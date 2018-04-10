Kardeşi fil, en yakın arkadaşı leopar

Fransa'daki modern hayattan sıkılıp Afrika'ya yerleşen fotoğrafçı Alain Degre ve Sylvie çiftinin ormanda doğan ve 9 yaşına kadar hayvanların arasında büyüyen kızları Tippi'nin hayatı pek çok kez haberlere konu olmuştu.

Hayvanlarla böyle büyümüştü

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8 / 27 Degre ailesi jip, kamera, fotoğraf makinesi gibi eşyalardan oluşan tüm malvarlıklarıyla yedi yıl Güney Afrika'da dolaşıp durmuş.

9 / 27 Özellikle de Namibya, Güney Afrika'da ve Bostwana sınırındaki uçsuz bucaksız Kalahari Çölü'nde.

10 / 27 Tippi'nin en yakın arkadaşları ise devekuşu, abi dediği 30 yaşındaki fil Abu, birlikte öğlen uykusuna yattığı yavru leopar olur.

11 / 27 Ancak Tippi'nin Afrika'daki yaşamı, okul çağına gelince sonra eriyor. Çünkü ailesi küçük kızın eğitimi için Fransa'ya taşınmaya karar veriyor.

12 / 27 Tippi, Paris'e taşındıktan sonra modern hayata bir süre ayak uyduramıyor. Okula gidemiyor ve eve özel bir öğretmen geliyor. Çünkü leoparlar ve fillerle oynayan Tippi yaşıtlarıyla oynayamıyor.

13 / 27 Vahşi doğadaki vahşi çocukluğunu artık geride bırakan Tippi, o günlerini hiçbir zaman unutmadığını söylüyor.

14 / 27 Bugün yetişkin bir kız olan Tippi'nin çocukluk fotoğrafları görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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