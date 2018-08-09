Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz

Abhazya kıyısındaki harabeye dönmüş tesisin içinde gizli sırlar var.

Naziler, savaşın bitmesiyle Sovyetler Birliği için çalışmaya zorlandılar.

Torpido ve su altı mayın teknolojileri geliştirildi.

Ve elbette gizli deneylerle test edildi.

Günümüzde tesisin içinde sanki zaman donmuş gibi.

Sıra sıra torpidolar var.

Bir torpidonun yanında Lenin posterleri.

Olduğu gibi duran kitaplık.

Bir taş plak...

Eski bir telefon.

Üstünde Kasatka yazan bir tekne...

Çürümüş bir kamyonet.

Ve 1986 yılına ait bir takvim.

Sovyetlerin dağılmasından bir yıl sonra, Kafkasya'da savaş başlamıştı.

2000'lere kadar yer yer ateşkes bozuldu.

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Rusya ile Gürcistan, 2008'de beş gün süren bir savaşa tutuştu.