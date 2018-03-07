Kaplana kafa tuttu! Bakın burun buruna mücadeleden kim galip çıktı

Bir ayının evini talan etmeyi planlayan kaplanı alanından uzaklaştırma çabası saniye saniye kaydıtlara geçti.

Kaplan ile ayı karşı karşıya gelince...

1 / 49 Yavrularını korumayı amaçlayan ayı, ıssız bir alanda tek başına kafa tutmaya çalıştı.

2 / 49 Bu nefes kesen anlar, Hindistan'ın Batı Maharashtra eyaletinde bulunan Tadoba Milli Parkı'nda gerçekleşti.

3 / 49 Safarideki turistlerin an be an tanıklık ettikleri olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

4 / 49 Ayıyı ayakları ve çenesiyle defalarca kilitlemeyi başaran kaplan, kürklü hayvanı tüm uğraşına rağmen yere devirmeyi başaramadı.

5 / 49 Kaplanın başarısızlığı sayesinde hayatta kalmayı başaran ayı ise keskin dişleri ve tırnaklarıyla vahşi hayvana kafa tutmayı başardı.

6 / 49 Bir türlü istediğini başaramayan kaplansa yaklaşık 15 dakikalık uğraştan sonra pes etti.

7 / 49 Nadir olarak rastlanan bu olayda kazanan ayı oldu.

8 / 49

9 / 49 Her iki hayvan da kavgadan yaralarla kurtulurken, kaplanın kendi bölgesi olarak gördüğü alanı terk ettiği görüldü.

10 / 49 HER ŞEY GÖZLERİ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ Kocaeli’nin Darıca İlçesinde ki hayvanat bahçesinde bulunan Sibirya Kaplanı, yemesi için 6 metrelik direğe asılan eti alırken kendisini izleyen vatandaşlara şov yaptı.

11 / 49 KAPLAN GÜCÜ Kocaeli’nin Darıca İlçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkının vahşi üyelerinden olan Misha isimli Sibirya Kaplanı, yemesi için hazırlanan ve 6 metre uzunluğunda ki direğe asılan eti alırken kendisini izleyen vatandaşlara görsel şölen oluşturdu. Bakıcısı Vahit Yokuş ile Veteriner Hekim Hilal Akbaş tarafından hazırlanan et, 6 metrelik direğe ip ile asıldı. Etin direğe asıldığını gören vatandaşlar meraklı gözlerle olacakları bekledi.

12 / 49 Kafesin içerisinden çıkmasıyla serbest bırakılan Misha isimli kaplan ilk olarak direğin etrafında keşif turu attı. Keşif turu atan kaplan ziyaretçilerin meraklı bakışları altında ani bir hareketle 6 metrelik direğe çıkarak kendisi için hazırlanan eti alarak yuvasına döndü.

13 / 49 Kaplanın şovu için korkutucu ama keyifliydi diyen Evin Şık, “Çok heyecan vericiydi. Kaplan için çok güzel, müthiş bir şeydi eti alması ama bizim için biraz korkunçtu. İlk defa izledim. Çok keyif doluydu. Biraz korkutucuydu. Bu kaplan için iyi bir şey, sonuçta vücudunu hareketlendirerek yükseğe atlıyor. Darıca Hayvanat Bahçesini herkese tavsiye edeceğim” dedi. “Etkinliğimiz, ziyaretçilerimiz tarafından büyük ilgi gördü” Kaplanın beslenmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Darıca Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Hilal Akbaş, “Bahçemiz hayvanlarının daha güzel vakit geçirmeleri ve sıkılmamaları için yaptığımız en güzel çalışmalardan biri zenginleştirmeler. Sibirya Kaplanı için hazırladığımız bir zenginleştirmeyi ziyaretçilerimizle birlikte gerçekleştirdik. 6 metrelik direğin en tepesine koyduğumuz yemini tek hamlede alıp aşağıya inen kaplanımız ziyaretçilerimiz tarafından büyük ilgi gördü” şeklinde konuştu.

