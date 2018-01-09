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Kardeşi için kendi hayatını ortaya attı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 09.01.2018 15:24 | Son Güncelleme 2 saat önce

Meksika'da yeni yılın ilk boğa güreşi müsabakası korku dolu anlara sahne oldu. Seyirciler dehşet dolu anları korku dolu gözlerle izlerken arenada bir dram yaşandı.

Arenada korkunç anlar

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Meksika'da yeni yılın ilk günü boğa güreşi izlemeye gelenler dehşet anlara tanıklık etti.
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Querataro'da gerçekleştirilen etkinlikte 21 yaşındaki boğa güreşçisi Francisco Martinez, müsabaka sırasında boğanın boynuz darbesiyle bir anda yere düşerek hareketsiz kaldı.
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O dehşet dolu anlar objektiflere böyle yansıdı.
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Hareketsiz kalan genç matador arenanın ortasında boğayla kaldı.
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Görevliler boğayı uzaklaştırmak istedi. Tüm çabalara rağmen matadorun başından ayrılmayan boğanın matadoru öldürmesinden endişe edilmeye başlandı.
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İşte ne olduysa o anda oldu.
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Matadorun kardeşi Felipe arenaya atlayarak boğanın darbesine maruz kalmak üzere olan kardeşinin üzerine siper oldu.
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Felipe'nin bu hamlesiyle kardeşi yerde hareketsiz yatan Francisco ölümcül darbe almaktan kurtuldu.
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Felipe ise kardeşini kurtarmak için kendini feda etti.
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Boğanın darbelerine maruz kalan Felipe şanslıydı.
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Bir parmağının parçalanması ve kulağının kesilmesiyle kurtuldu.
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Sahaya giren görevliler boğayı uzaklaştırırken tüm dünya Meksika'daki bu olayı dehşet içinde izledi. Boğanın uzaklaştırılmasının ardından yerde yatan Francisco'ya müdahale edildi.
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Bir süre sonra kendine gelen Francisco seyircileri selamlayarak arenadan ayrıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Boğa Matador boğa güreşi

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