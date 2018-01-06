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Karadeniz yaylalarında terörist avı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 06.01.2018 12:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tokat ve Sivas kırsalında PKK'lı teröristlerin kış üslenmesini önlemek amacıyla komandolar, eksi 7 derecede karlı ve soğuk havada operasyon yaparak her yerde terörist arıyor.

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Karadeniz yaylalarında komandolar eksi 7 derecede terörist arıyor

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Bütün sığınaklar ortaya çıkarılıyor

Bütün sığınaklar ortaya çıkarılıyor
Karadeniz kırsalında geçen yıl yaptıkları eylemlerin ardından güvenlik güçlerinin yoğun operasyonlarıyla köşeye sıkışan PKK'lı teröristler, kış üstlenmesi yapamadıkları için ormanlarda aç kalarak tek tek teslim olurken, bütün sığınakları da ortaya çıkarılıyor.
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Operasyonların alanı genişletildi

Operasyonların alanı genişletildi
Giresun'un Dereli ilçesinde teslim olan 'Aram' kod adlı PKK'lı Mustafa Tolucan'ın yanı sıra Yağlıdere ilçesi kırsal kesiminde yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne çıkarak, ardından güvenlik güçlerine teslim olup tutuklanan 'Agit Van' kod adlı Hasan Demir'in verdiği ifadeler doğrultusunda operasyonların alanıda genişletildi
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Tokat Karadeniz gümüşhane operasyon ordu Trabzon Sivas PKK

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bence yakalanan terörist bilerek yakalandı gösterdiği bölgeye değil ters istikametinden kaçacak sıkışan teröristler planlanmış bence.
NE TERÖRİSTİ ARIYORSUN:40 YILDIR TEPESİNE DOKUNMADAN BAYIK KARAYILAN BAHOZ FEHMAN VE DİĞERLERİNE DOKUNMADAN APO İLE TÜRKİYEDE BARZANİ İLE IRAKTA SALİH MÜSLİMLE SURİYEDE ABD ÜST AKILI İLE ALENEN KÜRDİSTAN İÇİN ORTADOĞUYU BU HALE GETİRMESİ OYUNCUSU OLUP TV LERDE ALENEN KÜRDİSTAN PROGRAMLARINI YAPIP GÜNEYDOĞUYA VALİLERE TALİMATLA TERRİST DOLUP YERLEŞİP ASFALTLARA BELEDİYE İŞ MAKİNALARI İLE BOMBA DŞENDİĞİNİ BİLEREK ŞEHİTLERE SEBEP OLUP ORTALIĞI İŞİÇİ EMEK DİYEREK AŞIRI SOL SENDİKALARIN DERNEK BİRLİKLERİN ARKABAHÇESİ PKK NIN ŞEHİR VERSİYONLARININ ORTALIĞI 1 MAYISLARDA YAKIPYIKMASINA ELLEMEYİPTE???
Eskiden sadece doğunun yaylalarında terörist avlanırdı. Artık karafeniz yaylalarında da terörist avlamak zorunda kalıyoruz. Sevinsek mi üzülsek mi bilemedim.
Teröristin kod adı güzelmiş Aram :) tarraam gibi
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