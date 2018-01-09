Kardeşi için kendi hayatını ortaya attı!

Son Güncelleme 2 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 09.01.2018 15:24 |2 saat önce

Meksika'da yeni yılın ilk boğa güreşi müsabakası korku dolu anlara sahne oldu. Seyirciler dehşet dolu anları korku dolu gözlerle izlerken arenada bir dram yaşandı.

Arenada korkunç anlar

1 / 14 Meksika'da yeni yılın ilk günü boğa güreşi izlemeye gelenler dehşet anlara tanıklık etti.

2 / 14 Querataro'da gerçekleştirilen etkinlikte 21 yaşındaki boğa güreşçisi Francisco Martinez, müsabaka sırasında boğanın boynuz darbesiyle bir anda yere düşerek hareketsiz kaldı.

3 / 14 O dehşet dolu anlar objektiflere böyle yansıdı.

4 / 14 Hareketsiz kalan genç matador arenanın ortasında boğayla kaldı.

5 / 14 Görevliler boğayı uzaklaştırmak istedi. Tüm çabalara rağmen matadorun başından ayrılmayan boğanın matadoru öldürmesinden endişe edilmeye başlandı.

6 / 14 İşte ne olduysa o anda oldu.

7 / 14 Matadorun kardeşi Felipe arenaya atlayarak boğanın darbesine maruz kalmak üzere olan kardeşinin üzerine siper oldu.

8 / 14 Felipe'nin bu hamlesiyle kardeşi yerde hareketsiz yatan Francisco ölümcül darbe almaktan kurtuldu.

9 / 14 Felipe ise kardeşini kurtarmak için kendini feda etti.

10 / 14 Boğanın darbelerine maruz kalan Felipe şanslıydı.

11 / 14 Bir parmağının parçalanması ve kulağının kesilmesiyle kurtuldu.

12 / 14 Sahaya giren görevliler boğayı uzaklaştırırken tüm dünya Meksika'daki bu olayı dehşet içinde izledi. Boğanın uzaklaştırılmasının ardından yerde yatan Francisco'ya müdahale edildi.

13 / 14 Bir süre sonra kendine gelen Francisco seyircileri selamlayarak arenadan ayrıldı.