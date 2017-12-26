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Kar yağışı sonrası Ege kutupları andırdı

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 26.12.2017 09:55 | Son Güncelleme 5 saat önce

Haftasonu yağan kar ve soğuk hava sonrası Kazdağları`nda çekilen görüntüler adeta kutupları andırdı.

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Bu görüntü kutuplarda değil Ege’de çekildi!

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Adeta kutupları hatırlattı

Adeta kutupları hatırlattı
Balıkesir’in Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde hafta sonu yağan kar hayatı olumsuz etkilerken, Kazdağları`nda çekilen görüntüler adeta kutupları hatırlattı.
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Bin 200 metreye çıktılar

Bin 200 metreye çıktılar
Türkiye Dağcılık Federsayonu (TDF) kış yürüyüş lideri belgesine sahip Buket Şıvka rehberliğinde bin 200 metreye çıkan dağcılar, zorlu bir kar yürüyüşü yaptı.
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Hafta sonu bölgede çekilen görüntüler adeta kutupları andırdı.
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Eşsiz görüntüler oluştu

Eşsiz görüntüler oluştu
Ege’nin başlangıcı olan Kazdağları`nda yaşanan dondurucu soğuk ve kar yağışı eşsiz görüntülerin oluşmasına sebep oldu.
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7 saatlik yürüyüş

7 saatlik yürüyüş
Adeta hayatın doğduğu Kazdağları Eybek serisinde Mustafa Şıvka, Yıldırım Alp, Ömer Aydemir, Buket Şıvka ve Rıfat Yeni 7 saatlik bir yürüyüş gerçekleştirdi.
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Anahtar Kelimeler:
kar Kazdağları Ege Bölgesi soğuk hava

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