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Kanlı Ay tutulması sonrası Mars sürprizi! Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.07.2018 14:00 | Son Güncelleme

21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? sorusu üzerinde durulurken bir de mars sürprizi çıktı. Peki kanlı ay tutulması nedir? Kanlı Ay tutulması nasıl gerçekleşecek? Kanlı ay tutulması sonrasında da beklenen Mars sürprizi ne olacak?

İşte Kanl Ay Tutulması ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Kanlı Ay tutulmasına günler kaldı Türkiye'den izlenebilecek mi?

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Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başladı! Peki İçinde bulunduğumuz yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması olması beklenen tutulma ne zaman gerçekleşecek?
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27 Temmuz'da gezegenimizin tek uydusu Ay Dünya'ya yakın bir konuma ulaşacak ve bu tarihte Kanlı Ay Tutulması gerçekleşecek.
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Benzer bir tarihte ise Mars, 15 yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma gelecek. Kızıl Gezegen, 31 Temmuz 2018'de, Dünya'ya 57,6 kilometre yaklaşmış olacak.
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Başka bir deyişle Kanlı Ay Tutulması gözlemlenmeye başladığı anlarda Ay ile birlikte Mars'ta gökyüzünde hemen Ay'ın altında rahat bir şekilde gözlemlenebilecek bir konuma gelecek.
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KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?
Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir.
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Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.
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Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir.
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Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.
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Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.
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KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek. Tutulma Türkiye'nin bazı bölgelerinde kısmen izlenebilecek.
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27 Temmuz akşamı gerçekleşecek kanlı Ay tutulması, bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması olacak ve 1 saat 43 dakika devam edecek.
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Bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması 1 saat 43 dakika devam edecek. Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek.
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Tutulmanın maksimumunun gerçekleştiği 22.30-01.13 saatleri arasında ay tamamen karacak.
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Merakla beklenen Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması Şubat ayında gerçekleşmiş ve Türkiye’nin farklı noktalarında geriye bu kareleri bırakmıştı...
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