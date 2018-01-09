Kardeşi için kendi hayatını ortaya attı!
Meksika'da yeni yılın ilk boğa güreşi müsabakası korku dolu anlara sahne oldu. Seyirciler dehşet dolu anları korku dolu gözlerle izlerken arenada bir dram yaşandı.
Arenada korkunç anlar
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Meksika'da yeni yılın ilk günü boğa güreşi izlemeye gelenler dehşet anlara tanıklık etti.
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Querataro'da gerçekleştirilen etkinlikte 21 yaşındaki boğa güreşçisi Francisco Martinez, müsabaka sırasında boğanın boynuz darbesiyle bir anda yere düşerek hareketsiz kaldı.
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O dehşet dolu anlar objektiflere böyle yansıdı.
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Hareketsiz kalan genç matador arenanın ortasında boğayla kaldı.
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Görevliler boğayı uzaklaştırmak istedi. Tüm çabalara rağmen matadorun başından ayrılmayan boğanın matadoru öldürmesinden endişe edilmeye başlandı.
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İşte ne olduysa o anda oldu.
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Matadorun kardeşi Felipe arenaya atlayarak boğanın darbesine maruz kalmak üzere olan kardeşinin üzerine siper oldu.
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Felipe'nin bu hamlesiyle kardeşi yerde hareketsiz yatan Francisco ölümcül darbe almaktan kurtuldu.
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Felipe ise kardeşini kurtarmak için kendini feda etti.
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Boğanın darbelerine maruz kalan Felipe şanslıydı.
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Bir parmağının parçalanması ve kulağının kesilmesiyle kurtuldu.
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Sahaya giren görevliler boğayı uzaklaştırırken tüm dünya Meksika'daki bu olayı dehşet içinde izledi. Boğanın uzaklaştırılmasının ardından yerde yatan Francisco'ya müdahale edildi.
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Bir süre sonra kendine gelen Francisco seyircileri selamlayarak arenadan ayrıldı.
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