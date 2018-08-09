HABER

Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.08.2018 13:56 | Son Güncelleme

Burası Karadeniz kenarındaki 5 Numaralı Laboratuvar, bilinen adıyla Kasatka.

Abhazya kıyısındaki harabeye dönmüş tesisin içinde gizli sırlar var.

Karadeniz kıyısındaki gizli üs!

1 / 32

II. Dünya Savaşı'nda Nazi bilim insanlarının üssüydü.
2 / 32

Naziler, savaşın bitmesiyle Sovyetler Birliği için çalışmaya zorlandılar.
3 / 32

Tesiste açıklanmamış nükleer fizik araştırmaları yapıldı.
4 / 32

5 / 32

6 / 32

Torpido ve su altı mayın teknolojileri geliştirildi.
7 / 32

Ve elbette gizli deneylerle test edildi.
8 / 32

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, öylece bırakıldı.
9 / 32

Günümüzde tesisin içinde sanki zaman donmuş gibi.
10 / 32

Sıra sıra torpidolar var.
11 / 32

Bir torpidonun yanında Lenin posterleri.
12 / 32

Kırılmış pencereler...
13 / 32

Küflenmiş makineler...
14 / 32

Dökülmüş duvarlar...
15 / 32

Olduğu gibi duran kitaplık.
16 / 32

Bir taş plak...
17 / 32

Propaganda afişleri...
18 / 32

Eski bir telefon.
19 / 32

Laboratuvar girişindeki güvenlik uyarıları.
20 / 32

Üstünde Kasatka yazan bir tekne...
21 / 32

Çürümüş bir kamyonet.
22 / 32

Ve 1986 yılına ait bir takvim.
23 / 32

Çürümüş tesisin içinde artık bitkiler çıkıyor.
24 / 32

Sovyetlerin dağılmasından bir yıl sonra, Kafkasya'da savaş başlamıştı.
25 / 32

Gürcistan, 1992'de Abhazya'ya saldırdı.
26 / 32

Taraflar arasındaki savaşta binlerce kişi öldü.
27 / 32

Gürcü birlikleri, 1993 yılında geri çekildi.
28 / 32

2000'lere kadar yer yer ateşkes bozuldu.
29 / 32

Rusya ile Gürcistan, 2008'de beş gün süren bir savaşa tutuştu.
30 / 32

Silahların susmasıyla, Moskova yönetimi Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanıdı.
31 / 32

Avrupa Birliği ve batılı devletler, Abhazya'yı tanımıyor.
32 / 32

Rusya’nın tatil başkenti Soçi kentiyle sınırı olan Abhazya’da yaklaşık 250 bin kişi yaşıyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kasatka Abhazya gizli üs Karadeniz

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

F.Bahçe'den ayrılıp 2. Lig'e gitti!

F.Bahçe'den ayrılıp 2. Lig'e gitti!

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Diğer Haberler
İşte, en fazla altına ve en az altına sahip 20 il

İşte, en fazla altına ve en az altına sahip 20 il

Nagazaki'de 73 yıl sonra 74 bin atom bombası kurbanı anıldı

Nagazaki'de 73 yıl sonra 74 bin atom bombası kurbanı anıldı

Bilim insanları bekarlığın 10 nedenini açıkladı

Bilim insanları bekarlığın 10 nedenini açıkladı

Bahçesinde bulduğu şey şok etti

Bahçesinde bulduğu şey şok etti

Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor

Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor

Artuklu Hamamı'nın zemine inmesine 80 cm kaldı!

Artuklu Hamamı'nın zemine inmesine 80 cm kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.