ardından anladı.

10 / 24 Genç sörfçü, hayatta kalmasını mucize olarak nitelendirdi.

11 / 24

12 / 24

13 / 24

14 / 24

15 / 24 İngiliz fotoğrafçı David Caravias, Güney Afrika'nın Cape Town kıyılarında köpek balıklarını görüntüledi.

16 / 24 Teknede fotoğraf çeken Caravias, bir anda objektife doğru atlayan dev köpek balığını böyle görüntüledi.

17 / 24

18 / 24

19 / 24

20 / 24

21 / 24

22 / 24

23 / 24