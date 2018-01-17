Kapsüllerin içinde çok lüks bir hayat var!

Son Güncelleme 18 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 17.01.2018 13:00 |18 saat önce

Kapsül modül, kalabalık bir şehir olan Tokyo’nun merkezinde bulunuyor.

Kapsül evlerde yaşam

1 / 40 Tokyo nüfusunu düşünürseniz bu binanın nasıl bir düşünce ile tasarlandığını da tahmin edebilirsiniz.

2 / 40 Kapsül yapı içindeki her bir modül takılabiliyor ve gerektiğinde değiştirilebiliyor.

3 / 40 Bina sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir mimari için bir prototip olarak gösteriliyor.

4 / 40 Tokyo’nun Ginza bölgesinde yer alan toplam 140 kapsülden ve 14 kattan oluşan bina, merkezi bir çekirdeğin çevresinde çeşitli açılarla istifleniyor ve döndürülebiliyor.

5 / 40 Kurokawa tarafından tasarlanan bu enteresan yapıdaki her kapsül 4x2.5 metre ölçülerinde bulunuyor. Bu da bir kişinin rahatça yaşaması için yeterli alanı ve konforu sunuyor.

6 / 40 İç mekânda dairesel bir pencere, yerleşik bir yatak ve banyo yer alıyor. Bu küçük mekânın içinde bir TV, radyo ve çalar saat ile tüm ihtiyaçlar karşılanabiliyor.

7 / 40 Kapsüllerin tüm parçaları Shiga Caddesi’ndeki bir fabrikada üretilmiş ve kamyonlarla taşınmış. Kapsüller bir vinçle kaldırılarak nakliye konteynerlerine yüklenmiş, daha sonra yine bir vinç vasıtasıyla içeriye sokularak beton çekirdek şaftına bağlanmış.

8 / 40 Tokyo’daki apartmanlar ve yüksek katlı binalar kendine özgü olarak tasarlanmış bir şekilde karşınıza çıkıyor.

9 / 40 Uyarlanabilir, büyüyen ve değiştirilebilir bina tasarımları ile bilinen Kurokawa, metabolizma mimarisi hareketinin de en önemli temsilcisi olarak gösteriliyor.

10 / 40 Nakagin Kapsül Kulesi de bunun bir örneği olarak tanınıyor. Bu fikirler ilk kez 1960’da, Dünya Tasarım Konferansı’nda ortaya çıktı. Dinamik şehir ve kültürlerarası yönlerden dolayı önem taşıyan bu tarz metabolist yapılar bilim adamları, mimar ve tasarımcıların da dikkatini çekiyor.

11 / 40 Doğal malzemelerden yapılmış Japon kentlerinin geçici ve öngörülemeyen ömürleri oluyor. Bu akımın mimari anlamda örneği Nakagin Kapsül Kulesi’nde görülebiliyor. Kule sadece dört aylık bir tasarım sürecine sahip.

12 / 40 Normalden daha kısa bir sürede yapıldığı için tasarımın bazı yapısal sorunları var.

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15 / 40 Hong Kong'da dünyanın en küçük apartman daireleri Yüz binlerce insan çok katlı apartmanların tuvalet büyüklüğündeki dairelerde üst üste yaşıyor.

16 / 40 Alt gelir grubunun yaşadığı evlerde, mutfak, yatak odası, oturma odası bir arada bulunuyor.

17 / 40 Nüfusun yoğun, kiraların yüksek olduğu Hong Kong'da, daha çok yaşlı ve işsiz alt gelir grubu aileler bu evlerde yaşıyor.

18 / 40 Ranzaların yerleştirildiği dairelerde duvarlara yerleştirilen raflarda ise yemekten kıyafete kadar her türlü ihtiyaç için malzemeler yer alıyor.

19 / 40 1104 kilometrelik alanda tam 7 milyon kişi hayat mücadelesi veriyor.

20 / 40 1980'li yıllarda uluslararası bir finans merkezi olan Hong Kong, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline geldi. 1997 yılında Çin hakimiyetine giren Hong Kong'da zenginlerle fakirler arasında inanılmaz bir uçurum var.

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25 / 40 Çin dünyanın en kalabalık ülkesi, nüfus 1 milyar 330 milyon.

26 / 40 Başkent Pekin ise, en kalabalık kent. Pekin'de 22 milyondan fazla kişi yaşıyor.

27 / 40 Küresel krize karşın Çin ekonomisi hızla büyüyor, ama halkın refah seviyesine bu büyüme yansımıyor.

28 / 40 Barınacak yer bulmak zor. Özellikle de geliri dar olan yeni mezunlar için.

29 / 40 Çözüm kapsül evlerde bulundu.

30 / 40 Kalabalık başkent Pekin'de kapsül evler ortaya çıktı.

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