14 / 49 Zenginleştirme çalışmaları hakkında bilgiler veren Akbaş, “Tek bir duyu organına yönelik değil. Tat alma, koku, güç ve alan belirleme konusunda çeşitli aşamalara ayrılıyor. Bu noktada da mümkün olduğu sıklıkta bazen iki gün, bazen iç gün ara ile dönem dönem koku alma duyusunu geliştirmek için farklı bir uygulama, tırmanma, atlayıp zıplama ya da avlanmaya yönelik duyularını geliştirmek için de bu tarz yemini saklayarak ona ulaşıp, onu almasını sağlayacak uygulamalar yapıyoruz. Normalde kaplanlarımız gün aşırı besleniyorlar. Günlük olarak da yaklaşık 7-8 kilo et tüketiyorlar” ifadelerini kullandı. Misha isimli Sibirya Kaplanının etini alırken yaptığı şovu parkı gezmeye gelen vatandaşlar büyük bir ilgi ile izledi.

15 / 49 Alman fotoğrafçı Marion Vollborn, Güney Afrika'nın Londolozi bölgesindeki ünlü 'Kaplan Kanyonu'nda 45 dakikalık inanılmaz kavgaya şahit oldu...

16 / 49 İki erkek kaplanın kan revan içinde kaldığı ölümcül savaş Alman fotoğrafçı tarafından safari turunda görüntülendi...

17 / 49 Vollborn, "İnanılmaz kükreme sesleri geldi, çok gergin bir atmosfer vardı...

18 / 49 Kaplanlardan biri diğerinin boynunu ısırınca kavga başladı. Her ikisi de birkaç dakika ölmüş gibi hareketsiz kaldı...

19 / 49 Ama sonra kavga devam etti..

20 / 49 45 dakikalık kavgayı kazanan daha genç kaplan oldu...

21 / 49 Neyse ki kağlanların her ikisi de hayatta kaldı.

22 / 49

23 / 49

24 / 49

25 / 49 "Bir kaplan tarafından yenilmek nasıl bir şey" diye merak ediyorsanız bu görüntüleri görmekte fayda var.

26 / 49 İngiltere'de bir safari parkında içinde kamera olan kardanadama saldıran kaplanın görüntüsü korku yarattı.

27 / 49 İngiltere'nin Wiltshire kentinde bulunan Longleat Safari Parkı'nda içine kamera yerleştirilen bir kardan adamın kaplanlar tarafından parçalanması saniye saniye kaydedildi. Yavaş yavaş kardan adamın yanına gelen aç Sibirya kaplanları, onu birkaç saniye içinde parçaladı.

28 / 49 Kardan adamın içindeki kamera ise kaplanların ağzının içine varana kadar kaydetti.

29 / 49 Ancak kameraya saldıran kaplanlar bir zaman sonra tadını benenmemeiş olacak ki uzaklaştı.

30 / 49 Daha sonra park görevliler kamerayı alarak çekilen görüntüleri izledi.

31 / 49

32 / 49 Hindistan’daki doğal yaşam parkında kaplanları izleyen fotoğrafçı Dhritiman Mukherjee henüz avladığı avını çalan erkek kaplana kafa tutan dişiyi görüntüledi.

33 / 49 Hindistan’ın kuzeybatısında bulunan Rajasthan eyaletindeki Ranthambhore doğal yaşam parkı sıra dışı bir kavgaya sahne oldu. Avını kaptırmak istemeyen dişi beklenmedik bir hamleyle erkek kaplana saldırdı. O sırada parkta bulunan vahşi yaşam fotoğrafçısı Dhritiman Mukherjee bu ölümcül kavgayı kare kare görüntüledi.

34 / 49 İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan 37 yaşındaki Mukherjee 7 dakika süren mücadeleyi şu sözlerle anlattı:

35 / 49 “Erkek kaplan dişinin alanına girerek öldürdüğü avını aldı. Bu olay sabah gerçekleşti. İkisinin gergin anlar yaşayacağını tahmin ettiğim için akşam aynı bölgeye tekrar gittim.

36 / 49 Düşündüğüm oldu ve erkeğin yaptığını sindiremeyen dişi ona saldırdı. Erkek dişiyi öldürebilecek kadar güçlüydü. Ama dişi başarılı bir şekilde dövüştü ve sonunda avına kavuştu.”

37 / 49

38 / 49

39 / 49

40 / 49

41 / 49

42 / 49

43 / 49

44 / 49

45 / 49

46 / 49

47 / 49

48 / 49