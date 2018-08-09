Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz

Abhazya kıyısındaki harabeye dönmüş tesisin içinde gizli sırlar var.
Karadeniz kıyısındaki gizli üs!
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II. Dünya Savaşı'nda Nazi bilim insanlarının üssüydü.
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Naziler, savaşın bitmesiyle Sovyetler Birliği için çalışmaya zorlandılar.
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Tesiste açıklanmamış nükleer fizik araştırmaları yapıldı.
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Torpido ve su altı mayın teknolojileri geliştirildi.
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Ve elbette gizli deneylerle test edildi.
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1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, öylece bırakıldı.
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Günümüzde tesisin içinde sanki zaman donmuş gibi.
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Sıra sıra torpidolar var.
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Bir torpidonun yanında Lenin posterleri.
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Kırılmış pencereler...
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Küflenmiş makineler...
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Dökülmüş duvarlar...
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Olduğu gibi duran kitaplık.
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Propaganda afişleri...
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Eski bir telefon.
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Laboratuvar girişindeki güvenlik uyarıları.
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Üstünde Kasatka yazan bir tekne...
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Çürümüş bir kamyonet.
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Ve 1986 yılına ait bir takvim.
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Çürümüş tesisin içinde artık bitkiler çıkıyor.
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Sovyetlerin dağılmasından bir yıl sonra, Kafkasya'da savaş başlamıştı.
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Gürcistan, 1992'de Abhazya'ya saldırdı.
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Taraflar arasındaki savaşta binlerce kişi öldü.
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Gürcü birlikleri, 1993 yılında geri çekildi.
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2000'lere kadar yer yer ateşkes bozuldu.
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Rusya ile Gürcistan, 2008'de beş gün süren bir savaşa tutuştu.
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Silahların susmasıyla, Moskova yönetimi Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanıdı.
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Avrupa Birliği ve batılı devletler, Abhazya'yı tanımıyor.
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Rusya’nın tatil başkenti Soçi kentiyle sınırı olan Abhazya’da yaklaşık 250 bin kişi yaşıyor.