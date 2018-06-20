Karadeniz'i bu kez 'vampir' esir aldı! Ne ilaç işe yarıyor, ne de alınan tedbirler...

Yaz ayı ile birlikte yeniden ortaya çıkan ricania simulans, 'vampir’ olarak da biliniyor. Bu böcek türü tarım alanları başta olmak üzere suyunu emdiği diğer bitkiler ve yeşil örtünün kurumasına neden oluyor. Kitlesel eylem planı hazırlanan kelebeğin, toprağa ekilecek böcek öldürücü bitki yoluyla yok edilmesi planlanıyor.

Karadeniz'de ricania simulans alarmı

1 / 20 Bölgede 2007 yılından sonra görülmeye başlanan ve birkaç yıldır çoğalan 'Ricania simulans' adlı kelebek türü böcek, bölgedeki tarım ürünlerini tehdit etmeye başladı.

2 / 20 Vücutları genellikle açık gri renkte olan ve rahatsız edildiklerinde hızla zıplayabilen kelebeklerin özellikle suyunu emdikleri sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden olduğu belirlendi.

3 / 20 Çay ve fındık bitkisindeki suyun emilip kurumasına da yol açmasından endişe edilen zararlı kelebek, yaz ayı ile birlikte Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde sahil bölgelerinde yeniden ortaya çıktı.

4 / 20 KİTLESEL EYLEM PLANI OLUŞTURULDU Kelebeklerle ilgili mücadele eylem planı hazırlandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Koordinasyonu'nda Rize Tarım İl Müdürlüğü, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü uzmanlarıyla yürütülen çalışmada, 'Ricania simulans'a karşı biyoteknik mücadele kapsamında sarı renkli yapışkan tuzaklar hazırlandı.

5 / 20 Sahada uygulamalarına başlanan yöntemle kelebekler, kitle halinde tuzakla yakalanması öngörülüyor.

6 / 20 BÖCEK ÖLDÜRÜCÜ BİTKİ DENENECEK Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, zararlı böcek türü ile ilgili araştırma çalışması başlattı.

7 / 20 Çalışma ile toprağa ekilecek böcek öldürücü bitki yoluyla zararlı kelebek türünün yok edilmesi planlanıyor.

8 / 20 Doğu Karadeniz'de yetişen 'insektisit' adı verilen böcek öldürücü özellikleri bulunan bitkilerden ekstrakt elde edilerek canlı türü üzerinde deneme yapılacak.

9 / 20 Bu yöntemle zararlı türün yok edilmesi denemelerinde başarı sağlanması halinde bitki türü bölgede ekilecek.

10 / 20 'BÖCEK TÜM YEŞİLE ZARAR VERİYOR' Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, “Bu böcekten kurtulmak istiyoruz. Çünkü bu böcek sadece çaya değil, bütün yeşil dokuya zarar veriyor.

11 / 20 Suyunu emdiği tüm yeşili kurutuyor. Bu kelebek türü sonbaharda yok oluyor, ama yok olmadan önce larvalarını bırakıyor. Böylece bir sonraki yıl yeniden türüyor.

12 / 20 Bakanlığın bu konuda bize kitlesel mücadele için bir yöntem önermesini bekliyoruz. Bu yöntem ortaya konursa, biz de bunu vatandaşımıza duyururuz. Bu böcek ortaya çıktığı günden itibaren konuyu yakından takip ediyoruz" dedi.

13 / 20 BEKAROĞLU'NDAN ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu da bu böceğin hızla yayılış gösterdiğini belirterek türün, vatandaşın emeğini ve ekmeğini risk altında bırakarak ürettiği ürünün veriminin düşmesine neden olduğunu söyledi.

14 / 20 Bekaroğlu, “Bölgede yürütülen kültürel mücadele konusunda bilgisi olmayan vatandaş, bu zararlı konusunda adeta kendi kaderine terk edilmiştir.

15 / 20 Bütün meyve sebzeleri saran bu zararlı için eğer acilen önlem alınmazsa, sonuçları geri dönülemez bir boyuta ulaşacak, vatandaşın ve bölge ekonomisinin kaybı daha da artacaktır.

16 / 20 Bu konuda acilen bir zarar tespit çalışması yürütülerek, vatandaşın kaybı karşılanmalı ve kültürel mücadele konusunda bilgilendirme yapılarak, zararlının bertarafı için gerekli uygulamalar hızlıca hayata geçirilmelidir” diye konuştu.

17 / 20 RİCANİA SİMULANS Kafkaslar'da yer alan Gürcistan üzerinden 2007 yılında Doğu Karadeniz'e gelen ‘Vampir’ olarak ta bilinen Ricania Simulans adlı canlı türü, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun’da yayılma sağladı. Bölgede son birkaç yıldır çoğalan, 'Ricania simulans' adlı kelebek türü böcek, suyunu emdiği sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden oluyor.

18 / 20 Son yıllarda yayılma alanın daha da geliştiren tür, Karadeniz sahili boyunca Samsun'a kadar ulaştı.Ayrıca Trakya bölgesinde Bulgaristan üzerinden İstanbul ve Sakarya'ya kadar yayılarak Marmara Bölgesi’nde de görülmeye başlandı.

19 / 20 Mayıs ayında ergin öncesi dönemde tüylü bir yapıda olan bireyler, Haziran ortasından itibaren ergin dönemine ulaşıyor.