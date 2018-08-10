Karadeniz adeta ikiye bölündü 

Selin denize sürüklediği cisimler Karadeniz'i ikiye böldü. İşte ortaya çıkan o ilginç görüntüler...
Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi
Denizli’de tehlikeli gerginlik! Mahalle abluka altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var
Son dakika! İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı
Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı
Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını
Transparanda sınır tanımadı!
Dünya yansa umurunda değil! 'Babamın ne kadar parası var bilmiyorum'
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum