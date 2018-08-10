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Karadeniz adeta ikiye bölündü 

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.08.2018 07:24 | Son Güncelleme

Karadeniz'de aşırı yağışların etkisindeki ortaya çıkan görüntü selin bilançosunu gözler önüne serdi.

Selin denize sürüklediği cisimler Karadeniz'i ikiye böldü. İşte ortaya çıkan o ilginç görüntüler...

Karadeniz'de selin etkisi böyle ortaya çıktı

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Ordu’nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde yağan yağmur sonucu oluşan selin bilançosu ağır olurken, sel ile birlikte denize akan ağaç parçaları, fındık ve diğer cisimler adeta Karadeniz’i ikiye böldü.
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Selin etkisi bölgede devam ederken selin sürüklediği cisimler Karadeniz’de farklı görüntüler oluşturdu.
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Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü Mahallesi açıklarındaki farklı görüntü, görenleri hayrete düşürdü.
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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz ordu sel felaket deniz

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